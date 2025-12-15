Vì sao các cuộc tập kích tầm xa của Ukraine vào Nga gây thiệt hại hạn chế?

Nhà máy lọc dầu của Nga ở vùng Ryazan bốc cháy sau một cuộc tập kích năm ngoái (Ảnh: RT).

Hệ thống phòng không của Nga đã gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu của cuộc chiến với Ukraine. Gần 4 năm sau, lực lượng phòng không Nga đã áp dụng các chiến thuật tốt hơn và trang bị mới hơn và nay đã trở thành một trở ngại lớn đối với chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine.

Đó là một trong những kết luận chính của một báo cáo mới do Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI) công bố. “Nga sản xuất một số hệ thống phòng không đáng gờm nhất thế giới và triển khai chúng với số lượng lớn”, nhóm nghiên cứu của RUSI, trong đó có nhà phân tích Jack Watling, viết.

“Chúng cũng đánh chặn phần lớn các loại đạn dược của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng và công nghiệp của Nga, qua đó góp phần bảo đảm các nguồn tạo doanh thu cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine", RUSI kết luận.

Vấn đề lớn nhất mà Nga đối mặt là diện tích lãnh thổ quá lớn, và các hệ thống phòng không được ưu tiên đưa tới khu vực tiền tuyến, khiến lưới phòng thủ của Moscow lộ nhiều lỗ hổng để Ukraine khai thác.

Hậu quả là Nga đối mặt với thách thức khi đối phó với các UAV tấn công một chiều của Ukraine, vốn thường xuyên nhắm vào các nhà máy lọc dầu, nhà máy sản xuất và các cơ sở chiến lược khác sâu tới 1.600km bên trong lãnh thổ Nga.

“Ukraine tiếp tục gây thiệt hại quanh các nhà máy lọc dầu, cơ sở công nghiệp - quốc phòng và trung tâm hậu cần khi nước này mở rộng sản xuất nhiều loại hệ thống tấn công tầm xa", nhóm RUSI cho biết.

“Nga có rất nhiều mục tiêu, lại phân bố rộng về mặt địa lý, khiến Moscow không thể bảo vệ tất cả. Theo thời gian, Ukraine đã trở nên khá thành thạo trong việc tấn công các mục tiêu thiếu phòng không, và ưu tiên những mục tiêu nơi vật liệu dễ cháy hoặc nhạy cảm cho phép một số lượng nhỏ đạn dược với đầu đạn hạn chế vẫn có thể gây ra thiệt hại dây chuyền cho cơ sở", RUSI nhấn mạnh.

Tuy nhiên, chính những yếu tố địa lý khiến Nga gặp khó trong việc bảo vệ lãnh thổ rộng lớn của mình cũng đồng thời hạn chế hiệu quả của các cuộc tấn công UAV từ phía Ukraine.

“Khi Ukraine tấn công các mục tiêu được bảo vệ chặt chẽ hơn, kết quả nhìn chung khá nhất quán. Trong một loạt tấn công gồm 100-150 UAV, với chi phí 20.000-80.000 USD mỗi chiếc, chỉ khoảng 10 chiếc tới được mục tiêu, và đầu đạn nhỏ của chúng thường chỉ gây ra thiệt hại không đáng kể, có thể nhanh chóng sửa chữa", RUSI nhấn mạnh.

Đầu đạn nổ của UAV Ukraine thường nhỏ so với tổng khối lượng của vũ khí, bởi để có thể bay sâu vào lãnh thổ Nga, chúng cần mang càng nhiều nhiên liệu càng tốt.

RUSI kết luận rằng bức tranh tổng thể đối với chiến dịch tấn công tầm sâu của Ukraine là khá u ám.

Tỷ lệ thành công chung của các cuộc tấn công của Ukraine là dưới 10% số đạn dược tới được mục tiêu, và số tạo ra hiệu quả thực tế còn ít hơn. Các đòn đánh thành công vào mục tiêu kiên cố thường đòi hỏi Ukraine phải phóng hơn 100 UAV theo một hướng tấn công để làm cạn kiệt phòng không trong khu vực, sau đó mới phóng tên lửa hành trình hoặc các UAV cỡ lớn hơn để gây thiệt hại.

Ngay cả khi Ukraine sử dụng các vũ khí “cao cấp” như Storm Shadow, những cải tiến trong khả năng đối phó đạn dược của Nga đồng nghĩa với việc họ thường đánh chặn được hơn 50% số đạn này, kể cả khi chúng nằm trong các loạt tấn công phức hợp.

Do đó, hệ thống phòng không của Nga đã buộc Ukraine phải tiêu tốn nhiều nguồn lực và khiến một số lượng lớn các mục tiêu giá trị cao trở nên không thể tiếp cận.

Trong một số trường hợp, Ukraine đã xây dựng các đòn tập kích phức tạp và đánh cược với hệ thống phòng không để đưa được đạn dược tới mục tiêu. Tuy nhiên, các kỹ thuật như vậy hiếm khi có thể lặp lại vì nó đòi hỏi yếu tố về nguồn lực, thứ mà Ukraine đang thiếu trong cuộc chiến tiêu hao.