Son Ye Jin khéo khoe hôn nhân yên bình và ngọt ngào bên “ông xã” Hyun Bin

Trong bài đăng mới nhất, Son Ye Jin kể về việc cô phơi quần áo cho con trai. Người đẹp viết: “Kỳ nghỉ hè bận rộn đến mức không có thời gian để đồ khô cuối cùng cũng kết thúc. Từ hôm nay, tôi bắt đầu lịch trình dày đặc, nhưng trong lòng lại thấy bình yên lạ thường”.

Đáng chú ý, người đẹp gắn hashtag (các từ hoặc cụm từ được viết sau dấu thăng nhằm phân loại chủ đề trên các nền tảng mạng xã hội) “bố là người vất vả nhất”.

Son Ye Jin và Hyun Bin duy trì hôn nhân kín tiếng suốt 3 năm qua (Ảnh: Naver).

Ngay lập tức, bài đăng của Son Ye Jin thu hút lượng bình luận từ khán giả hâm mộ. Nhiều người khen cô khéo khoe chồng đảm đang và chịu khó chăm sóc gia đình. Nhiều ý kiến khác đánh giá Son Ye Jin là người phụ nữ năng động, hiện đại và biết cách cân bằng công việc và cuộc sống gia đình.

Son Ye Jin đang dành thời gian nghỉ ngơi sau thời gian tập trung cho dự án phim No Other Choice. Tác phẩm đã được mời tham dự vòng loại của Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 82 và là phim khai mạc của Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30.

Phim cũng được mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 50 và Liên hoan phim New York lần thứ 63.

No Other Choice đánh dấu sự trở lại của Son Ye Jin với màn ảnh sau thời gian nghỉ sinh con và chăm sóc gia đình. Dự kiến, sắp tới, minh tinh Hàn Quốc sẽ góp mặt trong 2 tác phẩm mới là Scandal và Variety của Netflix.

Son Ye Jin là nữ diễn viên hạng A của làng giải trí xứ Hàn với những vai diễn nổi tiếng như: Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Em đến cùng cơn mưa, Hạ cánh nơi anh, Cuộc đàm phán sinh tử...

Son Ye Jin được ngợi ca là "chị đẹp" có cuộc sống viên mãn trong làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: News1).

Ngoài việc là một ngôi sao tài năng và nổi tiếng, Son Ye Jin còn là một biểu tượng về sắc đẹp của làng giải trí xứ kim chi.

Nhan sắc của "chị đẹp" vẫn vẹn nguyên sự trong trẻo, mong manh và nữ tính. Điều này giúp cô luôn có mặt trong danh sách những "tượng đài nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc" hơn 20 năm qua.

Son Ye Jin và Hyun Bin bén duyên từ dự án đình đám Hạ cánh nơi anh. Tới năm 2022, cặp đôi chính thức về chung một nhà sau gần 1 năm từ khi công khai mối quan hệ tình cảm. Cuối năm 2022, họ đón con trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Son Ye Jin và Hyun Bin ít nói về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của họ trên truyền thông (Ảnh: Chosun).

Kể từ khi kết hôn và sinh con, Son Ye Jin tạm dừng hoạt động nghệ thuật, tập trung hoàn toàn vào việc làm mẹ. Nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn cho hay, cô không muốn rời xa hay bỏ qua giai đoạn phát triển của con trai nên hiện tại, cô từ chối khá nhiều lời mời làm việc.

Trong 2 năm, nữ diễn viên tập trung chăm sóc gia đình và không ít lần khoe khéo cậu con trai cưng của vợ chồng cô.

Năm ngoái, trong một cuộc phỏng vấn, Son Ye Jin từng hé lộ, con trai thừa hưởng đôi mắt của cô và má lúm đồng tiền của Hyun Bin. "Hiện tại, con trai giống tôi nhiều hơn bố. Nhưng tương lai, ngoại hình của con có thể thay đổi", cô nói.

Một năm gần đây, cô trở lại làm việc, xuất hiện trong nhiều sự kiện và nhận lời đóng phim trở lại. Trước đó, trang cá nhân của cô tràn ngập hình ảnh về hoạt động đời thường như đi dạo, chơi thể thao, nấu ăn, hẹn hò với ông xã...

Son Ye Jin thỉnh thoảng hé lộ cuộc sống thường nhật trên trang cá nhân (Ảnh: Instagram).

Vợ chồng Son Ye Jin và Hyun Bin bị fan bắt gặp "trốn con" đi hẹn hò (Ảnh: Naver).

Hyun Bin cũng là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Tên tôi là Kim Sam Soon, Hạ cánh nơi anh, Khu vườn bí mật, Cộng sự bất đắc dĩ... Anh hiện là một trong những ngôi sao có uy tín và giá trị thương hiệu cao trong showbiz Hàn.

Sau khi kết hôn, sự nghiệp điện ảnh của Hyun Bin ngày càng phát triển. Sắp tới, Hyun Bin bận rộn quảng bá bộ phim truyền hình mới về đề tài chính trị Made in Korea, hợp tác cùng đạo diễn Woo Min Ho và diễn viên Jung Woo Sung. Phim dự kiến phát sóng năm 2025 trên Disney+.

Theo báo cáo của GQ Ấn Độ, giá trị tài sản ròng của Hyun Bin hiện tại ước tính khoảng 21 triệu USD, trong khi đó tài sản ròng ước tính của Son Ye Jin là 20 triệu USD.