Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank đồng loạt tăng lãi suất

Ngày 16/12, nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi tại quầy trên toàn bộ kỳ hạn, từ ngắn hạn đến trung và dài hạn.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, lãi suất tiền gửi được điều chỉnh tăng khá rõ, song mức tăng giữa các ngân hàng có sự chênh lệch nhất định. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tại Agribank tăng 0,3%, từ 2,1%/năm lên 2,4%/năm, tiếp tục dẫn đầu nhóm. Trong khi đó, Vietcombank, VietinBank và BIDV cùng tăng mạnh hơn 0,5%, từ 1,6%/năm lên 2,1%/năm.

Diễn biến tương tự ghi nhận ở kỳ hạn 3 tháng. Agribank điều chỉnh lãi suất từ 2,4%/năm lên 2,7%/năm, còn Vietcombank, VietinBank và BIDV đồng loạt nâng từ 1,9%/năm lên 2,4%/năm. Mức tăng tại kỳ hạn này phổ biến trong khoảng 0,3-0,5%.

Ở các kỳ trung hạn từ 6 đến 9 tháng, biên độ điều chỉnh mạnh hơn so với nhóm ngắn hạn. Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất của Agribank tăng từ 3,5%/năm lên 3,8%/năm; Vietcombank nâng từ 2,9%/năm lên 3,5%/năm, còn VietinBank và BIDV cùng điều chỉnh từ 3%/năm lên 3,5%/năm. Với kỳ hạn 9 tháng, Agribank áp dụng mức 3,8%/năm, trong khi 3 ngân hàng còn lại đồng loạt ở mức 3,5%/năm.

Ngân hàng 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 24 tháng Agribank 2,4 2,7 3,8 5,2 5,3 BIDV 2,1 2,4 3,5 5,2 5,3 VietinBank 2,1 2,4 3,5 5,2 5,3 Vietcombank 2,1 2,4 3,5 5,2 5,3

Biểu lãi suất của các ngân hàng (đơn vị: %/năm)

Nhóm kỳ hạn dài ghi nhận mức tăng mạnh nhất, phổ biến 0,5-0,6%. Ở kỳ hạn 12 tháng, Agribank nâng lãi suất từ 4,7%/năm lên 5,2%/năm; Vietcombank, VietinBank và BIDV cũng đồng loạt điều chỉnh từ vùng 4,6-4,7%/năm lên cùng mức 5,2%/năm, qua đó đưa lãi suất tiền gửi 12 tháng tại quầy của nhóm ngân hàng quốc doanh về mặt bằng thống nhất.

Xu hướng tăng tiếp tục duy trì ở kỳ hạn 24 tháng. Agribank nâng lãi suất từ 4,8%/năm lên 5,3%/năm, còn Vietcombank, VietinBank và BIDV cùng tăng từ 4,7-4,8%/năm lên 5,3%/năm. Đây hiện là mức lãi suất cao nhất trong biểu lãi suất tiền gửi tại quầy của nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước sau đợt điều chỉnh.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước đó, VietinBank và BIDV cũng đã có động thái điều chỉnh lãi suất tiền gửi, với mức tăng dao động từ 0,1-0,7%/năm ở nhiều kỳ hạn. Tuy nhiên, dù đồng loạt nâng lãi suất ở tất cả kỳ hạn, mặt bằng lãi suất tiền gửi của nhóm 4 ngân hàng có vốn Nhà nước vẫn thuộc nhóm thấp nhất hệ thống.

Trong khi đó, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần tiếp tục duy trì mức lãi suất cao hơn, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài, nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi từ dân cư.

Từ đầu tháng 12 thị trường ghi nhận 20 ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm Techcombank, MB, NCB, BVBank, Saigonbank, ACB, Bac A Bank, OCB, KienlongBank, Sacombank, SHB, PGBank, VIB, Vikki Bank, VCBNeo, BIDV, VPBank, PVCombank, Vietcombank, Agribank. Trong đó, NCB, VPBank, Techcombank, BIDV, VietinBank đã 2 lần điều chỉnh lãi suất.