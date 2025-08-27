Xác định 16 đội vào vòng đấu loại trực tiếp bóng chuyền nữ thế giới

Ở bảng A, chủ nhà Thái Lan cùng với Hà Lan giành quyền lọt vào vòng 1/8. Thái Lan cũng là đội bóng duy nhất thuộc khu vực Đông Nam Á vào đến giai đoạn này.

Đội tuyển nữ Thái Lan (áo trắng) giành quyền đi tiếp (Ảnh: Siam Sport).

Ở bảng B, đại diện đến từ cường quốc bóng chuyền nữ thế giới Italy không mấy khó khăn để giành quyền đi tiếp. Bên cạnh Italy là Bỉ. Tương tự như Italy ở bảng B là trường hợp của Brazil ở bảng C. Brazil cũng là cường quốc bóng chuyền nữ thế giới. Cùng vào vòng 1/8 với Brazil là Pháp.

Tại bảng D, một đội tuyển cực mạnh nữa là đội tuyển Mỹ cũng giành quyền đi tiếp, sát cánh cùng họ là Slovenia. Tại bảng E, hai đội giành quyền vào vòng 1/8 gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Canada.

Trong khi đó, tại bảng F, đội bóng rất mạnh của châu Á là Trung Quốc cũng có vé vào giai đoạn tiếp theo, bên cạnh đội tuyển nữ CH Dominica.

Đội tuyển Pháp cũng giành quyền vào vòng 1/8 (Ảnh: Thairath).

Ở bảng G, bảng đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, các đội Ba Lan và Đức không mấy khó khăn để sớm có vé vào vòng trong. Bảng G vẫn còn lượt trận đấu cuối diễn ra chiều tối nay (27/8).

Còn tại bảng F, đại diện châu Á là Nhật Bản vào vòng 1/8. Đội còn lại ở bảng này giành quyền đi tiếp là đội tuyển nữ Serbia.

Tổng cộng, có 9 đội châu Âu vào vòng 1/8, 3 đội châu Á, 3 đội thuộc khu vực Bắc, Trung Mỹ và vùng biển Caribe, cùng một đội Nam Mỹ lọt vào giai đoạn đấu loại trực tiếp. Ngược lại, không có đại diện nào của bóng chuyền nữ châu Phi vượt qua được vòng bảng.