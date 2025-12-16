Hệ sinh thái tuyển dụng thông minh, AI tham gia dự báo xu hướng nhân lực

Ngày 16/12, Hà Nội tổ chức khai trương Cổng thông tin việc làm thành phố và Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động luôn được Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa then chốt trong thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh và ổn định đời sống nhân dân.

Tính đến hết tháng 11, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 211.608 lao động. Ước tính đến hết năm 2025, toàn thành phố tạo việc làm mới cho khoảng 222.000 lao động.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam (Ảnh: HL).

Ông Nam cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thị trường lao động Thủ đô với quy mô lớn, tốc độ biến động nhanh đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản trị, từ mô hình thủ công sang mô hình hiện đại dựa trên dữ liệu số.

Ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng thị trường lao động bền vững.

Xuất phát từ yêu cầu đó, trên cơ sở kế thừa nền tảng website vieclamhanoi.net, Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội chính thức ra mắt với địa chỉ congvieclam.hanoi.gov.vn.

"Đây là sự chuyển đổi toàn diện, hình thành một hệ sinh thái số thông minh, chuyên nghiệp và hiệu quả, tích hợp đa dạng chức năng, dịch vụ tiên tiến phục vụ người lao động, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước", ông Nam cho hay.

Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội được xây dựng như một trung tâm dữ liệu tập trung, tạo lập môi trường giao dịch việc làm trực tuyến giữa người lao động và doanh nghiệp.

Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội mới ra mắt (Ảnh chụp màn hình).

Hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thu thập, xử lý, phân tích thông tin thị trường lao động; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, dự báo xu hướng nhân lực, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của các sàn giao dịch việc làm và tăng tỷ lệ kết nối cung – cầu lao động trên địa bàn thành phố.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin năm 2025 với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh hơn 1.600 chỉ tiêu.

Theo đó, trong tổng số 40 doanh nghiệp tham gia, có 16/48 doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tiếp đến là lĩnh vực thương mai dịch vụ với 15/47 doanh nghiệp chiếm tỷ lệ 28,3%. Ngoài ra còn có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác như sản xuất, đào tạo, khách sạn, xây dựng... tham gia tuyển dụng.