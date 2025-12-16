Báo Thái bình luận về điểm số tranh cãi khiến bóng chuyền Việt Nam thất bại

Trận chung kết môn bóng chuyền nữ ở SEA Games, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thất bại nghiệt ngã với tỷ số 2-3 trước Thái Lan (25-19, 13-25, 18-25, 25-23, 23-25). Đặc biệt, hai đội đã giành giật từng điểm số trong set 5 quyết định.

Góc quay phía Thái Lan cung cấp cho rằng bóng ở trong sân (Ảnh: VolleyballThailand).

Theo quy định, đội nào chạm 15 điểm trước sẽ thắng ở set 5 nhưng hai đội liên tục giật lại nhiều championship-point (điểm quyết định chức vô địch). Thái Lan chỉ có thể chiến thắng nhờ tình huống tranh cãi khi cú phát bóng của Pimpichaya Kokram chưa rõ ở trong sân hay ngoài sân. Do hết quyền khiếu nại nên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam buộc phải chấp nhận phán quyết của trọng tài.

Trên mạng xã hội ở Việt Nam và Thái Lan, tình huống tranh cãi này đã được mang ra thảo luận. Dù vậy, không ai tìm ra câu trả lời chính xác khi không có góc máy tốt để xác định trái bóng ở trong sân hay ngoài sân.

Tờ Thairath đặt ra câu hỏi: “Pha bóng quyết định ngôi vô địch SEA Games 2025 có thực sự cướp đi cơ hội giành HCV của bóng chuyền nữ Việt Nam?”.

Trong bài viết, tác giả bình luận: “Tình huống phát bóng ăn điểm tranh cãi của Pimpichaya Kokram đã tạo ra làn sóng bình luận trong một bộ phận người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Cú phát bóng của Pimpichaya dường như rơi đúng trên vạch biên và trọng tài xác định bóng trong sân, qua đó mang về cho Thái Lan điểm số quyết định chức vô địch.

Một số ý kiến cho rằng đây là pha bóng “năm ăn năm thua”, khó xác định bóng trong hay ngoài sân do phần lớn các góc quay phát lại đều là góc dọc theo chiều dài sân. Bên cạnh đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đã sử dụng hết quyền khiếu nại (challenge), nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận quyết định của trọng tài.

Tuy nhiên, sau đó pha bóng này đã được xác nhận là bóng trong sân 100%. Ông Somchai Donpraiyod, thành viên ban hỗ trợ đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, đã đăng tải hình ảnh từ góc quay của trọng tài, cho thấy rõ ràng bóng đã rơi trong sân, qua đó khẳng định quyết định của tổ trọng tài là chính xác”.

Các cô gái Việt Nam đã trải qua trận đấu quả cảm nhưng vẫn thất bại trước Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên diễn đàn Pantip, nhiều cổ động viên (CĐV) Thái Lan đã mổ xẻ và bình luận sôi nổi liên quan tới tình huống này. Đa số các ý kiến đều thống nhất rằng “ở tình huống quay chậm, bóng rơi đúng trên vạch”.

Một số cổ động viên Thái Lan còn khẳng định chắc chắn: “Bóng trong sân 100.000%. Xem trên tivi cũng thấy rõ là bóng rơi trúng vạch, hoàn toàn không thể là ngoài sân”.

Một ý kiến khác cho rằng: “Phía đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tự mắc sai lầm khi sử dụng quyền khiếu nại ở pha bóng trước đó. Đây là một tình huống gần như không có cơ hội khiếu nại thành công. Nhưng đúng là chẳng ai có thể biết trước được”.

Một ý kiến khác nhấn mạnh: “Chắc chắn là bóng trong sân. Tôi đã xem đi xem lại nhiều lần, bóng rơi đúng vào mép vạch và ăn hẳn vào trong sân”.

Người khác có chung quan điểm: “Dường như bóng rơi trên vạch. Có hai cầu thủ Việt Nam đứng nhìn ngay lúc đó, HLV cũng ở ngay bên cạnh. Nếu bóng ra ngoài, phản ứng của đội bóng chuyền Việt Nam chắc chắn đã dữ dội hơn nhiều”.

Một bình luận mang tính quan sát: “Dù đã hết quyền khiếu nại, nhưng các VĐV Việt Nam dường như cũng chấp nhận rằng bóng trong, không có phản ứng phản đối rõ ràng”.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Tuấn Kiệt của đội bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết: “Không riêng gì bóng chuyền. Các môn thi đấu khác của Việt Nam ở SEA Games năm nay cũng gặp nhiều bất lợi. Tình huống ấy hơi nghiệt ngã với chúng tôi. Toàn đội đã có những cơ hội để kết liễu trận đấu nhưng không làm được”.