Tổng thống Trump nói Ukraine đã “mất một phần lãnh thổ”

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 15/12, khi được hỏi liệu các cam kết an ninh dự kiến ​​dành cho Ukraine có liên quan đến việc Kiev nhượng bộ lãnh thổ hay không, Tổng thống Donald Trump nói: "Thành thật mà nói, họ đã mất lãnh thổ rồi. Ý tôi là, lãnh thổ của họ đã bị mất”.

"Chúng tôi đang làm việc với châu Âu về vấn đề này. Châu Âu sẽ đóng một vai trò quan trọng trong đó, và chúng tôi đang nỗ lực đảm bảo an ninh để chiến tranh không bùng phát trở lại", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump cho biết gần đây ông đã có cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump tin rằng Nga thực sự nghiêm túc trong việc chấm dứt xung đột và "hòa bình đã tiến gần hơn bao giờ hết".

“Hiện tại, Nga muốn chấm dứt xung đột. Vấn đề là họ muốn chấm dứt, rồi đột nhiên họ lại không muốn. Ukraine cũng muốn chấm dứt, rồi đột nhiên họ lại không muốn. Vì vậy, chúng ta phải đưa họ đến cùng chung quan điểm”, ông Trump cho biết thêm.

Sau cuộc đàm phán tại Berlin vào ngày 15/12 giữa các đặc phái viên của Tổng thống Trump, gồm Đặc phái viên Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner, với phái đoàn Ukraine, Tổng thống Trump cho biết ông đã có “cuộc trò chuyện rất tốt” với các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO, cũng như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Chúng tôi đã có những cuộc đàm phán rất dài và rất tốt. Tôi nghĩ mọi việc đang tiến triển khá tốt”, ông Trump nhận định.

Tuy nhiên, sau cuộc đàm phán tại Berlin, Tổng thống Zelensky tuyên bố mặc dù đã có một số tiến triển, “vấn đề nhượng bộ chắc chắn không phù hợp”.

Gần đây, ông Zelensky đã đưa ra ý tưởng về một cuộc trưng cầu dân ý về việc nhượng bộ lãnh thổ, nhưng nhấn mạnh các đảm bảo an ninh từ phương Tây phải được đảm bảo.

Gọi vấn đề nhượng bộ lãnh thổ là “đau đớn”, Tổng thống Ukraine thừa nhận các bên "vẫn có những quan điểm khác nhau”. Nhưng ông tin rằng các nhà đàm phán Mỹ sẽ giúp tìm ra sự thỏa hiệp.

Một số vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).

AFP và Guardian dẫn các nguồn tin cho biết, trong các cuộc đàm phán ở Berlin, các nhà đàm phán Mỹ đã gây áp lực buộc Ukraine phải nhượng bộ các khu vực ở Donbass, nơi lực lượng Kiev đang kiểm soát, như một điều kiện cho tiến trình hòa bình với Nga.

Moscow nhiều lần yêu cầu Ukraine rút lực lượng khỏi vùng Donbass ở miền Đông, bao gồm các phần còn lại của tỉnh Donetsk và Lugansk mà Ukraine vẫn còn kiểm soát.

Tỉnh Lugansk gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi lực lượng Ukraine đang giữ khoảng 6.600km² tại tỉnh Donetsk, bao gồm các thành phố then chốt Sloviansk và Kramatorsk.

Theo bản đồ chiến sự nguồn mở, Nga đang kiểm soát gần 19% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một phần lớn lãnh thổ ở miền Đông và Đông Nam nước này.

Năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia sau các cuộc trưng cầu dân ý mà Ukraine và phương Tây không công nhận.

Trong các tuyên bố chính thức, Nga liên tục khẳng định lập trường rằng thỏa thuận hòa bình chỉ có thể đạt được với điều kiện Ukraine đảm bảo các yêu cầu như cam kết trung lập, công nhận chủ quyền của Moscow đối với các vùng lãnh thổ mà Nga đã giành quyền kiểm soát.

Theo các nguồn tin, trên bàn đàm phán, Nga dường như đang tỏ ra tự tin vào bước tiến trên chiến trường và sẵn sàng chờ đợi cho đến khi Kiev chấp nhận các điều khoản của Moscow đặt ra.