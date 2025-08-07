Trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động với trưởng bản cứu 90 người

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí chiều 7/8, đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Điện Biên đã kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ, trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trưởng bản Bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) Mùa A Thi, đã có thành tích xuất sắc đột xuất, hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của người dân trong trận lũ quét kinh hoàng.

Hiện nay, hồ sơ đã được trình đến Văn phòng Chủ tịch nước. Trước đó, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) nhận được hồ sơ của UBND tỉnh Điện Biên trình khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất, hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân cho trưởng bản Mùa A Thi.

Ban đã khẩn trương, kịp thời thẩm định, tham mưu trình Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định khen thưởng theo quy định.

Anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi (Ảnh: Văn Giáp).

Rạng sáng ngày 1/8, khi trận lũ quét bất ngờ đổ về bản Háng Pu Xi trong khi hơn 380 người dân của 72 hộ đang ngủ, anh Thi đã gọi điện báo động đến các hộ dân để kêu gọi sơ tán. Nhờ sự phản ứng nhanh của anh đã giúp di tản an toàn hơn 90 người dân của 20 hộ gia đình, hạn chế thiệt hại về người và tài sản trong cơn lũ quét.

Ngay sau khi lũ dữ đi qua, trưởng bản lại huy động những gia đình an toàn, không bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nhóm lửa thổi cơm, chống đói tạm thời cho các em nhỏ và các cụ già đang run lên vì sợ, vì ướt, vì đói...

Đồng thời, anh còn tổ chức những người khỏe mạnh đi cứu hộ, tìm kiếm tài sản còn sót lại cho các gia đình bị nạn.

Kể lại về hành động của mình, anh Thi nói đó không chỉ là phản xạ của một người lãnh đạo được giao phó trọng trách, mà xuất phát từ tình yêu thương sâu sắc với bà con dân bản, tinh thần trách nhiệm "mình vì mọi người".

Trước đó, ngày 4/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có thư khen, biểu dương tấm gương của Trưởng bản Mùa A Thi với những lời tri ân sâu sắc, đánh giá cao sự quyết đoán, dũng cảm, sáng suốt vì tính mạng đồng bào, thể hiện “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của người cán bộ cơ sở.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên và Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, đề xuất khen thưởng xứng đáng theo quy định; đồng thời kêu gọi cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở, học tập tinh thần “gần dân, sát dân, hết lòng vì dân” của Trưởng bản Mùa A Thi.