Ukraine quyết không nhượng bộ Donbass

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

“Chúng tôi không muốn từ bỏ Donbass của mình. Mỹ đang tìm cách đạt được một thỏa hiệp, họ đang đề xuất một khu vực kinh tế tự do. Tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, khu vực kinh tế tự do không có nghĩa là nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Đây là những điểm rất quan trọng đối với tôi trong bất kỳ mô hình thỏa thuận nào liên quan đến Donbass”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời câu hỏi của truyền thông ngày 15/12.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ không công nhận phần Donbass đang bị Moscow kiểm soát là lãnh thổ Nga. Đồng thời, ông cho biết vấn đề lãnh thổ vẫn đang được thảo luận.

“Chúng tôi sẽ không công nhận Donbass là của Nga, cả về mặt pháp lý lẫn trên thực tế, đối với phần lãnh thổ đang bị kiểm soát tạm thời. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề lãnh thổ. Các bạn biết rằng đây là một trong những điểm then chốt, và hiện tại chúng tôi vẫn chưa đạt được đồng thuận về vấn đề này”, nhà lãnh đạo Ukraine cho hay.

Tháng trước, Mỹ đã đưa ra một kế hoạch hòa bình mới nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga. Kế hoạch này ban đầu gồm 28 điểm và được cho là có lợi hơn cho Nga. Vì vậy Ukraine, Mỹ và châu Âu đã liên tục làm việc để điều chỉnh lại. Kế hoạch đã được rút gọn xuống còn 20 điểm.

Trong các ngày 14/12 và 15/12, các cuộc đàm phán tiếp theo đã diễn ra tại Berlin (Đức) giữa Tổng thống Zelensky với phái đoàn Mỹ và các nhà lãnh đạo châu Âu.

Theo Wall Street Journal, các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ không thể hiện sự sẵn sàng nhượng bộ và thúc đẩy việc đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt, với mục tiêu hoàn tất trước cuối năm.

Nguồn tin của AFP cho hay, điểm bất đồng then chốt là vấn đề lãnh thổ. Mỹ một lần nữa yêu cầu Lực lượng Vũ trang Ukraine rút khỏi Donbass, nhưng ông Zelensky đã bác bỏ cách tiếp cận này. Ông lưu ý, một lệnh ngừng bắn có thể đạt được mà không cần nhượng bộ lãnh thổ.

Gần đây, Tổng thống Zelensky cho biết các quyết định liên quan đến lãnh thổ cần phải do người dân Ukraine quyết định, thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý.

Trong phát biểu vào rạng sáng nay, ông Zelensky nói rằng vấn đề trưng cầu dân ý hiện chưa được đặt lên bàn, nhưng đồng thời khẳng định Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử ngay khi có lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, Điện Kremlin tuyên bố, Nga chỉ chấp nhận ngừng bắn nếu quân đội Ukraine rút khỏi toàn bộ vùng Donbass, đồng thời gợi ý lực lượng vệ binh quốc gia Nga có thể được triển khai thay cho quân đội tại những nơi do Kiev kiểm soát.

"Hoàn toàn có khả năng sẽ không có quân đội nào ở đó, cả Nga lẫn Ukraine, nhưng sẽ có lực lượng vệ binh quốc gia Nga, cảnh sát và những điều cần thiết để duy trì trật tự và tổ chức đời sống", Cố vấn chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yury Ushakov tuần trước nói.