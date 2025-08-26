Báo Thái Lan: “Bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu nỗ lực nhưng bất thành”

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua đội tuyển nữ Đức 0-3 (18-25, 17-25 và 17-25) trong trận đấu diễn ra chiều 25/8, tại Nhà thi đấu Saphan Hin (Phuket, Thái Lan).

Sau trận đấu, tờ Khaosod của Thái Lan viết: “Dù thua 3 hiệp liên tiếp trước đội tuyển Đức, nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ trước đội Đức (Ảnh: Khaosod).

“Trước đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng thể hiện phong độ tuyệt vời trước đội tuyển Ba Lan. Ở trận đấu với Ba Lan cách đây hai ngày, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng giành được một ván thắng”, Khaosod viết thêm.

Tờ báo của xứ sở Chùa Vàng cho rằng nếu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có lực lượng tốt nhất, có thể chúng ta sẽ thể hiện khác trước đội bóng xếp hạng 11 thế giới là đội tuyển Đức.

Khaosod nhận định: “Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải vô địch thế giới năm nay mà không có chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền, người có biệt danh động cơ tốc độ. Bích Tuyền là ngôi sao của bóng chuyền nữ Việt Nam”.

“Thật tiếc là sau hai trận đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa có điểm nào, lý do là vì các đối thủ quá mạnh”, tờ Khaosod chia sẻ thêm.

Các cô gái Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực (Ảnh: Khaosod).

Trong khi đó, nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport bình luận: “Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực để thay đổi thế trận trước đội tuyển Đức, nhưng đội tuyển Đức mạnh. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không chống đỡ nổi sức mạnh này”.

“Đội tuyển Đức thi đấu rất quyết liệt trong trận đấu vừa diễn ra. Đội bóng đến từ châu Âu chơi tấn công đa dạng và phòng thủ chắc chắn. Các pha đập bóng của các vận động viên (VĐV) Đức vừa mạnh mẽ vừa sắc bén.

Về phía đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, họ cũng có một vài pha ghi điểm ấn tượng, nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể giành được quyền kiểm soát thế trận từ tay các VĐV Đức”, tờ Siam Sport đưa ra nhận xét.

Ở trận đấu tiếp theo tại giải vô địch thế giới năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển nữ Kenya (hạng 23 thế giới). Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Kenya sẽ diễn ra vào ngày 27/8.