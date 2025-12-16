Phó Thủ tướng Italy: 19 gói trừng phạt Nga làm suy yếu kinh tế châu Âu

Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini (Ảnh: AFP).

Ông Matteo Salvini, Phó Thủ tướng Italy kiêm Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng, cho biết 19 gói trừng phạt của EU nhằm vào Nga đã làm suy yếu nền kinh tế châu Âu.

“Tôi chỉ muốn lưu ý rằng gần 4 năm xung đột và 19 gói trừng phạt, vốn được cho là sẽ khiến Nga phải khuất phục, thì lại khiến các nền kinh tế châu Âu bị ảnh hưởng, dẫn tới giá năng lượng đắt đỏ hơn đối với người dân Italy", ông nói với kênh Rete4.

Ông cũng hoài nghi về khả năng châu Âu có thể khiến Nga bị "khuất phục". Theo quan điểm của ông, châu Âu không phải đang đối mặt với mối đe dọa thực sự từ phía đông, mà là từ phía nam, nơi các dòng người di cư bất hợp pháp xuất phát.

Trong vài năm qua, Mỹ và châu Âu đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Nga để gây áp lực lên Moscow. Các biện pháp này nhắm vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Nga, bao gồm năng lượng, tài chính, quốc phòng và công nghệ.

Hồi tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết các quốc gia nước ngoài đã áp đặt hơn 30.000 lệnh trừng phạt lên Nga.

EU đã áp đặt các lệnh trừng phạt quy mô lớn đối với Nga, nhắm vào ngành công nghiệp, năng lượng và tài chính của nước này vì Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Hồi đầu tháng, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nền kinh tế châu Âu đã mất khoảng 1.600 tỷ euro (hơn 1.700 tỷ USD) do các lệnh trừng phạt chống lại Moscow từ năm 2022.

"Trong vài năm qua, Nga đã chịu sức ép kinh tế chưa từng có từ các nước phương Tây. Dù vậy, kinh tế Nga đã cho thấy mức độ kiên cường và khả năng thích ứng cao khi vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định. Trong giai đoạn 2022–2025, nền kinh tế châu Âu chịu thiệt hại khoảng 1.600 tỷ euro do các biện pháp hạn chế nhằm vào Nga”, thông báo viết.

Tuy nhiên, Nga không nêu rõ cách ước tính con số này. Châu Âu cũng chưa bình luận về thông tin này.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích chính sách trừng phạt của phương Tây, cho rằng việc sử dụng các biện pháp cưỡng chế đơn phương đã biến thành trở ngại lớn đối với việc thiết lập một trật tự thế giới đa trung tâm công bằng và bình đẳng.

Nga tuyên bố sẽ cùng các đối tác "đấu tranh chống lại các biện pháp cưỡng chế đơn phương phi pháp", nhằm thúc đẩy nhanh việc hình thành một cấu trúc đa cực công bằng, không bị chi phối bởi các mệnh lệnh trừng phạt hay cưỡng ép.

Vào tháng 10, Bộ Ngoại giao Nga nói với báo Izvestia rằng các công ty châu Âu buộc phải trả giá năng lượng cao gấp 2 đến 3 lần so với các công ty Mỹ do chính quyền các nước này từ chối sử dụng nguồn năng lượng của Nga.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk dự đoán rằng Liên minh châu Âu khó có khả năng đưa ra quyết định về việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

“Phải mất nhiều năm trời nữa thì những tài sản đó mới có thể được sử dụng để tái thiết Ukraine hoặc cung cấp hỗ trợ quân sự cho nước này. Trực giác của tôi cho thấy rằng Hội đồng châu Âu sẽ không đi tới bất kỳ quyết định mang tính nền tảng nào", ông Tusk nói thêm.