Bóng chuyền nữ Việt Nam: Bài học quý giá ở sân chơi hàng đầu thế giới

Giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025 tại Thái Lan là kỳ giải đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được góp mặt. Đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thua cả 3 trận trước các đội Ba Lan (1-3), Đức (0-3) và Kenya (0-3).

Tuy nhiên, điều mà chúng ta thu được sau giải đấu này không phải chỉ đơn thuần là kết quả, mà là kinh nghiệm khi xuất hiện ở giải đấu đỉnh cao nhất thế giới. Từ đó, bóng chuyền nữ Việt Nam kỳ vọng có thể làm tốt hơn ở những lần tham dự về sau.

Những đối thủ lớn thực thụ

Không giống như giải vô địch bóng chuyền Đông Nam Á SEA V-League, cũng không giống như các kỳ SEA Games, ở sân chơi vô địch thế giới, không có trận đấu nào là trận đấu dễ cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Các đối thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới đều rất mạnh (Ảnh: Volleyball World).

Các cô gái của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hầu như không có các trận đấu nhàn nhã, bởi mọi đối thủ mà chúng ta chạm trán ở Thái Lan trong những ngày qua đều rất mạnh. Chính điều đó khiến cho tính chiều sâu về lực lượng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lộ ra.

Đặc biệt, trước hai đội bóng châu Âu gồm Ba Lan (hạng 3 thế giới) và Đức (hạng 11 thế giới) vừa nhỉnh hơn vận động viên (VĐV) Việt Nam về mặt thể hình, vừa sở hữu kỹ thuật toàn diện, khác biệt về trình độ giữa các VĐV Việt Nam so với đối thủ càng lộ rõ.

Ngoài ra, việc các trụ cột liên tục trải qua các trận đấu căng thẳng, khiến cho họ sụt giảm thể lực nghiêm trọng ở trận cuối vòng bảng gặp Kenya. Đây là khác biệt rất lớn giữa giải vô địch thế giới với các giải đấu tầm khu vực mà bóng chuyền Việt Nam vẫn quen thuộc.

Ở các giải đấu khu vực, hầu như chỉ có các trận đấu với Thái Lan mới khiến các cô gái Việt Nam thực sự vất vả. Ở các giải khu vực, thỉnh thoảng chúng ta vẫn có các trận gặp những đối thủ yếu hơn để Ban huấn luyện điều chỉnh nhân sự, tính toán về thể lực và phong độ cho các VĐV.

Nhưng ở giải vô địch thế giới, trận nào đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng phải chơi với 100% sự tập trung, trận nào cũng phải căng sức tối đa, nhằm tránh bị đối thủ bỏ lại quá xa.

Với cường độ thi đấu căng thẳng như thế, rất khó để HLV của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đưa ra phương án vẹn toàn: Vừa tránh những trận thua quá đậm, vừa có thể bảo toàn lực lượng và sự dẻo dai cho các VĐV ở trận tiếp theo.

Những dấu ấn khó phai

Trong bối cảnh gặp nhiều thách thức như vừa nêu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn tạo ra một số dấu ấn rõ nét trên đất Thái Lan.

Dấu ấn đáng kể nhất là ván thắng đội tuyển nữ Ba Lan trong ngày ra quân. Việc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dẫn trước đội hạng 3 thế giới 1-0 vào ngày 23/8 là bất ngờ rất lớn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng gây bất ngờ cho đội hạng 3 thế giới Ba Lan (Ảnh: Volleyball World).

Trang chủ của Liên đoàn Bóng chuyền quốc tế FIVB bình luận: “Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu quả cảm trước đội tuyển nữ Ba Lan, trong trận ra quân của hai đội ở giải vô địch thế giới”.

“Đội bóng chuyền nữ đến từ châu Âu bất ngờ để cho đại diện của châu Á dẫn trước sau hiệp một. Sau đó, Ba Lan mới tìm lại phong độ của chính họ, trước khi đội tuyển nữ đến từ châu Âu giành chiến thắng đầu tiên của họ tại giải đấu đang diễn ra ở Thái Lan.

Trên bảng xếp hạng của FIVB, đội tuyển Ba Lan xếp hạng 3, còn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 22 (thời điểm diễn ra trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Ba Lan). Nhưng đội bóng hạng 22 đến từ châu Á lại có ván thắng đầu tiên trong trận”, trang chủ của FIVB chia sẻ.

Còn tờ nhật báo thể thao hàng đầu của quốc gia chủ nhà Thái Lan Siam Sport viết: “Bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử, khi họ có ván thắng đầu tiên ở đấu trường thế giới, trước đội tuyển nữ Ba Lan”.

Những nét khắc vào lịch sử này xảy ra ở hiệp một. Trong hiệp đấu này đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thể hiện phong độ rất ấn tượng. Họ đánh bại đội tuyển nữ Ba Lan 25-23. Ngoài hiệp một, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thêm hiệp thi đấu thứ 4 chơi rất hay.

Họ tấn công tốt, chỉ có điều Ba Lan vẫn là đội bóng rất mạnh. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ chịu thua hiệp 4 với tỷ số 22-25. Chung cuộc đội tuyển Ba Lan thắng 3-1”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

Những gương mặt xuất sắc

Dù đội tuyển nữ Việt Nam chưa thật thành công trong lần đầu bước ra đấu trường thế giới, nhưng chúng ta vẫn giới thiệu được một số gương mặt tạo ấn tượng mạnh với các đối thủ.

Thanh Thúy (3) và Như Quỳnh (16) từng có những trận đấu cực hay trước đội tuyển Ba Lan và đội tuyển Đức (Ảnh: Volleyball World).

Gương mặt đầu tiên được các cổ động viên (CĐV) khắp nơi nhắc đến chính là phụ công Vi Thị Như Quỳnh. Cô gái này ghi đến 20 điểm cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong trận đấu với đối thủ rất mạnh Ba Lan.

Một CĐV bày tỏ quan điểm trên fanpage chính thức của FIVB: “Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu rất đẹp mắt. Tôi đặc biệt có ấn tượng với phụ công của đội tuyển nữ Việt Nam, người ở vị trí tay chắn giữa (Như Quỳnh). Phụ công này ghi rất nhiều điểm cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển nữ Ba Lan”.

Nhân vật tiếp theo được đề cập là chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Trước hàng chắn rất mạnh, rất cao lớn của đội tuyển nữ Đức, gồm có Camila Weitzel, Lina Alsmeier và Marie Schoelzel, Thanh Thúy vẫn ghi đến 17 điểm.

Số điểm này giúp cho Thanh Thúy là người ghi điểm nhiều nhất trong trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Đức hôm 25/8, vượt qua nhiều VĐV mạnh của đội bóng châu Âu.

Trang chủ của FIVB nhận xét: “Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là người duy nhất của đội này đạt điểm hai con số. Cô ghi được 17 điểm, tất cả đều từ các pha tấn công”.

Thanh Thúy luôn tỏ ra thiện chiến và bình tĩnh trước các đối thủ có đẳng cấp thế giới, nhờ cô có được kinh nghiệm sau quá trình thi đấu ở nhiều nước châu Á và châu Âu trong sự nghiệp của mình.

Chính vì thế, kinh nghiệm của Thanh Thúy và Như Quỳnh là điều mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần nhiều hơn nữa, trong những lần trở lại với giải vô địch thế giới sau này.

Sau giải vô địch thế giới năm nay, chúng ta đã biết chúng ta cần có lực lượng ra sao, phát triển giải trong nước như thế nào để luôn có nguồn nhân lực tốt hơn nữa, cung cấp cho đội tuyển quốc gia. Chúng ta biết rằng bóng chuyền Việt Nam cần chuẩn bị thêm những gì, để làm tốt hơn trong những lần tiếp theo.

Đấy là bài học kinh nghiệm rất quý giá mà nếu không trải qua giải vô địch thế giới ở Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ không thể nào có được!