Hàng nghìn người tham gia Ngày hội hữu nghị Việt - Mỹ ở Hà Nội

Ngày 23/11, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức Ngày hội giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ nhằm kỷ niệm 30 năm quan hệ song phương 2 nước.

Sự kiện diễn ra tại Công viên Cầu Giấy thu hút đông đảo người dân tới tham quan, vui chơi với nhiều hoạt động ý nghĩa, thú vị.

Đây cũng là sự kiện cuối cùng trong chuỗi 4 Ngày hội giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ, trước đó 3 sự kiện đã được tổ chức tại Đà Nẵng, Cần Thơ, TPHCM. Sự kiện vào cửa miễn phí và có các hoạt động phù hợp cho gia đình và trẻ em và ở mọi lứa tuổi.

Dù thời tiết Hà Nội hôm nay khá nắng, nhưng hàng nghìn người vẫn đổ về Công viên Cầu Giấy để tham gia sự kiện, trải nghiệm các gian hàng và tham gia nhiều hoạt động giao lưu thể thao.

Các gian hàng với các hoạt động vui nhộn, đặc trưng cho văn hóa Mỹ và Việt Nam như hướng dẫn làm thủ công mỹ nghệ, thi đánh vần các từ tiếng Anh và các trò chơi công nghệ cho trẻ em. Mỗi trò chơi sẽ có điểm thưởng, người chơi sẽ dùng điểm thưởng để đổi quà tặng.

Hoạt động giao lưu thể thao tại đây cũng vô cùng nhộn nhịp với nhiều môn thể thao đặc trưng của hai nước như: Bóng rổ, bóng bầu dục, lắc vòng, ném bao cát, đẩy xà đơn...

Khu trò chơi lắc vòng thu hút nhiều em nhỏ và người nước ngoài tham gia vui chơi.

Nhiều hoạt động thể thao tại khu vực trò chơi được các em nhỏ cùng giới trẻ người Việt Nam và Mỹ tham gia sôi nổi.

Khu vực trải nghiệm khoa học và công nghệ cũng thu hút sự quan tâm của nhiều em nhỏ với các mô hình robot tự động hoặc điều khiển từ xa.

Các em nhỏ xếp hàng chờ tham gia trải nghiệm các trò chơi công nghệ như điều khiển robot gắp bóng, robot bắn bóng vào đích. Mỗi trò chơi đều có điểm thưởng để đổi quà.

Khu vực vẽ tranh chật kín các em nhỏ với giấy, bút vẽ được cấp miễn phí để các bạn trẻ thỏa sức sáng tạo.

Anh Trần Văn Trọng Nghĩa cùng con trai tới tham quan, vui chơi tại lễ hội và tham gia chơi nhiều trò chơi tại sự kiện để lấy điểm thưởng đổi quà.

"Lần đầu tiên tôi và con tham gia một sự kiện lễ hội giao hữu với nhiều hoạt động thú vị như vậy. Không chỉ được vui chơi mà còn được giao lưu học hỏi và biết thêm nhiều thông tin hữu ích về văn hóa của nước bạn. Rất thú vị", anh Nghĩa chia sẻ.

Ngày hội giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ là một sự kiện độc đáo, nêu bật hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam cả về chiều sâu và bề rộng, phản ánh mong muốn chung của 2 nước trong việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau thông qua việc giao lưu văn hóa.