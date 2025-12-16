Binh sĩ Ukraine (Ảnh minh họa: Reuters).

EU đang chuẩn bị gói trừng phạt mới đối với Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU đang chuẩn bị một gói trừng phạt mới đối với Nga.

Tuyên bố của bà Von der Leyen nhấn mạnh rằng EU đang nỗ lực thực hiện mọi bước để cuối cùng chấm dứt đổ máu. Một lệnh ngừng bắn bền vững phải là bước đầu tiên hướng tới hòa bình.

Bà Von der Leyen nói: "Nga phải chịu áp lực liên tục để ngồi vào bàn đàm phán - không phải để làm màu, mà để đạt được kết quả... Chúng tôi đang chuẩn bị một gói trừng phạt mới. Và chúng tôi đã đóng băng vĩnh viễn tài sản của Nga tại EU".

Theo bà, bước thứ hai hướng tới hòa bình phải là những đảm bảo an ninh đáng tin cậy và thuyết phục cho Ukraine: "Những đảm bảo an ninh này phải dựa trên các nguyên tắc vững chắc. Chúng tôi sẽ tôn trọng các quyết định mà Ukraine tự đưa ra".

Điểm thứ ba liên quan đến sự phục hồi kinh tế của Ukraine, bà Von der Leyen khẳng định rằng châu Âu vẫn là một đối tác đáng tin cậy.

Ukraine tuyên bố cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 15/12 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, có 140 trận giao tranh, trong đó có 36 trận ở hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 60 cuộc không kích, thả 149 quả bom dẫn đường. Hơn nữa, họ triển khai 3.445 UAV và thực hiện 3.328 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng phòng vệ chặn đứng hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole, Orekhov và Dnieper. Quân đội Nga không tiến hành bất kỳ hoạt động nào theo hướng Kramatorsk.

Nga mở rộng hoạt động ở Zaporizhia

Kênh Military Summary đưa tin, hôm 15/12, quân đội Nga (RFAF) giành quyền kiểm soát Pishchane, khu định cư đầu tiên ở bên kia sông Gaichur. Giờ đây, họ chỉ cần đi thẳng 65km nữa là đến thành phố Zaporizhia, thủ phủ của vùng Zaporizhia.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại giáp ranh Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 15/12. Moscow phát triển theo các mũi tên đỏ, chiếm giữ thêm nhiều vị trí mới (Ảnh: Military Summary).

Phòng tuyến của quân đội Ukraine (AFU) ở phía đông Zaporizhia có nguy cơ sụp đổ từ nhiều ngày trước do những thắng lợi của RFAF được báo cáo ở phía đông sông, dọc đường P85. Bộ binh Nga được cho là đã chiếm được lãnh thổ dọc theo tuyến phòng thủ kiên cố này. Điều này đặt ra mối đe dọa lớn đối với phía Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 15/12. Moscow phát triển theo các mũi tên đỏ, chiếm giữ một số vị trí bên kia sông Gaichur (Ảnh: Military Summary).

Trong khi đó, ở phía tây Zaporizhia, lực lượng Moscow chọc thủng phòng tuyến đối phương và tiến tới thủ phủ khu vực từ phía nam, kênh VoenkorKotenok cho hay.

Tại Primorskoye, các nhóm xung kích Nga đột kích dọc theo đường Vostochnaya, chiếm được một tòa nhà và khu vực xung quanh trạm y tế Primorskoye. Họ cũng tiến lên dọc theo khe núi phía đông nghĩa trang tới cao tốc M-18.

Tại Stepnogorsk, lực lượng Kiev mắc kẹt ở trung tâm đang bị loại bỏ. Trên khu vực phía bắc thành phố, các đơn vị Nga phát triển được khoảng 600m xuyên các vành đai rừng về phía Veselyanka nằm ở phía đông cao tốc M-18.

Xa hơn ở phía đông, quân đội Nga đang đẩy lùi đối phương ở các cứ điểm trên đường tiếp cận Lukyanovskoye từ phía tây nam, trong khu vực ao hồ.

Khoảng cách giữa các đơn vị cánh phía tây và phía đông của RFAF đang tiến tới khu đô thị Zaporizhia là khoảng 60km.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phía tây Zaporizhia ngày 15/12. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ (Ảnh: VoenkorKotenok).

Tại Mirnograd, tình hình vẫn căng thẳng, vòng vây được cho là siết chặt hơn nữa sau các cuộc đột phá gần đây của Nga ở phía bắc và phía nam thành phố.

Đồng thời, hoạt động quân sự cũng được ghi nhận ở phía nam Konstantinovka trong vài ngày qua. Có vẻ như một mặt trận mới đang hình thành.

Nga đang mở rộng kiểm soát phía tây Seversk

Theo kênh Readovka, Tập đoàn quân số 3 RFAF đang phát triển thành công về phía tây sau khi kiểm soát Seversk (Siversk).

Bước ngoặt đã đến khi khu vực phía nam Krasnolimansk (còn được gọi là hướng Seversk), trở thành hướng Sloviansk. Địa bàn đột ngột nổi bật vào cuối mùa thu với sự gia tăng mạnh mẽ các hoạt động của lực lượng Moscow ở phía tây bắc Soledar. Sau khi chiếm được Seversk, mục tiêu tiếp theo của quân đội Nga là các thị trấn và làng mạc nhỏ thuộc cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk.

Tại khu vực Seversk cũ, RFAF tiếp tục tiến công, chiếm giữ lãnh thổ giữa làng Platonovka và làng Reznikovka. Giao tranh bắt đầu diễn ra ở ngoại ô phía đông Reznikovka. Điều đáng chú ý là Lữ đoàn cơ giới độc lập số 54 AFU, đơn vị trước đây đóng quân tại Seversk, không tổ chức bất kỳ hệ thống phòng thủ hay chướng ngại vật nào.

Thực tế, lực lượng Kiev bỏ mặc các khu vực ở ngoại vi cho lính xung kích Nga. Tuy nhiên, họ có các công sự dã chiến ở phía tây. Một tuyến phòng thủ khác của AFU chạy từ khúc quanh sông Seversky Donets gần làng Krivaya Luka và đi vòng qua Kaleniki, bao phủ Rai-Aleksandrivka.

Cần lưu ý là địa hình này có nhiều ngọn đồi đá vôi, hỗ trợ các vị trí AFU. Tuy nhiên, vũ khí vượt trội của quân đội Nga cho phép họ vượt qua được hệ thống phòng thủ đối phương. Lực lượng Kiev ở phía đông cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk phải duy trì quyền kiểm soát các khu vực rộng lớn trải dài hơn 15km dọc theo chiến tuyến, từ khúc quanh Seversky Donets đến biên giới khu vực Konstantinovka.

Tình trạng căng thẳng cao độ dọc theo hầu hết toàn bộ chiến tuyến đặt ra câu hỏi về khả năng các đơn vị Kiev nhận được quân tiếp viện ở khu vực Sloviansk trong tương lai gần.

Việc giữ vững phòng tuyến dọc sông Gaichur phía bắc Huliaipole và ngăn chặn sự leo thang nhanh chóng của cuộc khủng hoảng tác chiến ở các khu vực Dobropillya và Konstantinovka là đặc biệt quan trọng đối với quân đội Ukraine. Và đây chỉ là một vài trong số những nhiệm vụ chính mà lực lượng Kiev đang phải đối mặt và tình hình hiện tại cho thấy nhóm AFU ở đó sẽ chỉ nhận được sự hỗ trợ rất hạn chế.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 15/12. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, bắt đầu xâm nhập vào trung tâm thành phố. Lực lượng Kiev được cho là đang kháng cự theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Chuyện gì đang xảy ra ở Mirnograd?

Lực lượng Moscow chia cắt lực lượng Kiev ở Mirnograd thành hai phần. Nhóm chính của AFU bị đẩy lùi khỏi các công sự ở trung tâm thành phố, theo kênh ZOV Military.

Trong vài ngày qua, binh sĩ Nga dọn sạch ngoại vi khu dân cư Svetloe, và hầu hết binh sĩ Ukraine rút lui về đường Chelyuskin. Gần như không còn lực lượng phòng thủ đáng kể nào của AFU tại con đường này. Một nhóm AFU khác bị bao vây tại Belinsky, nơi các đơn vị lực lượng Kiev, vốn đang giữ vững phòng tuyến ở hai bên sườn cho đến nay, được cho là đã tháo chạy.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 15/12. Moscow tiếp tục đột phá theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev gần như hết cơ hội kháng cự (Ảnh: VoenkorKotenok).

Kênh Military Chronicles đưa tin, một số kênh thông tin cho rằng cuộc bao vây Mirnograd đã kết thúc kể từ thứ bảy (13/12), nhưng vẫn còn quá sớm để nói về điều đó.

Vùng kiểm soát của lực lượng Kiev đã thu hẹp đến mức tối thiểu, và số phận của lực lượng đồn trú Ukraine bị mắc kẹt giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Càng kéo dài, tổn thất càng nặng nề.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin nào về việc RFAF ổn định hoàn toàn ở khu vực này, và trong một thời gian, tình hình sẽ vẫn như ở bất kỳ trung tâm đô thị lớn nào khác, phía Nga không chỉ cần chiếm được nó mà còn cần phải dọn sạch và thiết lập lại an ninh.

Trong một thời gian, khu vực này sẽ tiếp tục bị phản công bởi tất cả những gì Bộ chỉ huy Kiev có thể huy động ở các hướng tiếp cận phía tây. Nhưng diễn biến chung của sự kiện đã rõ ràng. Giờ đây, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky sẽ phải quyết định cách tổ chức phòng thủ và kiểm soát theo các tuyến mới.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Mirnograd ngày 15/12. Moscow kiểm soát khu vực màu nâu đỏ, chia cắt lực lượng Kiev thành 2 "túi" trong vòng vây lớn (Ảnh: Rybar).

Thành phố Huliaipole bên bờ vực sụp đổ, Ukraine có dấu hiệu rút lui

Kênh ZOV Military xác nhận, quân đội Nga đã mở rộng đáng kể diện tích kiểm soát ở Huliaipole, xâm nhập các khu vực phía bắc, trung tâm và phía đông thành phố.

Trên thực tế, hệ thống phòng thủ của Ukraine không còn được kiểm soát thống nhất nữa, và thậm chí có thể nói đến sự sụp đổ của nó.

Việc RFAF vượt sông Gaichur ở Huliaipole đã làm lộ các công sự của Ukraine từ phía sau. Trong vài ngày tới, nhiều khả năng quân đội Nga sẽ tiến hành đột phá từ phía nam - đông nam thành phố. Nếu tình hình không ổn định, lực lượng Kiev có thể phải đối mặt với một cuộc bao vây khác, kênh Kalibrate Maps cho hay.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 15/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục đột phá theo các mũi tên (Ảnh: KalibratedMaps).

Kênh Suriyakmaps cho biết thêm, trong 2 ngày qua, RFAF đã hoàn toàn chiếm được phía bắc của Huliaipole, vượt sông Gaichur theo trục mới và kiểm soát các chiến hào ở rìa tây bắc của thành phố.

Đồng thời, lực lượng Moscow đã thực hiện một cuộc bao vây ở ngoại ô từ phía đông, kiểm soát các trang trại và chiến hào đến tận đường Vulytsia, trong khi mũi đột phá khác từ phía bắc chiếm giữ các kho hàng trên đường Myru và phát triển dọc theo đường Druzhby.

Kết quả là, quân đội Ukraine đã rút khỏi Ukrainska. Ước tính, khoảng 40% khu đô thị hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở phía đông Zaporizhia ngày 15/12. Các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi Moscow mới giành được và tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, xâm nhập Huliaipole. Lực lượng Kiev tháo chạy theo mũi tên xanh (Ảnh: Suriyakmaps).

Tại khu vực Pokrovskaya (thuộc tỉnh Dnipropetrovsk lân cận), trong 4 ngày qua, RFAF đã kiểm soát được khu vực Ostapivske sau khi chiếm được một loạt chiến hào phía tây đường T-04-01 và tiến công ở phía nam Andriivka và bờ tây sông Gaichur, nơi họ đang dọn dẹp làng Pischane.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Pokrovskaya ngày 15/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Suriyakmaps).

Kênh Rybar đưa tin, Cụm tác chiến phương Đông RFAF đang củng cố vị thế ở bờ tây sông Gaichur. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 36 thuộc Tập đoàn quân 29 đã vượt sông và kiểm soát làng Peschane ở tỉnh Dnipropetrovsk, một cứ điểm phòng thủ quan trọng của Ukraine trong khu vực này.

Kết quả giao tranh, một đầu cầu vững chắc đã được thiết lập, và AFU chịu tổn thất đáng kể: các đơn vị của Lữ đoàn dù độc lập số 92, gồm tới 2 trung đội, xe cộ và hơn 20 UAV hạng nặng Baba Yaga, đã bị xóa sổ. Việc chiếm được Peschane mở đường cho RFAF tiến sâu hơn vào khu vực.

Đồng thời, cuộc tấn công vào Huliaipole vẫn tiếp diễn. Các nỗ lực điều động lực lượng dự bị của Bộ chỉ huy Kiev đang bị cản trở bởi các cuộc tấn công bằng UAV.

Không quân Nga liên tục nhắm mục tiêu vào các vị trí của Ukraine ở Huliaipole, tước đoạt khả năng ẩn nấp và ổn định phòng tuyến của đối phương. Việc hình thành đầu cầu vượt qua Gaichur và áp lực ngày càng gia tăng đang buộc quân đội Ukraine phải phân tán lực lượng dự bị vốn đã hạn chế của mình, làm suy yếu toàn bộ chiến tuyến.

Việc mất quyền kiểm soát khu vực phía bắc Huliaipole khiến tình hình của lực lượng Kiev đang xấu đi từng ngày. Trong khi đó, các nhóm xung kích Nga đã và đang hoạt động ở phía nam thành phố.

Cùng với đó, việc kết thúc trận chiến giành quyền kiểm soát khu vực giữa sông Gaichur và Yanchur sẽ giải phóng lực lượng dự bị của Nga để đẩy mạnh cuộc đột phá vào Huliaipole và tiến về phía bắc, xâm nhập tỉnh Dnipropetrovsk.

Trong khi đó, lực lượng Kiev có nguy cơ thất thủ, nếu không phải phía nam tỉnh Dnipropetrovsk, thì cũng là ở tỉnh Zaporizhia.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 15/12. Các khu vực gạch chéo là nơi lực lượng Moscow mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Dự án phân tích DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) xác nhận, lực lượng Moscow đã xâm nhập Huliaipole, đồng thời cho biết DeepState sẽ công bố chi tiết về tình hình tại đây vào ngày mai.

Trước đó, quân đội Nga đã chiếm làng Tolstoye ở Donetsk và cũng đã áp sát Yampol và Seversk.