Vietnam ESG Awards 2025: Hé lộ từ Hội đồng Thẩm định sau vòng chung khảo

Vietnam ESG Awards càng ngày càng trở nên danh giá

Những doanh nghiệp, đơn vị thực thi tốt ESG sẽ được vinh danh các danh vị Vietnam ESG Awards 2025 tại Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, diễn ra ngày 22/12 tại Hà Nội.

Đăng ký tham dự Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 ngày 22/12 tại đây.

Chia sẻ về Vietnam ESG Awards 2025 thuộc khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, Giáo sư Nguyễn Đức Khương, EMLV Business School, Giám đốc Phát triển quốc tế De Vinci Higher Education và Chủ tịch AVSE Global, cho biết bộ tiêu chí của năm nay đã được chuẩn hóa và hoàn thiện hơn rất nhiều so với các mùa trước.

"Bên cạnh việc làm rõ 3 trụ cột cốt lõi là Môi trường (E), Xã hội (S) và Quản trị (G), bộ tiêu chí còn đo lường tác động thực tế mà doanh nghiệp tạo ra thông qua từng chỉ tiêu cụ thể trong năm. Điều này giúp việc đánh giá đi vào chiều sâu, phản ánh đúng nỗ lực và hiệu quả triển khai của doanh nghiệp", ông nhận định.

Theo Giáo sư Nguyễn Đức Khương, cùng với xu thế phát triển bền vững ngày càng rõ nét, danh vị Vietnam ESG Awards trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam do báo Dân trí khởi xướng và tổ chức ngày càng trở nên danh giá, có giá trị tham chiếu đối với cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp cần tìm kiếm hướng đi dài hạn hơn, đặc biệt từ góc độ quản trị và đo lường tác động đối với môi trường.

"Một doanh nghiệp thực sự tạo ra giá trị cho xã hội là doanh nghiệp khiến khách hàng cảm thấy yên tâm khi sử dụng sản phẩm, và thông qua hành vi tiêu dùng đó, mỗi cá nhân đều có thể đóng góp một phần nhỏ cho quá trình phát triển bền vững", ông chia sẻ.

Giáo sư Nguyễn Đức Khương (Ảnh: Thành Đông).

Giáo sư Nguyễn Đức Khương bày tỏ ấn tượng với các doanh nghiệp đã lọt vào vòng chung khảo Vietnam ESG Awards 2025, khi hầu hết đều triển khai ESG một cách bài bản, có mục tiêu cụ thể cho từng chỉ tiêu. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp đã dần quen với việc đặt mục tiêu gắn với đo lường, đánh giá định kỳ vào cuối năm để xác định mức độ cải thiện và thu hẹp khoảng cách so với kế hoạch ban đầu.

Ông cũng đánh giá cao vai trò tiên phong của Diễn đàn ESG Việt Nam và danh vị trong việc tạo ra phong trào, thúc đẩy sự thi đua tích cực giữa các doanh nghiệp trong áp dụng các tiêu chuẩn ESG.

Điều này càng trở nên quan trọng khi doanh nghiệp Việt Nam hướng tới những thị trường khắt khe như Mỹ và châu Âu, đồng thời thể hiện tầm nhìn dài hạn trong xây dựng một nền kinh tế bền vững, thịnh vượng và có khả năng chống chịu trước các biến động từ môi trường bên ngoài.

Bộ tiêu chí năm nay có nhiều điểm sáng và đổi mới, tạo sự khác biệt rõ nét

Bà Phạm Minh Hương, Giám đốc Dịch vụ Phát triển bền vững, Deloitte Việt Nam, cho biết bộ tiêu chí của Vietnam ESG Awards 2025 có nhiều điểm sáng và đổi mới, tạo sự khác biệt rõ nét, phù hợp với thực hành phát triển bền vững theo hướng thực chất trong doanh nghiệp.

"Hệ thống câu hỏi, tiêu chí đánh giá và chấm điểm không chỉ dừng lại ở việc doanh nghiệp đã ban hành chính sách, cơ chế hay triển khai các chương trình cụ thể, mà còn tập trung đánh giá hiệu quả thực thi thông qua kết quả đạt được và cơ chế giám sát đi kèm", bà nói.

Theo bà Hương, điểm mới quan trọng là Hội đồng Thẩm định xem xét cách doanh nghiệp sử dụng các kết quả và hệ thống giám sát để rà soát, hoàn thiện quy trình, chính sách, từ đó xác định những nội dung cần cải tiến.

Thông qua việc nâng cao chất lượng bộ tiêu chí, Ban Tổ chức khuyến khích doanh nghiệp xây dựng hệ thống phát triển bền vững ngay trong nội tại, bao gồm đầy đủ chính sách, quy trình triển khai, dữ liệu đo lường và cơ chế giám sát, bảo đảm tính công khai, minh bạch, đầy đủ và chính xác của thông tin, qua đó định hướng điều chỉnh phù hợp để phát triển bền vững và hiệu quả hơn.

Tiến sĩ Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh (Ảnh: Thành Đông).

Tiến sĩ Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, cho biết Hội đồng Thẩm định gồm các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như môi trường, quản trị doanh nghiệp, tài chính bền vững, khoa học công nghệ và các tổ chức phát triển.

"Mỗi hồ sơ được xem xét độc lập theo bộ tiêu chí thống nhất, dựa trên bằng chứng và dữ liệu cụ thể, trước khi được thảo luận tập thể để đi đến kết luận chung. Chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng việc lan tỏa tinh thần khích lệ. Điều quan trọng nhất là đảm bảo quá trình đánh giá không chỉ là “chấm điểm”, mà còn là cơ hội để đối thoại, ghi nhận và khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục cải thiện", bà chia sẻ.

Theo Tiến sĩ Lê Thái Hà, Vietnam ESG Awards 2025 không chỉ nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đã đạt thành tựu nổi bật, mà còn mong muốn chia sẻ những mô hình và thực tiễn tốt để truyền cảm hứng, giúp các doanh nghiệp khác cùng hành động vì mục tiêu phát triển bền vững.

Chất lượng hồ sơ doanh nghiệp tham dự Vietnam ESG Awards 2025 tốt

Ông Vũ Thanh Thắng, Giám đốc Trí tuệ nhân tạo CAIO - Founder Công ty cổ phần An ninh mạng SCS, đánh giá hồ sơ doanh nghiệp tham dự năm nay được chuẩn bị tốt, với khoảng 70-80% hồ sơ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí. Một trong những nội dung ông đặc biệt quan tâm là mức độ ứng dụng các công nghệ mới trong hoạt động của doanh nghiệp.

"Thực tế cho thấy, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đều đã triển khai công nghệ ở mức độ nhất định, song trong nhiều hồ sơ, nội dung này chưa được thể hiện thành các hạng mục rõ ràng, có mục tiêu cụ thể. Điều này khiến doanh nghiệp gặp bất lợi trong quá trình chấm điểm, bởi Hội đồng Thẩm định chủ yếu đánh giá dựa trên hồ sơ và các báo cáo trình bày", ông nói.

Theo ông Thắng, việc đánh giá các hồ sơ được thực hiện một cách công tâm, kỹ lưỡng, các thành viên Hội đồng Thẩm định ngồi đọc và rà soát từng hồ sơ doanh nghiệp rất cẩn trọng.

"Nhiều hồ sơ của doanh nghiệp sản xuất được chuẩn bị khá đầy đủ, đề cập chi tiết, có minh chứng tới việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt để quản lý nhân sự, xử lý nước thải… hay có các giải pháp bảo mật cho thấy sự nghiêm túc và mức độ đầu tư đáng ghi nhận của doanh nghiệp", ông nói.

Ông Thắng nhấn mạnh ESG và công nghệ là 2 yếu tố song hành. Để thực hiện hiệu quả ESG, doanh nghiệp buộc phải ứng dụng công nghệ, đặc biệt là các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn và blockchain.

Trong quá trình đánh giá, ông cho biết đã ghi nhận một số doanh nghiệp - chủ yếu là doanh nghiệp quy mô lớn - áp dụng đồng thời cả 4 nhóm công nghệ này. Từ thực tế đó, ông cho rằng các doanh nghiệp tham dự trong thời gian tới cần coi công nghệ là yếu tố then chốt, giúp tạo lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Ông Vũ Thanh Thắng, Giám đốc Trí tuệ nhân tạo CAIO - Founder Công ty cổ phần An ninh mạng SCS (Ảnh: Thành Đông).

Tiếp nối thành công Diễn đàn ESG Việt Nam lần thứ nhất năm 2024, Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" do báo Dân trí tổ chức sẽ diễn ra vào 13h30 ngày 22/12 tại khách sạn Pullman (Hà Nội), quy tụ đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp cùng cộng đồng quan tâm đến thực thi ESG, phát triển bền vững.

Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 sẽ tập trung vào một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới là khoa học và công nghệ. Chủ đề này được đánh giá phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Gồm 2 phần hội thảo và lễ vinh danh Vietnam ESG Awards 2025, Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 được kỳ vọng trở thành không gian trao đổi sâu rộng về xu hướng ESG mới nhất, các chiến lược chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và những yêu cầu tuân thủ đang nổi lên trong khu vực.

Ngoài phần hội thảo, Vietnam ESG Awards 2025 sẽ là điểm nhấn quan trọng, nơi vinh danh các doanh nghiệp tiên phong với những thực hành ESG nổi bật và đóng góp tích cực cho xã hội. Đây cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa các mô hình phát triển bền vững tiêu biểu.

Trong khuôn khổ Vietnam ESG Awards 2024, 31 đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc áp dụng và thực hiện ESG đã được vinh danh với nhiều hạng mục danh vị quan trọng.

Vietnam ESG Awards 2025 được kỳ vọng sẽ phát hiện, đánh giá và tôn vinh những doanh nghiệp chất lượng hơn nữa, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố khoa học công nghệ - yếu tố đóng vai trò then chốt trong công cuộc vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thành viên Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2025 là những chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp có uy tín, tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực ESG, được Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam mời tham gia và cam kết đóng góp cho sự phát triển của Diễn đàn.

“Vietnam ESG Awards 2025 không chỉ đơn thuần là hoạt động vinh danh những doanh nghiệp xuất sắc, mà còn là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu về ESG tại Việt Nam”, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí phát biểu tại hội thảo hôm 26/11.