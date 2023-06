Vừa qua, tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Washington D.C (Mỹ), ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đã trao "Kỷ niệm chương vì Hòa bình, Hữu nghị giữa các dân tộc" cho 3 người bạn Mỹ có nhiều đóng góp tích cực trong việc ngăn chặn chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh và hòa giải, thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân Việt - Mỹ.

Phát biểu tại buổi trao Kỷ niệm chương ngày 15/6, ông Phan Anh Sơn đã đề cao sự đóng góp thầm lặng nhưng hiệu quả và đầy giá trị nhân văn của những người bạn Mỹ đối với nhân dân Việt Nam.

Những người bạn này gồm ông Ron Carver, một nhà hoạt động xã hội, hoạt động vì hòa bình và cũng là một học giả đã tham gia biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam; ông Ronald Haeberle, phóng viên chiến trường, nhiếp ảnh gia người Mỹ, tác giả của hơn 60 bức ảnh về vụ thảm sát đẫm máu ở Mỹ Lai ngày 16/3/1968 đã góp phần quan trọng đưa vụ việc ra ánh sáng công lý và dư luận thế giới, tạo tiền đề cho hàng loạt phong trào phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam; và ông Daniel Ellsberg, nhà hoạt động chính trị người Mỹ, chuyên gia cao cấp và là nhà phân tích quân sự, người đã góp phần giúp nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới hiểu thêm về sự tàn khốc của cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam, ông được gọi là người hùng của nước Mỹ sau khi tiết lộ tài liệu Lầu Năm Góc về cuộc chiến ở Việt Nam.

Do vấn đề sức khỏe, ông Ellsberg không thể đến buổi nhận kỷ niệm chương và nhờ con gái là Giáo sư Mary Ellsberg đến nhận thay. Những hình ảnh về Kỷ niệm chương đã được chuyển tới ông Ellsberg một ngày trước khi ông qua đời.

Cũng theo ông Phan Anh Sơn, sau chiến tranh, cả ba người bạn Mỹ nói trên và nhiều người bạn Mỹ khác đã triển khai nhiều dự án nhân đạo tại Việt Nam, hỗ trợ đắc lực cho nhân dân Việt Nam ở những vùng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và thiên tai.

Điều đó đã góp phần quan trọng tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố tình hữu nghị giữa hai nước.

Những người bạn Mỹ thân thiết này thường xuyên làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt - Mỹ về các biện pháp cải thiện quan hệ giữa hai nước và nhân dân hai nước.

Ông Ron Carver và ông Ronald Haeberle đều bày tỏ xúc động khi nhận được kỷ niệm chương của Việt Nam.

Hai ông cho biết quãng thời gian phản đối chiến tranh Việt Nam cách đây hơn 50 năm và quãng thời gian họ đến Việt Nam để làm những công việc khắc phục hậu quả chiến tranh như rà phá bom mìn còn sót lại, giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam… đều rất quan trọng.

Những công việc này gắn liền với cuộc đời các ông từ khi còn trẻ và việc các ông được nhận kỷ niệm chương là một vinh dự vô cùng to lớn.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã chúc mừng và bày tỏ ngưỡng mộ, đánh giá cao các hoạt động không mệt mỏi của những người bạn Mỹ cho hòa bình và công lý, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh cho nhân dân Việt Nam và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Theo Đại sứ, buổi lễ vinh danh những người bạn lớn của Việt Nam càng có ý nghĩa hơn vì được trao đúng dịp kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam (1973-2023) và 10 năm Quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Mỹ (2013-2023).

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng ca ngợi 3 người bạn Mỹ là những anh hùng thầm lặng trên đất Mỹ nhưng được hàng triệu người Việt Nam biết đến và cả ba ông có thể tự hào là một phần của những dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước.

"Kỷ niệm chương vì Hòa bình, Hữu nghị giữa các dân tộc" là giải thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng của các cá nhân cho hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

Ông Daniel Ellsberg (Ảnh: Reuters).

Gia đình Daniel Ellsberg thông báo ông qua đời ở tuổi 92 tại nhà riêng tại bang California vào ngày 16/6. Trước đó, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy.

Ông Ellsberg là người gốc Do Thái, sinh ngày 7/4/1931 tại thành phố Chicago. Ông theo học Đại học Harvard, từng là một nhà phân tích tình báo chiến thuật chiến lược của quân đội Mỹ, làm việc cho RAND Corporation, tổ chức phân tích tình hình cho quân đội Mỹ, và Doughlas Air Company, công ty chế tạo các vũ khí cho Bộ quốc phòng Mỹ.

Năm 1971, ông Ellsberg đã công bố Hồ sơ Lầu Năm Góc cho những tờ báo hàng đầu của Mỹ như New York Times, Washington Post và The Times. Bộ hồ sơ đã nêu chi tiết hành động can dự quân sự và chính trị của Mỹ tại Việt Nam trong giai đoạn 1954-1967, do Ellsberg thu thập được.

Bộ hồ sơ dày 7.000 trang đã tiết lộ nhiều thông tin mật về chiến tranh Việt Nam, bao gồm việc chính quyền Mỹ bí mật cho leo thang chiến tranh ở Việt Nam và Lầu Năm Góc nói dối công chúng Mỹ về khả năng chiến thắng trong cuộc chiến ở Việt Nam.

Hồ sơ Lầu Năm Góc là kết quả của sự phân loại trên hàng nghìn tài liệu mật hàng đầu trong kho lưu trữ của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Mỹ. Những thông tin được ghi trong tập tài liệu này cho thấy mức độ can dự quân sự của Mỹ ở Việt Nam lớn hơn nhiều so với những gì đã được công bố trước đó.

Năm 1973, Ellsberg bị đưa ra xét xử. Ông bị cáo buộc các tội danh gián điệp, trộm cắp tài sản của chính phủ và thông đồng với bản án lên tới 115 năm. Tuy nhiên, vụ kiện đã bị bác bỏ do hành vi sai phạm nghiêm trọng của chính phủ, bao gồm vụ đột nhập vào văn phòng bác sĩ tâm lý của Ellsberg để tìm bằng chứng.

Ông Ellsberg sau đó trở thành người viết sách, nhà diễn thuyết và nhà hoạt động phản chiến, chỉ trích các cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan, Iraq. Ông cũng tham gia các hoạt động kêu gọi chính phủ Mỹ minh bạch và chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

