5 tiêu chí chọn nước uống tinh khiết cho gia đình

Chị Mai (32 tuổi, TPHCM) chia sẻ: "Trước đây, tôi cứ nghĩ nước lọc trong, không mùi là đủ sạch và an toàn. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ, tôi nhận ra trong nước vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà mắt thường không thấy được như vi khuẩn, kim loại nặng, hóa chất tồn dư… Khi những yếu tố này tích tụ lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Từ đó, chị Mai bắt đầu đặt ra tiêu chí khắt khe hơn khi chọn nước uống cho gia đình. Nước không chỉ cần sạch, mà phải an toàn và được sản xuất bởi các thương hiệu uy tín”.

Tuy nhiên, giữa thị trường nước uống đóng chai đa dạng với vô số lựa chọn, làm sao để biết đâu mới là sản phẩm chất lượng? Theo các chuyên gia, người tiêu dùng nên dựa vào những tiêu chí cụ thể, có cơ sở khoa học rõ ràng, thay vì chỉ tin vào cảm quan.

Dưới đây là 5 tiêu chí quan trọng được nhiều bà nội trợ hiện đại tin tưởng và áp dụng khi lựa chọn nước uống cho gia đình.

Nguồn gốc nước

Chất lượng nước uống phụ thuộc rất lớn vào nguồn khai thác ban đầu. Nước mặt (như hồ, sông, suối) thường chịu tác động trực tiếp từ môi trường bên ngoài và hoạt động sinh hoạt, công nghiệp, có dù có qua xử lý vẫn khó đảm bảo độ tinh khiết.

Nguồn nước ngầm tự nhiên có chất lượng cao nhờ nằm ở khu vực ít chịu tác động ô nhiễm (Ảnh: TH).

Trong khi đó, nguồn nước lý tưởng thường đến từ mạch nước ngầm sâu hoặc mạch nước tự nhiên nằm ở các khu vực được bảo tồn tốt, ít chịu ảnh hưởng bởi các tác nhân gây ô nhiễm. Đặc biệt, nguồn nước từ núi lửa lâu năm được giới chuyên gia đánh giá cao nhờ tính ổn định sinh học, ít bị xâm nhiễm tạp chất và vi sinh vật có hại.

Vì vậy, người dùng nên ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có thông tin minh bạch về nguồn gốc khai thác. Đây được xem là điều kiện tiên quyết, bảo chứng cho sự an toàn của nước ngay từ điểm xuất phát, trước khi bước vào quy trình xử lý công nghiệp.

Độ tinh khiết

Nước tuy có thể trong suốt, không mùi vị, nhưng điều đó chưa đủ để khẳng định là an toàn. Độ tinh khiết của nước được xác định thông qua các chỉ số khoa học, không chứa vi sinh vật gây bệnh, kim loại nặng (chì, asen, thủy ngân...), các chất tồn dư từ quy trình xử lý lỗi thời.

Một sản phẩm nước uống đóng chai cần đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Bộ Y tế Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế. Đó là cách để người tiêu dùng có thể kiểm tra sự tinh khiết, thay vì chỉ cảm nhận bằng mắt thường.

Công nghệ xử lý nước

Không phải công nghệ lọc nào cũng đảm bảo mang đến nguồn nước an toàn, tinh khiết cho người dùng. Một số phương pháp chỉ xử lý được một phần tạp chất hoặc vi sinh vật, nhưng vẫn để sót hóa chất độc hại, thậm chí làm mất khoáng chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe.

Công nghệ xử lý nước cần đạt tiêu chuẩn khắt khe, dây chuyền khép kín đảm bảo chất lượng sản phẩm (Ảnh: TH).

Bao bì sản phẩm

Không chỉ chất lượng nước mới đáng quan tâm, bao bì cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dùng. Một sản phẩm đạt chuẩn cần sử dụng vật liệu an toàn thực phẩm, không chứa BPA hay các chất độc hại có khả năng thôi nhiễm vào nước.

Bên cạnh đó, thiết kế bao bì cần thân thiện với người dùng: dễ cầm, dễ mở, có nhiều dung tích linh hoạt để phù hợp với nhu cầu sử dụng của cá nhân, gia đình.

TH true WATER - Sự lựa chọn toàn diện cho sức khỏe gia đình

Tại Việt Nam, TH true WATER là một trong số ít thương hiệu nước đóng chai đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt từ nguồn nước đầu vào đến quy trình sản xuất. Sản phẩm được khai thác từ mạch nước ngầm núi lửa triệu năm tuổi tại vùng Núi Tiên - nơi được bao bọc bởi lớp đá basalt olivin xếp tầng, đóng vai trò như một bộ lọc tự nhiên giúp loại bỏ tạp chất, giữ lại vị ngọt thanh và độ tinh khiết. Nhờ đó, mỗi giọt nước đều mang đến sự mát lành, ổn định và đạt chuẩn an toàn cao cho sức khỏe.

Quy trình xử lý nước được thực hiện qua hệ thống lọc UF (Ultra-filtration) kết hợp công nghệ RO (Reverse Osmosis) theo 7 bước nghiêm ngặt, đảm bảo sản phẩm đầu ra hoàn toàn sạch khuẩn, không lẫn tạp chất, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và an toàn cho sức khỏe.

TH true WATER được sản xuất trên dây chuyền khép kín, hiện đại (Ảnh: TH).

Bao bì của TH true WATER được thiết kế tiện dụng, thân thiện với người dùng và môi trường, không chứa BPA hay các chất độc hại có thể thôi nhiễm vào nước. TH true WATER đa dạng dung tích từ chai 350ml, 500ml đáp ứng nhu cầu cá nhân của từng thành viên trong gia đình, đến bình 19 lít tiện lợi sử dụng trong phòng khách hoặc không gian chung.

TH true WATER được phát triển bởi Tập đoàn TH, sở hữu hệ sinh thái sản phẩm gắn liền với triết lý “thật sự thiên nhiên” như TH true MILK, TH true JUICE. Với quy trình khép kín, tiêu chuẩn quốc tế và cam kết minh bạch trong từng sản phẩm, TH chinh phục lòng tin của hàng triệu người tiêu dùng.

TH true WATER - Nước uống đóng chai an toàn cho gia đình (Ảnh: TH).

Với đầy đủ 5 tiêu chí về nguồn gốc, công nghệ, độ tinh khiết, bao bì và uy tín thương hiệu, TH true WATER được kỳ vọng sẽ là lựa chọn, đồng hành bảo vệ sức khỏe gia đình bạn mỗi ngày.