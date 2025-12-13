Tổng thống Volodymyr Zelensky đang nỗ lực cùng quân đội Ukraine ứng phó những đợt tấn công dữ dội của Nga (Ảnh minh họa: Skynews).

Ông Zelensky khen ngợi binh sĩ ở Kupyansk: “Thực tế tự nói lên tất cả”

Kyiv Independent đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 12/12 đã tới thực địa và ghi hình video từ điểm nóng Kupyansk.

Nhà lãnh đạo Zelensky thăm tiền tuyến khi Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết Quân đoàn Khartiia số 2 của họ đã phản công thắng lợi ở bắc Kupyansk, một diễn biến hoàn toàn trái ngược với tuyên bố gần đây của Nga về việc chiếm được thành phố.

“Người Nga cứ nói mãi về Kupyansk - thực tế tự nói lên tất cả. Tôi đã đến thăm các binh sĩ của chúng ta và chúc mừng họ. Cảm ơn từng chiến binh! Tôi tự hào về các bạn! Và tôi cảm ơn tất cả các lực lượng Lục quân của chúng ta – hôm nay là ngày của các bạn!”, ông Zelensky nói.

Đứng trước tấm biển báo đầy vết đạn đánh dấu lối vào thành phố, được bao quanh bởi lưới chống UAV, ông nói thêm rằng đòn bẩy ngoại giao của Ukraine phụ thuộc vào việc giữ vững các vị thế mạnh trên chiến trường.

Trước đó, ngày 20/11, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Valery Gerasimov, tuyên bố lực lượng Moscow đã chiếm được Kupyansk, một tuyên bố mà Ukraine ngay lập tức bác bỏ.

Châu Âu khẩn trương họp, thảo luận kế hoạch của Mỹ

Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Zelensky đã bắt đầu nói về một cuộc trưng cầu dân ý. Theo ông, chỉ có người dân Ukraine mới có quyền quyết định phải làm gì với Donbass: rút quân hay tiếp tục chiến đấu.

Các nước châu Âu đang khẩn trương triệu tập một cuộc họp để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày càng nhiều quốc gia châu Âu bắt đầu nhận ra rằng Ukraine cần phải nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột.

Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục đột phá dọc toàn bộ chiến tuyến, nỗ lực đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt bằng các biện pháp quân sự. Báo cáo cập nhật cho thấy lực lượng Kiev đã thất thủ ở thành phố Seversk (Siversk) dưới sức ép của đối phương.

Sau bước đột phá hướng tới Seversk vài ngày gần đây, các hình ảnh tiếp theo có thể được định vị địa lý, xác nhận việc RFAF chiếm giữ hoàn toàn thành phố. Họ cũng đang tiến sâu hơn vào các vành đai rừng ở xung quanh.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 12/12. Sau khi giành được thành phố, lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: Military Summary).

Tại Kupyansk, các nguồn tin ủng hộ Kiev báo cáo về những thắng lợi lãnh thổ đáng kể của quân đội Ukraine (AFU). Họ được cho là đã tiến vào thành phố, đồng thời chiếm được các làng Kindrashivka và Radkivka xung quanh.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 12/12. Lực lượng Kiev phản công trên các mũi tên vàng, giành lại nhiều khu vực. Lãnh đạo cao nhất cả hai bên đều đang theo dõi sát sao tình hình tại thành phố (Ảnh: Military Summary).

Nga đột phá vào trung tâm Huliaipole

Theo Readovka, quân đội Nga, sau khi vượt sông Gaichur thành công, ngay lập tức chiếm giữ một tòa nhà chung cư ở trung tâm thành phố, mở rộng phạm vi kiểm soát. Đồng thời, các đơn vị xung kích RFAF đang đẩy lùi đối phương khỏi phần đông nam thành phố.

Tình hình này buộc Bộ chỉ huy Kiev phải từ bỏ việc tập trung lực lượng phòng thủ chống lại các đơn vị Nga đột phá từ hướng đông nam.

Thật đáng ngạc nhiên là, dù có lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu và một trung đoàn xung kích độc lập, AFU lại để tình hình diễn biến bất lợi như vậy. Tuy nhiên, bất chấp thành công của RFAF, không thể nói rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Huliaipole sẽ sớm sụp đổ.

Binh sĩ Nga sẽ phải chiến đấu cực kỳ ác liệt để chiếm toàn bộ khu chung cư ở trung tâm thành phố bởi đối phương sẽ bám trụ đến cùng. Xét cho cùng, nếu lực lượng Kiev để mất các khu vực trung tâm của thành phố, tuyến phòng thủ của họ sẽ bị phá vỡ.

Sự vượt trội về vũ khí của Nga, liên tục vô hiệu hóa các vị trí phòng thủ lỏng lẻo, loại trừ khả năng lực lượng Kiev có thể bám víu lâu hơn nữa vào khu vực tư nhân, vốn chiếm phần lớn cụm cứ điểm Huliaipole.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 12/12. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, bắt đầu xâm nhập vào trung tâm thành phố. Lực lượng Kiev cố gắng kháng cự (Ảnh: Readovka).

Kênh Rybar làm rõ hơn tình hình trận chiến Huliaipole. Theo đó, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn dọc toàn bộ chiến tuyến ở khu vực đông Zaporizhia. Bằng chứng về hoạt động phản công dữ dội của lực lượng Kiev đã xuất hiện ở sườn bắc.

Sự hiện diện của AFU đã được ghi nhận ở vùng lân cận Orestopil. Họ đang cố gắng đẩy lùi các đơn vị Moscow về tuyến Danilovka - Vyshneve - Stepovo - Maliyivka.

Nhiệm vụ quan trọng của Bộ chỉ huy Kiev là ngăn chặn quân đội Nga chiếm giữ đầu cầu phía nam, tiến về Pokrovskoe và thọc sâu hơn vào vùng Dnipropetrovsk. Để đạt được mục tiêu này, AFU đang tiến hành các cuộc đột kích thường xuyên với các nhóm nhỏ.

Trong khi đó, trên đường tiến đến Huliaipole, RFAF đã xóa sổ thành công một vòng vây trong tam giác Marfopol - Zatishya - Vysokoye. Đồng thời, binh sĩ Nga củng cố vị trí ở ngoại ô phía đông thành phố, kiểm soát một cứ điểm của AFU được thiết lập tại một tòa nhà thấp tầng.

Tình hình ở Huliaipole vẫn vô cùng căng thẳng. Cuộc đột phá đang diễn ra không hề dễ dàng, và quân đội Ukraine đang kháng cự quyết liệt sau khi lực lượng dự bị được điều động. Tuy nhiên, RFAF vẫn kiên trì đẩy lùi đối phương về phía tây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 12/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ về phía thành phố Huliaipole (Ảnh: Rybar).

Kênh Suriyakmaps xác nhận, đồng thời với việc chiếm được đường Naberezhna, quân đội Nga đã kiểm soát các chiến hào xung quanh nhà máy xử lý nước thải, cho phép họ tiến đến các đường Dachna và Tardova ở rìa tây bắc Huliaipole.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở phía đông Zaporizhia ngày 12/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, xâm nhập Huliaipole (Ảnh: Suriyakmaps).

Giao tranh tại tỉnh Sumy sẽ gia tăng

Mặc dù sự chú ý của thế giới đã chuyển sang các khu vực khác, giao tranh vẫn tiếp diễn tại tỉnh Sumy khi các đơn vị Moscow tiến hành đột kích hàng ngày ở khu vực biên giới, kênh Rybar cho hay. Họ đã chiếm được các vành đai rừng gần Kondratovka, đẩy lùi đối phương về Andriivka.

Các cuộc phản công của lực lượng Kiev không thành công ở tuyến này, cũng như ở Varachino lân cận.

Hơn nữa, Yunakovka, nơi cho đến gần đây AFU vẫn duy trì sự hiện diện ở vùng ngoại ô phía nam, cuối cùng đã bị RFAF chiếm giữ. Giao tranh vẫn tiếp diễn tại các khu rừng phía đông.

Với những tuyên bố gần đây của Nga về sự cần thiết của một "vùng đệm", có thể cường độ giao tranh tại tỉnh Sumy sẽ gia tăng. Hơn nữa, Kiev duy trì mật độ quân tương đối cao và do đó đe dọa các làng biên giới thuộc vùng Kursk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 12/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Theo kênh Suriyakmaps, trong 10 ngày qua, RFAF đã giành lại thế chủ động và thực hiện nhiều cuộc tiến công trên mặt trận Sumy. Họ tái chiếm Konstantinovka và một loạt vị trí ở bắc Andriivka. Ngoài ra, quân đội Nga đã tái chiếm các vị trí mới ở phía nam Oleksiivka và giành lại quyền kiểm soát làng Varachyne.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 12/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Suriyakmaps).

"Con lắc đảo ngược" ở Kupyansk, Nga rút lui

Trong 3 ngày qua, quân đội Ukraine tiếp tục phản công vào Kupyansk và vùng phụ cận, kênh Suriyakmaps cho hay.

Từ phía tây bắc, sau khi cắt đứt tuyến đường tiếp tế chính của đối phương, lực lượng Kiev bắt đầu tiến về phía bắc, tận dụng sự rút lui của Nga, cho phép họ tái chiếm hoàn toàn các khu vực Radkivka và Kindrashivka.

Tại các quận phía đông bắc thành phố, AFU đã tiến đến đường Davydova-Luchytskoho, nhờ đó giành lại được các nhà máy và các tòa nhà cao tầng phía sau nó.

Từ phía đông, lực lượng Kiev tiến đến khu vực gần bệnh viện trung tâm và đến giao lộ đường Kharkivska và Lermontova. Trong khi đó, từ phía tây nam, họ đã giành lại được một nửa khu dân cư Uvileyniy và Nghĩa trang số 2.

Hiện tại, 40% thành phố Kupyansk một lần nữa nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, tỷ lệ này có thể tăng lên sau khi quân đội Nga được cho là bắt đầu rút khỏi phần phía tây thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 12/12. Lực lượng Kiev vẫn tiếp tục phản công ác liệt theo các mũi tên xanh và giành lại 40% thành phố. Moscow được cho là đang rút lui theo các mũi tên đỏ (Ảnh: ZOV Military).

Trái ngược với Suriyakmaps, kênh Rybar đưa tin thận trọng hơn và bày tỏ nghi ngờ về những tuyên bố thắng lợi của Ukraine ở Kupyansk, cho rằng, dường như trước tiên họ đã tự phá hủy một vị trí phòng thủ của chính mình. Sau đó Tổng thống Zelensky "đích thân đến" ngoại ô thành phố, đi ngang qua Sobolevka "đã được giành lại".

Các làng mạc lân cận Moskovka và Sadovoe có vẻ cũng không nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Các đơn vị Moscow chưa bao giờ đóng quân ở Sobolevka, điều này không ngăn cản việc nó được chính thức "kiểm soát".

Khu vực biển báo ở lối vào Kupyansk không được kiểm soát, và các vị trí của Nga gần nhất cách đó 1km.

Tuy nhiên, có một sự thật rằng không có cuộc thảo luận nào về việc RFAF giành được Kupyansk-Uzlovoi. Binh sĩ Kiev vẫn di chuyển đến đó qua Sadovoye. Ai, điều gì và vì sao đã báo cáo thông tin không chính xác với Tổng thống Nga Vladimir Putin, vốn là cơ sở cho tuyên bố kiểm soát khu vực này, là một câu hỏi cần được làm rõ.

Và như vậy, phía Kiev đã có cơ hội gieo rắc nghi ngờ về những thành công khác của quân đội Nga, được tuyên bố ở cấp cao nhất. Mặc dù Volchansk (Vovchansk) thực sự đã được kiểm soát, Pokrovsk (Krasnoarmeysk) thuộc về Nga, và ở Mirnograd, những binh sĩ AFU mắc kẹt gần như sắp bị loại bỏ hoàn toàn.

Quân đội Nga đang tấn công Huliaipole và Konstantinovka, giành được từng ngôi làng một, nhưng, giống như nghịch lý "người xây cầu", tất cả những gì còn lại để bàn luận là Kupyansk, nơi đã mất lần thứ hai. Và đúng vậy, diễn biến đàm phán vẫn phụ thuộc vào tình hình thực tế. Và chính trên thực địa, bất cứ sai lầm nào sẽ phải được sửa chữa.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 12/12. Kiev phản công theo các mũi tên xanh, ngược lại, lực lượng Moscow dù rất khó khăn nhưng vẫn tiến quân trên các mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Trong khi đó, một số nhà quan sát quân sự ủng hộ Moscow vẫn tiếp tục đưa tin tích cực. Kênh RVvoenkor cho biết, theo Bộ Quốc phòng Nga, RFAF đã kiểm soát Kurilovka ở vùng Kharkov.

"Gần Kupyansk, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Tây tiếp tục loại bỏ một nhóm binh sĩ Ukraine bị bao vây ở bờ trái sông Oskol. Các làng Kurilovka và Kucherovka ở vùng Kharkov đã được kiểm soát", báo cáo tác chiến của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 12/12. Moscow tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và vị trí cắm cờ là nơi họ mới giành được. Lực lượng Kiev vẫn tiếp tục phản công ác liệt (Ảnh: RVvoenkor).

Đồng thời, kênh ZOV Military cũng cập nhật tình hình hiện tại ở Kupyansk được thể hiện gần đúng nhất trên bản đồ dựa trên tọa độ địa lý. Có vẻ như kế hoạch của quân đội Ukraine là cố gắng cắt đứt các vị trí của đối phương ở trung tâm thành phố từ phía bắc.

Ngoài ra, việc kiểm soát Kupyansk-Uzlovoi, nằm ở phía nam thành phố, là cần thiết cho Nga vì đây là trung tâm hậu cần chính của AFU, nơi các nhóm bộ binh và tiếp tế được vận chuyển đến.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 12/12. Lực lượng Kiev vẫn tiếp tục phản công ác liệt theo các mũi tên xanh và giành lại một số khu vực. Moscow tiếp tục kháng cự và vẫn giữ được phần lớn thành phố tại phần màu đỏ (Ảnh: ZOV Military).

DeepState: Ukraine bao vây Nga ở Kupyansk

Kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) hôm 12/12 cho biết, quân đội Ukraine đã bao vây đối phương ở Kupyansk, tỉnh Kharkov, và giành lại vùng ngoại ô phía tây bắc.

Vào cuối ngày, Quân đoàn Khartiia số 2 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine xác nhận họ đã chỉ huy chiến dịch, được phát động nhằm ổn định mặt trận sau cuộc đột phá mới của Nga hồi tháng 9.

Kupyansk, một trung tâm hậu cần quan trọng nằm cách Kharkov 104km về phía đông, đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công dữ dội của Nga những tháng gần đây. Thành phố này vẫn bị phong tỏa đối với dân thường kể từ cuối tháng 9 do các cuộc pháo kích liên tục và mối đe dọa từ các nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga hoạt động phía sau chiến tuyến.

“Chiến dịch vẫn còn khó khăn và kéo dài, vì vẫn còn các khu vực do Nga kiểm soát ở trung tâm thành phố. Có một lượng lớn bằng chứng hình ảnh trực tuyến xác nhận các thành công của lực lượng Kiev, đó là lý do tại sao chúng tôi đang công bố thông tin mà chúng tôi cho phép tiết lộ một cách an toàn”, DeepState cho biết.

Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến thăm và khen ngợi các binh sĩ Ukraine.

Diễn biến mới nhất ở Pokrovsk - Mirnograd

Kênh Suriyakmaps đưa tin, quân đội Nga tiếp tục tiến công ở phía bắc Mirnograd từ trục phía bắc và trục trung tâm. Kết quả là, lực lượng Kiev nằm trong vòng vây đang bị chia cắt, với hàng chục binh sĩ bị mắc kẹt ở khu vực đường Bielinskoho và Darko, cùng với đó, lực lượng Moscow kiểm soát Terrikon số 3-3 và khu vực nhà để xe từ phía nam.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 12/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).

Ngoài ra, kênh Ayden cho biết, các báo cáo từ thực địa cho thấy sự kháng cự của AFU ở Mirnograd coi như đã chấm dứt. RFAF tiếp tục dọn sạch các tòa nhà còn lại thuộc "vùng xám". Thành phố chưa thất thủ hoàn toàn, nhưng có thể nói rằng số phận của các binh sĩ Ukraine đã được định đoạt.