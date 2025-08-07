Siêu máy tính dự đoán kịch bản Premier League mùa giải 2025-26

Việc Liverpool chi tiêu mạnh bạo trong kỳ chuyển nhượng hè này đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông cũng như người hâm mộ bóng đá. Đội chủ sân Anfield đã gây chấn động với một loạt bản hợp đồng "bom tấn" trị giá 300 triệu bảng.

Liverpool được dự đoán bảo vệ thành công ngôi vương tại Premier League 2025-26 (Ảnh: Getty).

Những cái tên như thủ môn Giorgi Mamardashvili, hậu vệ Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, tiền vệ công Florian Wirtz và tiền đạo Hugo Ekitike được HLV Hansi Flick đem về nhằm mục đích nâng cấp đội hình, tiếp tục thống trị bóng đá Anh mùa giải tới.

Dựa vào những dữ liệu, siêu máy tính Opta đã tiến hành mô phỏng giải đấu nhiều lần để đưa ra những kết quả cuối cùng. Liverpool là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Premier League 2025-26 với 28,5% khả năng đăng quang, một bước nhảy vọt so với con số khiêm tốn 5,1% hồi đầu mùa trước.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa tới được dự đoán sẽ tiếp tục là màn so tài hấp dẫn giữa ba "ông lớn" Liverpool, Arsenal và Man City. Xếp sau đội chủ sân Anfield là “Pháo thủ” với 24,2% khả năng vô địch và Man City với 18,8%.

Những vị trí tiếp theo trong danh sách ứng viên vô địch lần lượt thuộc về Chelsea (8,4%), Aston Villa và Newcastle (cùng 5,1%). Kết quả phân tích này cho thấy, cuộc đua top đầu sẽ rất khốc liệt, nhưng khả năng vô địch của các đội bóng còn lại là không cao.

Điều bất ngờ ở kết quả dự đoán năm nay, hai ông lớn Man Utd và Tottenham tiếp tục bị đánh giá thấp trước thềm mùa giải mới. Đây là hệ quả của màn trình diễn đáng thất vọng mùa trước, khi “Quỷ đỏ” chỉ xếp thứ 15 và Tottenham đứng thứ 17 chung cuộc.

Opta dự đoán Man Utd có 10,7% cơ hội lọt top 5 (Ảnh: Getty).

Bất chấp việc cả hai đều không tham dự cúp châu Âu và có thể dồn toàn bộ sức lực cho giải quốc nội, Opta vẫn đưa ra những dự đoán không mấy khả quan.

Man Utd được dự đoán sẽ cán đích ở vị trí thứ 12, trong khi Tottenham, dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Thomas Frank, thậm chí còn thấp hơn - vị trí thứ 14.

Trong khi đó, Burnley, Leeds và Sunderland được dự đoán là những đội có nguy cơ "cầm đèn đỏ" khi mùa giải tới kết thúc, trở thành những ứng viên hàng đầu cho suất xuống hạng.