Lễ ra quân Hacom Tower: Khai mở biểu tượng sống mới tại trung tâm Phan Rang

Lan tỏa khát vọng tiên phong từ “Hành trình đón gió”

Tại Hội trường Diamond - Long Thuận Hotel & Resort (số 1 đường Yên Ninh, Đông Hải, Khánh Hòa), không khí lễ ra quân dự án Hacom Tower nóng lên từng phút với sự hiện diện của hơn 500 chuyên viên kinh doanh đến từ 13 đại lý, đông đảo khách mời danh dự và đối tác chiến lược.

Các đại lý quyết tâm đồng lòng khai mở biểu tượng của Nam Khánh Hòa.

Sự kiện mở đầu bằng phần trình diễn nghệ thuật chủ đề “Tháp Gió - Dẫn lối kỷ nguyên vươn mình” kết hợp âm nhạc và trình diễn hình ảnh, gợi mở hình ảnh một đô thị hiện đại, chuyển mình mạnh mẽ tại vùng đất đầy nắng gió Phan Rang (Nam Khánh Hòa).

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Ngọc Thật - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Thành Đông Ninh Thuận (thành viên của Hacom Holdings) - đại diện chủ đầu tư chia sẻ: “Chúng tôi không đơn thuần xây dựng một công trình, mà kiến tạo nên một biểu tượng sống - nơi thổi bùng khát vọng, nơi mỗi hơi thở của gió trở thành cảm hứng cho chuẩn sống mới. Hacom Tower sẽ là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh đô thị hiện đại đang hình thành tại Nam Khánh Hòa - một vùng đất sắp bước vào kỷ nguyên bùng nổ”.

Chủ đầu tư Hacom Holdings gửi gắm khát vọng phát triển, làm thay đổi diện mạo cả một vùng đất tại Hacom Tower.

Trong khuôn khổ sự kiện kick-off đã diễn ra hai nghi thức ký kết hợp tác chiến lược giữa chủ đầu tư và ngân hàng MB Bank - mở ra hệ sinh thái tài chính mạnh mẽ cho khách hàng, giữa Hacom Holdings và đơn vị phát triển dự án An Housing - bảo chứng cho chất lượng dịch vụ, chiến lược triển khai hiệu quả, đưa dự án đến gần hơn với khách hàng.

Tiếp nối là khoảnh khắc trao chứng nhận cho 13 đại lý phân phối chiến lược - những "cánh tay nối dài" quan trọng sẽ lan tỏa giá trị sống khác biệt của Hacom Tower.

Đại diện đơn vị phát triển dự án An Housing đã có phần chia sẻ chi tiết về thông tin tổng quan dự án Hacom Tower từ cảm hứng kiến tạo, giá trị khai thác đến tiềm năng tăng trưởng. Chính những thông tin này đã tiếp thêm lửa cho gần 500 “chiến binh gió” có mặt tại sự kiện, sẵn sàng bước vào hành trình mới với tinh thần máu lửa, chuyên nghiệp và quyết tâm chinh phục thị trường tiềm năng Nam Khánh Hòa.

Chỉ trong vỏn vẹn vài tiếng, lễ kick-off “Hành trình đón gió” đã mang tới một không gian đầy cảm hứng - nơi các chiến binh bất động sản cùng nhau thổi bùng khát vọng, lan tỏa tinh thần “khai phóng - tự do - bứt phá” mà dự án Hacom Tower theo đuổi.

Hacom Tower - Biểu tượng sống mới giữa lòng Phan Rang

Toạ lạc tại trung tâm hiện hữu của Phan Rang (Nam Khánh Hòa), Hacom Tower là tổ hợp căn hộ cao cấp và hometel của khu vực, sở hữu vị trí đắt giá ngay giao lộ 16/4 - Nguyễn Tri Phương và chỉ cách biển Bình Sơn - Ninh Chữ chưa đầy 3 phút di chuyển.

Hacom Tower sở hữu tầm view panorama (tầm nhìn toàn cảnh) ôm trọn núi, biển, quảng trường trung tâm và hồ điều hòa 12,7ha

Dự án gồm 2 toà tháp: Oasis Tower và Sky Tower, cung cấp ra thị trường tổng 503 căn hộ, trong đó có đa dạng loại hình từ Studio, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ đến Penthouse, hình thức sở hữu sổ đỏ lâu dài.

Được “chắp bút” bởi đơn vị thiết kế danh tiếng Cubic Architects, Hacom Tower mang ngôn ngữ kiến trúc hiện đại và hài hòa với thiên nhiên: tối ưu hướng đón gió biển tự nhiên, vật liệu bền vững, đảm bảo đối lưu khí hậu theo mùa, phù hợp với vùng đất nhiều nắng và gió.

Cư dân Hacom Tower được tận hưởng tới 60 tiện ích đẳng cấp được tích hợp ngay trong nội khu bao gồm: trung tâm thương mại 17.625m², bể bơi vô cực 520m², khu vui chơi giải trí 5.200m², 2 tầng hầm đỗ xe 10.000m², gym - spa, rạp chiếu phim, thư viện, nhà hàng, công viên trên cao, sky coffee...

Tất cả tạo nên một hệ sinh thái sống đa cảm xúc, đa trải nghiệm giữa trung tâm đô thị, phục vụ nhu cầu sinh hoạt - giải trí - nghỉ dưỡng trọn vẹn cho cư dân, khách lưu trú, chuyên gia cao cấp đến sinh sống và làm việc tại khu vực

Hacom Tower còn được xem là dự án chiến lược trong giai đoạn này của Hacom Holdings - tập đoàn có 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và bất động sản.

Đây là chủ đầu tư đã tạo được uy tín vững vàng tại Ninh Thuận (Nam Khánh Hòa) với hàng loạt dự án đã triển khai như: Công viên quảng trường ánh sáng, Công viên quảng trường sân khấu, Khu đô thị Đông Bắc, Khu đô thị biển Bình Sơn, Nhà máy điện mặt trời Hacom Solar, các khu nhà ở xã hội…

Hacom Tower - một biểu tượng mới đang vươn mình giữa trung tâm Phan Rang.

Trên vùng đất của nắng, gió, biển và di sản Phan Rang (Nam Khánh Hòa), Hacom Tower hứa hẹn trở thành biểu tượng phát triển đô thị, mang đến không gian sống thời thượng, hiện đại và là điểm đến đầu tư lý tưởng giữa trung tâm phát triển mới của miền Trung.

