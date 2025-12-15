Binh sĩ Ukraine tuần tra qua một tòa nhà đổ nát (Ảnh minh họa: Reuters).

Hàng nghìn lính Ukraine ở Pokrovsk "biến mất" sau một đêm?

Quân đội Nga (RFAF) tuyên bố đã hoàn toàn kiểm soát Pokrovsk (Krasnoarmeysk) và khẳng định có khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine đồn trú tại "pháo đài" chiến lược này.

Về mặt logic, RFAF lẽ ra phải xóa sổ lực lượng chủ lực của Ukraine và bắt giữ một số lượng lớn tù binh. Tuy nhiên, vẫn chưa có hình ảnh nào được Nga công bố.

Như vậy, với việc quân đội Nga bao vây tứ phía, lực lượng chủ lực của Ukraine trong thành phố Pokrovsk đã đi đâu? Liệu họ có thực sự "mọc cánh và bay đi" hay không?

Khi tiến vào Pokrovsk, binh sĩ Nga phát hiện thành phố bị gài mìn khắp nơi, với đủ kiểu, từ loại chống bộ binh đến chống tăng và hàng loạt bẫy mìn nằm rải rác dọc theo lề đường, bên trong các ngôi nhà, công sự chiến đấu...

Họ cũng phát hiện ra rằng mìn không chỉ nằm rải rác dọc đường mà còn nằm trong cỏ và đất hai bên đường, bao gồm cả mìn bướm và mìn vướng chân. Những dấu hiệu này cho thấy binh sĩ Ukraine không hề hoảng loạn tháo chạy, mà đã có một chiến lược được lên kế hoạch từ trước.

Theo truyền thông, quân đội Ukraine (AFU) cũng có không gian ngầm ở thành phố Pokrovsk, và một số lượng nhỏ binh sĩ của họ vẫn đang ẩn náu trong các tầng hầm và đường hầm ngầm ở khu vực do Nga kiểm soát, để tiến hành các hoạt động phục kích, tập kích.

Theo báo cáo chiến đấu do Quân đoàn xung kích đường không số 7 AFU công bố, bom lượn hạng nặng FAB-1500 và FAB-3000 của Nga vẫn dồn dập trút xuống khu vực phía bắc. Ngược lại, UAV FPV của Ukraine cũng đang tiến hành các cuộc tập kích chính xác vào các mục tiêu của Nga, ở phía đông.

Có thể khẳng định rằng AFU hiện vẫn kiểm soát một khu vực rộng lớn ở phía bắc thành phố Pokrovsk. Địa bàn này bao gồm các khu dân cư và một hành lang tiếp tế rộng khoảng 5km, chính xác là từ phía đông nam làng Grishino tới phía đông thị trấn Rodinske.

Tại Pokrovsk, lực lượng Moscow duy trì quyền kiểm soát ổn định 40% khu vực phía nam, còn AFU kiểm soát 30% khu vực phía bắc, và 30% còn lại ở khu vực trung tâm là vùng xám, nơi RFAF chiếm ưu thế.

Ngày 2/12, RFAF lần đầu tiên tiến vào nhà ga xe lửa trung tâm và trung tâm hành chính thành phố. Điều này cũng cho thấy họ vẫn chưa tiến vào khu vực phía bắc.

Tuy nhiên, quân đội Nga đã thực sự giành được quyền kiểm soát các tuyến đường tiếp tế chính trong khu vực tam giác giữa Pokrovsk, Mirnograd và Rodinske. Lữ đoàn UAV Rubicon tinh nhuệ của Nga, đã phá hủy ít nhất 50 xe bọc thép và xe vận tải tiếp tế của đối phương trong khu vực này.

Khả năng chiến thuật của Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky trong việc duy trì tiền tuyến bằng cách “trì hoãn chiến” quả thực rất đáng chú ý. Tuy nhiên, quân phòng thủ Ukraine phải căng mình chống đỡ trước các làn sóng hỏa lực của đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 13/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và tiếp tục loại bỏ lực lượng Kiev trong vòng vây (Ảnh: AMK Mapping).

Chiến thuật "sâu đo" của Nga khiến Ukraine lúng túng

Nga áp dụng chiến thuật hiện đại ở chiến trường Ukraine, bao gồm việc triển khai các loại UAV Lancet, để tiêu diệt các trận địa hỏa lực và các khẩu đội pháo của Ukraine. Sau đó, UAV FPV điều khiển bằng cáp quang sẽ thâm nhập sâu hơn vào tiền tuyến để tập kích nhiều loại xe bọc thép, xe bán tải.

Cuối cùng, bom lượn FAB bắt đầu phá hủy các tòa nhà, và bộ binh Nga hành quân bằng xe máy theo kiểu “sâu đo” từ 500 mét đến 1km; sau đó họ ẩn náu trong một tầng hầm, và quá trình này liên tục lặp lại.

Hiện hỏa lực cho cả tấn công lẫn phòng thủ của Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào UAV FPV, trong khi bộ binh hoàn toàn bị phân tán và chỉ giữ các tiền đồn nhỏ, pháo binh thì đạn được cung cấp nhỏ giọt. Ở Avdiivka, Marinka, và ngay cả ở Pokrovsk, họ cũng đã tạo thành những “bức tường UAV”.

Điều này thường xảy ra ở tiền tuyến, khi pháo binh RFAF bắn chuẩn bị, AFU vừa rút đi thì lính Nga đã xâm nhập. Khi binh sĩ Ukraine quay trở lại vị trí chiến đấu, họ ngay lập tức bị "vùi dập" bởi bom lượn FAB.

Nga sử dụng hỏa lực mạnh, có điều khiển chính xác để phá hủy vị trí Ukraine trong vòng vây ở Mirnograd (Video: Telegram).

Trên thực tế, quân đội Ukraine còn rất ít vũ khí do Mỹ sản xuất, gần như 31 xe tăng M1A1 đã bị phá hủy, và hầu hết trong số 200 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley cũng đã bị vô hiệu hóa hoặc hỏng hóc. Đồng thời, số tên lửa HIMARS đã tiêu hao 2/3 dự trữ và chỉ có thể phóng vài quả mỗi ngày.

Theo Sputnik, quân đội Nga cho biết họ đã đánh chặn được 13 quả HIMARS trong một tuần. Điều này cho thấy quân đội Ukraine còn rất ít tên lửa loại này.

Trên tiền tuyến hiện nay, AFU phải dựa vào UAV lắp ráp trong nước từ các linh kiện dân sự, bộ binh hạng nhẹ và vũ khí lạc hậu từ thời Liên Xô; trong khi viện trợ vũ khí của phương Tây vẫn được cung cấp, nhưng số lượng không đáng kể.

Khi năm 2025 sắp kết thúc, Moscow rất cần một chiến thắng kiểu Bakhmut. Bằng chiến dịch “nghìn nhát cắt”, Nga đã đánh thăm dò khắp nơi, cuối cùng họ chọn pháo đài Pokrovsk là điểm kết thúc và những ngày tới, cuộc chiến tại đây sẽ còn khốc liệt hơn nữa.