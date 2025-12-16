"Người hùng" ngăn vụ xả súng ở Australia được quyên góp gần 2 triệu USD

Thủ hiến bang New South Wales, ông Chris Minns, đến thăm ông Ahmed al Ahmed tại bệnh viện (Ảnh: Reuters).

Một trang gây quỹ cộng đồng GoFundMe quyên góp cho Ahmed Al Ahmed sắp đạt 2 triệu USD. Đây là một người qua đường đã can thiệp và tước vũ khí của một trong những tay súng tại vụ xả súng ở Bondi Beach.

Đoạn video về hành động dũng cảm của người đàn ông này bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 14/12, ngay sau khi hai nghi phạm là cha và con trai bắn về phía đám đông tụ tập để mừng ngày đầu tiên của lễ Hanukkah. Theo Reuters, 16 người đã thiệt mạng trong vụ thảm sát này, vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử Australia. Tay súng lớn tuổi hơn cũng đã bị cảnh sát bắn chết.

Người qua đường được xác định là Ahmed Al Ahmed, 43 tuổi, cha của 2 con, đến từ nam Sydney, và ông đã tới Australia từ Syria vào năm 2006, theo truyền thông địa phương. Ông đang được điều trị y tế sau vụ việc.

Trong đoạn video quay lại hành động dũng cảm bằng điện thoại di động, một trong những kẻ tấn công đứng gần một cái cây và nã súng. Cách đó vài mét, một người đàn ông cúi người từ phía sau một chiếc xe đỗ, chạy ra. Ông túm lấy tay súng từ phía sau và giằng lấy vũ khí trong tay y.

Khoảnh khắc người dân tước vũ khí của kẻ xả súng ở Australia (Nguồn: X/RT)

Ông Ahmed được khen ngợi vì hành động dũng cảm.

Tổng thống Trump nói vào ngày 14/12 rằng ông Ahmed đã cứu nhiều mạng sống và bày tỏ “sự kính trọng lớn” đối với ông. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng ca ngợi ông Ahmed và những người qua đường khác đã giúp điều trị cho các nạn nhân ngay sau vụ xả súng.

“Những người lao về phía nguy hiểm để thể hiện phẩm chất tốt đẹp nhất của người Australia, đó là chúng ta, những con người đứng lên vì giá trị của mình”, ông Albanese nói với báo chí ngày 15/12.

Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns đã tới thăm ông Ahmed trong bệnh viện ngày 15/12, gọi ông là một “người hùng đời thực”, và nói rằng sẽ còn nhiều mạng sống nữa bị mất nếu không nhờ vào “lòng dũng cảm quên mình” của ông.

Bill Ackman, nhà sáng lập Pershing Square Capital Management, gọi ông Ahmed là “một người hùng can đảm” và cho biết công ty quỹ đầu cơ của ông sẽ thiết lập một chương trình phần thưởng cho những người có hành động tương tự. Người quyên góp lớn nhất trên trang GoFundMe được ghi danh là William Ackman, với khoản 99.999 USD đóng góp.

Hơn 33.000 người đã đóng góp vào chiến dịch quyên góp này, và tính đến 11h30 sáng theo giờ Sydney ngày 16/12, số tiền quyên góp đã đạt 1,94 triệu USD.

Theo Thủ tướng Albanese, vụ xả súng hàng loạt gây chết người tại Bondi Beach được thúc đẩy bởi “hệ tư tưởng của Nhà nước Hồi giáo”, ám chỉ nhóm khủng bố IS.

“Hệ tư tưởng đã tồn tại hơn một thập niên, dẫn tới thù hận, và trong trường hợp này là sự sẵn sàng thực hiện hành vi giết người hàng loạt", ông nói.

Thủ tướng cho biết, mặc dù nhà chức trách đã điều tra một trong các tay súng vào năm 2019, nhưng người này khi đó không bị coi là đối tượng cần quan tâm và không bị giám sát liên tục.

“Bây giờ, liệu hắn có bị cực đoan hóa thêm sau thời điểm đó hay không, hoàn cảnh cụ thể ra sao, thì đó là đối tượng của các cuộc điều tra tiếp theo”, ông Albanese nói.