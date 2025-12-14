Binh sĩ Ukraine trên một chiếc xe chiến đấu bộ binh (Ảnh minh họa: AFP).

Một số nhà máy lọc dầu của Nga bị tập kích

Ukrainska Pravda đưa tin, rạng sáng 14/12, UAV được cho là của Ukraine đã tập kích kho chứa dầu ở Uryupinsk, tỉnh Volgograd, Nga, cũng như, theo các báo cáo trên mạng xã hội, các nhà máy lọc dầu ở Yaroslavl và Krasnodar Krai, và một nhà máy điện ở tỉnh Smolensk.

Trước 1h sáng, các kênh Telegram của Nga đưa tin rằng "UAV Ukraine được cho là đang tấn công một nhà máy lọc dầu ở Uryupinsk, tỉnh Volgograd". Theo các nhóm mạng xã hội, nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS ở Yaroslavl, Nga, có khả năng đã bị tấn công một lần nữa.

Sau đó, Thống đốc vùng Volgograd Andrei Bocharov xác nhận rằng UAV tập kích kho chứa dầu, dẫn đến hỏa hoạn.

Ông Bocharov nói: "Tại Uryupinsk, do mảnh vỡ UAV rơi xuống, một vụ cháy được ghi nhận tại một kho chứa dầu... Việc sơ tán cư dân của các ngôi nhà liền kề kho chứa dầu đang được tiến hành".

Ukraine tuyên bố đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 13/12 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 146 cuộc đụng độ, cụ thể, quân đội Nga đã thực hiện 42 đợt xung phong theo hướng Pokrovsk".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản bẻ gãy các nỗ lực đột phá của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole và Orekhov.

Nga lần đầu tập kích tàu thương mại ở Odessa

Kênh Military Summary đưa tin, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã tập kích một tàu thương mại trong khu vực cảng Odessa. Kết quả của cuộc tấn công, con tàu, theo một số nguồn tin là đang vận chuyển vũ khí, bị phá hủy hoàn toàn.

Ngay sau đó, Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực Odessa. Cuộc tấn công này khiến toàn bộ thành phố chìm trong bóng tối.

Tình hình đang trở nên nghiêm trọng hơn, khi quân đội Nga (RFAF) có thể vượt sông ở các điểm khác và kiểm soát các khu vực. Việc chiếm được Huliaipole có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho phía Ukraine. Các nhà quan sát cho rằng kịch bản Vuhledar hoàn toàn có thể xảy ra. Hiệu ứng domino có thể bùng phát.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 13/12. Moscow phát triển theo các mũi tên đỏ, chiếm giữ thêm nhiều vị trí trong trung tâm. Lực lượng Kiev được cho là đang khẩn cấp tăng viện (Ảnh: Military Summary).

Vòng vây vẫn tiếp diễn ở Mirnograd. Một số binh sĩ Ukraine đã đầu hàng, như các video cho thấy. Cũng có những nỗ lực của một số binh sĩ Ukraine nhằm phá vây bằng xe máy, nhưng theo các đoạn video ghi lại, những nỗ lực này không thành công.

Ngược lại, ở Kupyansk, tình hình lại bấp bênh hơn đối với phía Nga. Các nguồn tin của Ukraine thậm chí còn báo cáo rằng lực lượng Moscow đang bị bao vây ở trung tâm, nhưng điều này hiện chưa thể được xác nhận. Tuy nhiên, việc Ukraine giành được lãnh thổ vẫn tương đối khả thi.

Tướng Syrsky: Số trận đụng độ cao chưa từng có

Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrsky, tuyên bố trên mạng xã hội rằng Nga đang tiến hành các hoạt động tiến công dọc theo hầu hết chiến tuyến, với số trận đụng độ lên tới 300 cuộc mỗi ngày, con số cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Ông nói: "Tình hình tác chiến vẫn phức tạp. Đối phương đang tiến hành các hoạt động tấn công dọc theo hầu hết toàn bộ chiến tuyến. Có những ngày, số vụ đụng độ lên tới 300 - con số cao nhất kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đang đẩy lùi áp lực, làm thất bại các kế hoạch của Điện Kremlin".

Theo Tướng Syrsky, lực lượng Moscow duy trì ở mức khoảng 710.000 quân. Tuy nhiên, RFAF không thể tăng con số này, bất chấp việc tích cực tuyển quân, bởi vì họ đang mất đi hàng nghìn binh sĩ thiệt mạng và bị thương mỗi ngày.

Tổng Tư lệnh Ukraine lưu ý rằng vào tháng 11, với cái giá là tổn thất khổng lồ, quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát một số vùng lãnh thổ ở Ukraine, nhưng những tuyên truyền về tốc độ tiến quân của Nga là không đúng sự thật.

Nga xuyên thủng phòng tuyến Ukraine ở Huliaipole

Theo kênh RVvoenkor, quân đội Nga đột phá mạnh mẽ tuyến phòng thủ của Ukraine tại trọng điểm Huliaipole trên mặt trận Zaporizhia. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn, RFAF đang đột phá từ phía bắc vào khu vực dân cư và gây sức ép mạnh để có những bước tiến đáng kể từ phía đông, bao gồm cả khu vực vượt sông Gaichur. Diện tích tiến công trong những ngày gần đây lên tới 12km².

"Lực lượng Moscow đang tiến về trung tâm từ phía đông và đông bắc. Các cuộc đụng độ đã được ghi nhận gần giao lộ đường Tsvetochnaya và Mira, nơi quân đội Nga đã chiếm giữ các vị trí trong khu dân cư. Ở vùng ngoại ô phía đông bắc, đối phương đã chiếm giữ một khu vực rộng 1,15km²," các nhà phân tích quân sự Ukraine thừa nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 13/12. Moscow tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và giành được nhiều vị trí mới trong trung tâm (Ảnh: RVvoenkor).

Theo hướng Huliaipole, binh sĩ Nga tiếp tục đột phá và chọc thủng các tuyến phòng thủ chính tại thành phố, kênh AMK Mapping đưa tin.

Sau hơn một tuần giao tranh ác liệt, RFAF đã làm suy yếu các tuyến phòng thủ của đối phương trên khu vực phía đông bắc thành phố, chiếm giữ các điểm phòng thủ chính và tiến đến sông Gaichur. Họ mở rộng sang các khu vực tây bắc và đông nam, và vượt sông qua cây cầu đường bộ bị phá hủy, thiết lập được chỗ đứng vững chắc ở trung tâm, tại tòa án, cửa hàng sửa chữa ô tô và hướng tới khu phức hợp bệnh viện thành phố.

Ở phía đông, lực lượng Moscow cuối cùng đã củng cố được vị trí trên các con đường ở cực đông và trong các trang trại chăn nuôi, và vượt sông Gaichur, liên kết với các nhóm xung kích khác. Từ đó, họ tiến về phía tây dọc theo đường Velyka và Vrozhaina, tiến đến trường đại học địa phương.

Về phía tây bắc, binh sĩ Nga tiến đến nhà máy xử lý nước thải và bãi rác, trước khi phát triển về phía tây và xâm nhập vào các tuyến đường ở rìa phía bắc Huliaipole. Họ đã củng cố vị trí tại đó và đẩy lùi đối phương. Một số đơn vị Kiev vẫn còn hiện diện ở phía bắc sông, trong khu vực đường Naberezhna, nhưng bị bao vây 3 phía.

Về phía bắc, lực lượng Moscow tiếp tục tiến từng bước về phía Varvarivka và chiếm thêm các vị trí rừng cây ở sườn phía tây của các cao điểm chiến thuật.

Tổng cộng, đã có thêm 19,58km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phía đông Zaporizhia ngày 13/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được, thọc sâu vào trung tâm Huliaipole (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine phản công ác liệt ở Kupyansk

Kênh AMK Mapping đưa tin, cả Nga và Ukraine đều đang hoạt động tích cực ở Kupyansk, mỗi bên tiến công ở một phía khác nhau của sông Oskil.

Ở phía tây nam Kupyansk, lực lượng Kiev tiếp tục các hoạt động phản công và giành lại thêm các vị trí trên đường Levadna và Dmytriyivska cũng như trong hợp tác xã gara. Họ cũng chiếm được phần còn lại của các ngôi nhà phía tây khu nhà cao tầng Yuvileynyi và xâm nhập các chung cư phía nam cũng như trường nội trú. Các mũi xung kích khác đang cố gắng vòng qua phía bắc và tiến vào một hợp tác xã sửa chữa ô tô khác, nhằm bao vây số binh lính Nga còn lại trong các tòa nhà cao tầng phía bắc.

Ở phía tây Kupyansk, quân đội Ukraine tiếp tục giành lại các khu dân cư phía tây đường sắt và tiến đến đường cao tốc. Một số nhóm xung kích đang tiến xa hơn về phía đông hướng tới trung tâm thành phố, đến được nhà thi đấu và nhà máy sản xuất đồ nội thất.

AFU cũng đã tiến về phía bắc, xâm nhập Bệnh viện Trung tâm và chiếm thêm các vị trí ở các khu vực phía tây, buộc các đơn vị Moscow còn lại đóng ở phía tây bắc phải rút lui về trung tâm thành phố.

Ở phía tây bắc, sau khi RFAF rút lui, lực lượng Kiev nhanh chóng kiểm soát phần lớn các khu dân cư và đang cố gắng giải tỏa khu vực nhà máy bánh mì và một số doanh nghiệp lân cận. Giao tranh cũng đang diễn ra tại khu vực 19 tòa nhà cao tầng và một số tòa nhà nhỏ khác.

Ở phía bắc, lực lượng Kiev tiếp tục các hoạt động phản công và cuối cùng đã củng cố được vị trí trên các đường Michurina và Mechnikova, qua đó cắt đứt hoàn toàn nguồn tiếp tế trên bộ của Nga vào phía tây thành phố.

Ngoài ra, AFU đã củng cố được các khu dân cư mới ở và xung quanh đường Lenina và tiến vào trung tâm từ phía bắc, nơi họ đang cố gắng giải tỏa sân vận động Spartak, trường số 6 và một số chung cư xung quanh.

Tại phía bắc Kupyansk, lực lượng Kiev đã chiếm giữ phần còn lại của các doanh nghiệp ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố và tiến vào các khu rừng lân cận. Thêm vào đó, gần đây, họ đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn đối với làng Radkivka.

Xa hơn về phía bắc, quân đội Ukraine đã củng cố vị trí trên các tuyến phố phía tây Kindrashivka, vốn đã nằm trong vùng xám. Sau đó, họ củng cố vị trí ở các khu rừng phía bắc và tiến vào phần phía đông ngôi làng, buộc các đơn vị đối phương đóng quân ở đó phải rút lui về phía đông và kiểm soát hoàn toàn khu định cư này. Từ đó, quân Ukraine bắt đầu phát triển về phía bắc, chiếm lại 2 khu rừng lớn ở hai bên đường cao tốc R-79.

Tại phía đông Kupyansk, trong tuần qua, lực lượng Moscow tiến hành một loạt các cuộc đột kích nhằm loại bỏ sự hiện diện của đối phương ở phía đông bắc Kupyansk. Họ đã chiếm được các tòa nhà công nghiệp còn lại ở rìa phía đông thành phố và bắt đầu xuyên qua các vị trí AFU trong các khu rừng xa hơn về phía đông. Kết quả là, quân đội Nga tiến vào các ngôi nhà phía tây nam của Kucherivka và chiếm giữ phần lớn khu định cư.

Điều này buộc các đơn vị Kiev còn lại phải rút khỏi Synkivka và các khu vực lân cận, chính thức chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 2,5 năm giành giật ngôi làng này.

Thêm vào đó, lực lượng Moscow đã củng cố được các phần còn lại của phía bắc Petropavlivka, trong khi các hoạt động dọn dẹp vẫn tiếp tục ở các ngôi nhà phía tây bắc, nơi quân đội Ukraine đã rút lui khỏi Synkivka. Trong vài ngày qua, AFU giành lại 13,23km², trong khi Nga có thêm 9,97km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 13/12. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt. Lực lượng Moscow cũng giành thêm một số khu vực ở tả ngạn sông Oskol (Ảnh: AMK Mapping).

DeepState: Gần như toàn bộ Seversk đã bị Nga chiếm giữ

Kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) xác nhận, thành phố Seversk (Siversk) ở vùng Donetsk, nơi quân đội Nga bắt đầu tích cực xâm nhập vào cuối tháng 10, lợi dụng sương mù dày đặc, đã gần như bị mất hoàn toàn. AFU cần lực lượng dự bị để giành lại quyền kiểm soát thành phố.

Một nguồn tin trong Bộ chỉ huy Kiev cho biết: "Tình hình ở Seversk rất nguy kịch. Đối phương đang có mặt khắp thành phố, ngoại trừ, hiện tại, khu vực bên kia sông Bamutka. Để giành lại lãnh thổ đã mất, cần phải điều động lực lượng dự bị".

"Chưa rõ liệu Tổng tư lệnh (Syrsky) có cung cấp lực lượng dự bị hay không và liệu lực lượng dự bị này có thể khắc phục được tình hình hay không. Rất khó để phát động một cuộc tấn công chống lại đối phương mà không có giai đoạn chuẩn bị. Ít nhất, cần phải chặn đứng cuộc tấn công của họ từ cả hai bên sườn và trấn áp bằng pháo binh", nguồn tin nói.

Trong vài tuần qua, sau khi quân đội Nga chiếm được các cao điểm ở phía bắc thành phố, hoạt động của AFU trong Seversk, một vùng đất thấp, trở nên gần như bất khả thi. Công tác hậu cần vô cùng khó khăn.

Lữ đoàn 54 AFU đóng quân ngay trong thành phố, còn Lữ đoàn 10 trấn giữ phía nam thành phố, tại khu vực Zvanovka và Svyato-Pokrovsky.

Theo kịch bản lạc quan nhất, tính đến ngày 13/12, đường ranh giới tiếp xúc ở Seversk chạy dọc theo sông Bakhmutka. Do đó, phía đông, phần lớn hơn của thành phố, hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của RFAF trong khi phần phía tây nhỏ hơn, vẫn còn các vị trí của AFU ở một số nơi.

Theo các kịch bản bi quan hơn, toàn bộ thành phố, dọc theo biên giới hành chính, hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Ảnh chụp màn hình từ các video phát trực tiếp ở Seversk, do Ukrainska Pravda ghi nhận, cho thấy binh sĩ Nga di chuyển bình tĩnh quanh thành phố, đôi khi thậm chí không đội mũ chống đạn. Ngoài ra, theo thông tin tình báo quân sự, RFAF đã được phát hiện ở phía nam Seversk, tại Svyato-Pokrovskoe và Zvanovka.

Nga phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng ở Mirnograd

Lực lượng Moscow tiếp tục bao vây thành phố Mirnograd, phá vỡ tuyến phòng thủ lớn cuối cùng của Ukraine tại đây, kênh AMK Mapping cho hay.

Ở khu vực trung tâm, RFAF tiếp tục giành thắng lợi ở phía bắc quận Zapadny và tiến vào các tòa nhà cao tầng của quận 40, nhanh chóng giành quyền kiểm soát hoàn toàn và bắt đầu các trận chiến giành các tòa nhà 3 tầng. Họ cũng vòng qua quận 40 từ phía tây qua các khu dân cư thấp tầng và đang cố gắng liên kết với các nhóm xung kích khác trên các con phố phía tây bắc Mirnograd.

Ở phía đông bắc thành phố, quân đội Nga đã đột phá đến khu vực Terykon, chiếm giữ các hợp tác xã gara và liên kết với các nhóm xung kích ở quận 5-23, những người đã giải tỏa thêm các tòa nhà cao tầng và trạm cứu hỏa.

Kết quả là, có hàng chục binh sĩ Ukraine bị cô lập khỏi vòng vây chính và mắc kẹt trong một số tòa nhà chung cư ở quận Svetlyy. Ngoài ra, lực lượng Moscow đã tiến vào trung tâm thành phố từ phía nam và đang dọn sạch những tòa nhà 3 tầng đầu tiên ở đó. Họ cũng củng cố vị trí ở khu vực rừng cây và các công sự trên cánh đồng phía đông Mirnograd.

Ở phía bắc, RFAF tiếp tục tiến công từ quận 8 và chiếm được một khu dân cư rộng lớn ngay phía đông trung tâm thành phố, nơi họ tiến đến sân chơi bắn súng sơn. Họ cũng kiểm soát được khu dân cư thấp tầng ngay phía tây - tây bắc quận Svetlyy.

Trên khu vực tây bắc, binh sĩ Nga củng cố vị trí trong các khu rừng ở hai bên đường ray xe lửa và tiến vào mỏ Novator cũ từ phía tây, khu vực này vẫn nằm trong vùng xám.

Tại tây nam Mirnograd, lực lượng Moscow tiếp tục quét sạch các điểm kháng cự lẻ tẻ của đối phương trên các cánh đồng và củng cố thêm các vị trí ở khu vực rừng cây đó. Có 9,83km² nghiêng về phía Nga.