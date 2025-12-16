Synactif - Hành trình hướng tới vẻ đẹp tựa chạm khắc

Lấy biểu tượng hoa hồng tím Synactif làm trung tâm - loài hoa đạt huy chương vàng hạng mục sản phẩm làm đẹp và nước hoa tại Paris Bagatelle Rose Trials với hương thơm tinh khiết, sự kiện mở ra như một khu vườn sắc tím mơ màng dẫn lối khách mời dạo bước vào không gian tĩnh lặng đầy thi vị, khám phá nghệ thuật chăm da xa xỉ nơi mọi giác quan được đánh thức và mỗi trải nghiệm đều được nâng niu.

Sự kiện bắt đầu với nghi thức tĩnh tâm nhẹ nhàng với liệu pháp thiền chuông xoay giúp khách mời điều chỉnh tâm trí, hỗ trợ thư giãn, cân bằng năng lượng và chữa lành tinh thần - thể chất.

Sự kiện “L’Heure Synactif - Thời khắc của những đoá hồng” (Ảnh: Clé de Peau Beauté).

Sự kết hợp này mang ý nghĩa: Hoa hồng là loài hoa có tần số rung động cao nhất, và tần số rung động của chuông tác động đến cơ thể, giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực và khôi phục sự hài hòa.

Cùng với nghi thức thiền chuông, khách mời được mời trải nghiệm nghi thức pha trà đạo, với những búp trà non thượng hạng. Việc thưởng trà giúp cảm nhận và hòa cùng sự điềm tĩnh an yên.

Dưới hương thơm thoảng của hoa hồng, âm rung của chuông xoay và hương vị thanh nhẹ của trà, mọi thứ dường như kết hợp hoàn hảo tự nhiên.

Không gian nơi diễn ra sự kiện (Ảnh: Clé de Peau Beauté).

Khi các giác quan dần mở ra, các khách mời được lắng nghe đại diện của thương hiệu Clé de Peau Beauté chia sẻ về công nghệ vượt trội của dòng sản phẩm Synactif, nằm ở triết lý khoa học lấy cảm hứng từ hệ bạch huyết của da.

Synactif tập trung củng cố và sửa chữa mao mạch bạch huyết, hỗ trợ khả năng tự thanh lọc độc tố, để da khỏe mạnh và có khả năng phục hồi mạnh mẽ. Trong liệu trình chăm sóc da thanh lọc gồm 6 bước, khách mời cũng được hướng dẫn kỹ thuật massage khai mở mạch bạch huyết, hấp thu tối đa những dưỡng chất và loại bỏ những tạp chất để cải thiện làn da từ gốc rễ.

Kỹ thuật massage tại nhà khai mở mạch bạch huyết (Ảnh: Clé de Peau Beauté).

Phần cuối của sự kiện, cũng là lúc khách mời được trải nghiệm liệu trình Soin Synactif, với kỹ thuật massage độc quyền từ Clé de Peau Beauté. Mỗi động tác massage giúp khai mở hạch bạch huyết và tối ưu thẩm thấu dưỡng chất.

Trong không gian âm nhạc được sáng tác riêng bởi tiến sĩ âm nhạc Yota Morimoto, từng giây phút trải nghiệm với Synactif chính là một bản nhạc hoàn mỹ xa xỉ.

Khu vực phòng massage - nơi khách mời được trải nghiệm liệu trình Soin Synactif (Ảnh: Clé de Peau Beauté).

Bộ sản phẩm 6 bước của dòng sản phẩm Synactif (Ảnh: Clé de Peau Beauté).

Khác biệt với các dòng sản phẩm dưỡng da khác, Synactif là dòng sản phẩm cao cấp nhất của Clé de Peau Beauté. Bộ sưu tập 6 sản phẩm hoạt động như một bản giao hưởng hoàn hảo, biến mỗi bước dưỡng thành một nghi thức thư giãn tinh thần.

Bước 1: làm sạch sâu và loại bỏ bụi bẩn với xà phòng Synactif - Savon, giúp tăng cường độ ẩm và tối ưu hiệu quả thẩm thấu của các dưỡng chất.

Bước 2: cấp ẩm và làm mềm da với nước làm mềm da Synactif Lotion, sản phẩm giúp làm hài hòa sắc da và giúp làn da sẵn sàng đón nhận dưỡng chất ở các bước tiếp theo.

Bước 3: dưỡng ẩm nhẹ nhàng và bảo vệ làn da trước tác hại của môi trường với sữa dưỡng ngày Synactif Daytime Moisturizer, mang lại vẻ rạng rỡ suốt cả ngày.

Bước 4: sữa dưỡng đêm Synactif Nighttime Moisturizer dưỡng ẩm chuyên sâu, kích thích tái sinh tế bào trong khi ngủ, giúp làn da phục hồi và mềm mượt hơn.

Bước 5: cung cấp độ ẩm chuyên sâu vào ban đêm và cải thiện đường nét khuôn mặt với kem dưỡng cao cấp Synactif Cream toàn diện, giúp cho làn da có độ săn chắc, đàn hồi và tươi trẻ.

Bước 6: chăm sóc vùng da nhạy cảm quanh mắt với kem dưỡng mắt Synactif Eye Cream giúp làm mịn, sáng và giảm quầng thâm.

Sử dụng trọn bộ chăm sóc da chính là chìa khoá quan trọng trong việc tối ưu khả năng tự thanh lọc của hệ bạch huyết, loại bỏ tối đa tạp chất dư thừa. Đây là giải pháp toàn diện giúp cải thiện sắc tố, cấu trúc và đường nét khuôn mặt, mang đến làn da rạng rỡ, tươi trẻ và vẻ đẹp hoàn hảo tựa như được chạm khắc.

