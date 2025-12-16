Giây phút cận kề cái chết của người hùng trong thảm kịch xả súng Australia

Ahmed al-Ahmed lao vào khống chế kẻ xả súng ở bãi biển Bondi (Ảnh: Guardian).

Khi vụ xả súng nổ ra trên bãi biển Bondi ở Sydney, Australia vào ngày 14/12, Ahmed al-Ahmed, 43 tuổi, đã bất chấp nguy hiểm, lao vào giằng co với nghi phạm và tước súng của hắn. Với hành động dũng cảm này, Ahmed được ca ngợi là “người hùng” của đất nước Australia.

Jozay Alkanj, một người em họ của Ahmed, đã kể lại khoảnh khắc xảy ra vụ xả súng. Khi đó, hai anh em đi ngang qua lễ hội Hanukkah của người Do Thái trên bãi biển Bondi và được mời ăn. Nhưng họ đã từ chối. Sau đó, tiếng súng bắt đầu vang lên khắp bãi biển.

“Chỉ khoảng 10 phút sau thì chuyện đó xảy ra. Thật điên rồ, chúng tôi nấp sau những chiếc xe, chúng tôi thấy tiếng súng đang bắn rất gần chúng tôi”, Alkanj nhớ lại.

Khi nhận thấy nghi phạm nổ súng vào những người trên bãi biển, Ahmed đã quyết định hành động. Dường như tiên đoán khả năng sẽ mất mạng, Ahmed đã nói vài lời với Alkanj trước khi lao vào kẻ xả súng.

“Anh ấy nói với tôi rằng: Chắc là anh sắp chết rồi. Em hãy gặp gia đình anh và nói với họ rằng anh đã lao đi cứu người”, Alkanj kể lại.

Bất chấp tình huống nguy hiểm đến tính mạng, Ahmed sau đó đã lao vào khống chế nghi phạm và giằng lấy súng. Sau khi giành được vũ khí của kẻ xả súng, Ahmed đã chĩa súng về phía nghi phạm nhưng không bóp cò.

Nghi phạm vội vã bỏ chạy, trong khi Ahmed bình tĩnh đặt khẩu súng dựa vào gốc cây. Ahmed sau đó bị thương do trúng đạn từ tay súng khác đứng trên cầu gần đó.

Khoảnh khắc người hùng tước vũ khí của kẻ xả súng ở Australia (Nguồn: X/RT)

Dù phải chịu đựng cơn đau dữ dội, Ahmed nói rằng anh không hối hận vì đã lao vào kẻ xả súng. Thậm chí, Ahmed tuyên bố sẽ vẫn hành động như vậy nếu được làm lại.

“Anh ấy không hối hận về những gì mình đã làm. Anh ấy nói sẽ làm lại nếu có cơ hội”, Sam Issa, luật sư di trú của Ahmed, cho biết sau khi đến thăm Ahmed trong bệnh viện.

Issa cho biết Ahmed không khỏe do vết thương. “Anh ấy trúng nhiều vết đạn. Người hùng của chúng ta đang phải vật lộn vào lúc này”, Issa cho biết thêm.

Trong khi Ahmed đang chờ hồi phục sau ca phẫu thuật đầu tiên tại Bệnh viện St George ở Kogarah, Issa lo sợ Ahmed sẽ mất cánh tay trái.

Theo Issa, Ahmed bị trúng khoảng 5 viên đạn rải rác trên cánh tay trái, nhưng có một viên đạn găm vào phía sau xương bả vai trái vẫn chưa được lấy ra.

“Tình trạng của anh ấy tệ hơn nhiều so với dự kiến. Khi nghĩ đến một viên đạn găm vào cánh tay, người ta thường không nghĩ đến những chấn thương nghiêm trọng, nhưng anh ấy đã mất rất nhiều máu”, Issa tiết lộ.

Issa cho biết, sau khi được cấp quốc tịch vào năm 2022, Ahmed cảm thấy “biết ơn” đất nước Australia.

“Ahmed là một người khiêm tốn, anh ấy không quan tâm đến việc được truyền thông chú ý, anh ấy chỉ làm những gì mà một con người buộc phải làm vào ngày hôm đó. Anh ấy có được lòng biết ơn đó từ việc được ở lại Australia. Đây là cách anh ấy thể hiện lòng biết ơn của mình vì được ở lại Australia, vì được cấp quốc tịch”, Issa cho biết.

“Anh ấy thực sự trân trọng đất nước này, và anh ấy cảm thấy rằng với tư cách là một thành viên của cộng đồng, ông ấy phải hành động theo cách đó và đóng góp sức mình”, luật sư của Ahmed chia sẻ.

Issa kể lại những khó khăn mà thân chủ của ông đã trải qua để có được quốc tịch Australia sau khi rời khỏi Syria, nơi từng chìm trong xung đột. Ahmed, một người Hồi giáo, từ Syria đến Australia vào năm 2006.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm Ahmed trong bệnh viện (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã đến thăm Ahmed tại bệnh viện, ca ngợi hành động của anh trong thảm kịch xả súng khiến 16 người chết ở bãi biển Bondi.

“Ông ấy đang cố gắng đi lấy một tách cà phê và bất ngờ chứng kiến ​​cảnh nhiều người bị bắn ngay trước mặt. Anh ấy đã quyết định hành động và lòng dũng cảm của anh ấy là nguồn cảm hứng cho tất cả người dân Australia” ông Albanese nói thêm”, Thủ tướng Albanese nói.

Ông Albanese cho biết Ahmed sẽ "trải qua thêm một cuộc phẫu thuật" vào ngày 17/12.

Nằm trên giường bệnh và phải dùng ống thở, Ahmed đã gửi lời cảm ơn ngắn gọn bằng tiếng Ả rập tới những người đã chúc anh bình an.

“Tôi trân trọng những nỗ lực của mọi người”, Ahmed nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ca ngợi lòng dũng cảm phi thường của người hùng Australia.

“Ở Australia, có một người rất dũng cảm đã ra tay tấn công một trong những kẻ xả súng. Anh ấy đã cứu sống rất nhiều người, một người rất dũng cảm đang nằm viện, bị thương khá nặng. Tôi rất kính trọng người đàn ông đã làm điều đó”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.