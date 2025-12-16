Nvidia thâu tóm SchedMD, tạo cú hích chiến lược vào AI mã nguồn mở

SchedMD là đơn vị phát triển phần mềm quản lý tác vụ AI nổi tiếng (Ảnh: Duvic).

Động thái này cho thấy quyết tâm của "gã khổng lồ" chip trong việc mở rộng ảnh hưởng sang mảng công nghệ mã nguồn mở.

Mở rộng "vùng phủ sóng" ngoài phần cứng

Dù danh tiếng của Nvidia gắn liền với những con chip siêu tốc và nền tảng phần mềm độc quyền CUDA - "vũ khí" giúp hãng thống trị ngành công nghiệp AI - công ty đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Nvidia không chỉ dừng lại ở phần cứng mà đang tích cực cung cấp các mô hình AI mã nguồn mở, từ mô phỏng vật lý đến xe tự lái, phục vụ cộng đồng nghiên cứu và doanh nghiệp toàn cầu.

Việc mua lại SchedMD là mảnh ghép mới nhất trong chiến lược này. SchedMD là "cha đẻ" của Slurm - công nghệ mã nguồn mở giúp lập lịch cho các tác vụ tính toán khổng lồ.

Đây là yếu tố sống còn trong việc tối ưu hóa dung lượng máy chủ tại các trung tâm dữ liệu.

"Slurm, khi kết hợp với phần cứng mới nhất của Nvidia, đóng vai trò là cơ sở hạ tầng quan trọng cho AI tạo sinh (Generative AI). Công cụ này giúp các nhà phát triển và đơn vị xây dựng AI quản lý nhu cầu huấn luyện và suy luận mô hình một cách hiệu quả nhất", Nvidia nhấn mạnh trong một bài đăng trên blog.

Cam kết với cộng đồng mã nguồn mở

Một điểm đáng chú ý trong thương vụ này là cam kết của Nvidia. Dù sở hữu SchedMD, Nvidia tuyên bố sẽ tiếp tục phân phối phần mềm Slurm dưới dạng mã nguồn mở.

Điều này đồng nghĩa các nhà phát triển vẫn có thể truy cập miễn phí, trong khi Nvidia sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì chuyên sâu.

Thương vụ diễn ra ngay sau khi Nvidia công bố dòng mô hình AI mã nguồn mở thế hệ mới vào sáng 15/12.

Các mô hình này được giới thiệu là "nhanh hơn, rẻ hơn và thông minh hơn", được xem là đòn đáp trả trực tiếp trước làn sóng cạnh tranh dữ dội từ các mô hình mã nguồn mở của các phòng thí nghiệm AI tại Trung Quốc.

Tin tức tích cực về thương vụ và các sản phẩm mới đã đẩy cổ phiếu Nvidia tăng 1,35% ngay sau đó.

SchedMD được thành lập năm 2010 bởi Morris "Moe" Jette và Danny Auble tại Livermore (California, Mỹ); công ty hiện có quy mô khoảng 40 nhân viên.

Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của họ không hề nhỏ với danh sách khách hàng bao gồm CoreWeave - công ty chuyên về cơ sở hạ tầng đám mây và Trung tâm Siêu máy tính Barcelona.

Các điều khoản tài chính chi tiết của thỏa thuận hiện chưa được tiết lộ.