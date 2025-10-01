Cảnh đổ nát ở Philippines sau động đất khiến 27 người thiệt mạng

Một nhà hàng McDonald's bị sập sâu động đất ở Cebu (Ảnh: CTO).

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất nông này xảy ra vào khoảng 22h ngày 30/9 theo giờ địa phương, ngay phía tây Palompon và gần thành phố Bogo, tỉnh Cebu, Philippines. Tính đến 7h sáng nay 1/10, Philippines ghi nhận hơn 600 dư chấn sau trận động đất.

Lực lượng cứu hộ tại một nhà thi đấu bị sập một phần ở Cebu (Ảnh: AFP).

Theo ước tính từ USGS, hơn nửa triệu người cảm nhận được rung chấn rất mạnh trên khắp quần đảo Visayas, bao gồm Cebu, Biliran và Leyte.

USGS cho biết, rung chấn rất mạnh sẽ gây “thiệt hại đáng kể cho các công trình xây dựng kém chất lượng hoặc thiết kế không phù hợp” cũng như “thiệt hại nhẹ đến vừa phải cho các công trình thông thường được xây dựng kiên cố”.

Cảnh sát hỗ trợ đưa người dân bị thương do động đất ở Cebu đi cấp cứu trong đêm (Ảnh: AFP).

Các mô hình khảo sát ban đầu cho thấy một trận động đất có cường độ như vậy trong khu vực có thể gây thương vong và làm hư hại các công trình xây dựng kém chất lượng.

Thống đốc Cebu, bà Pam Baricuatro, cho biết, ít nhất 27 người đã thiệt mạng, trong khi 143 người khác bị thương với nhiều mức độ khác nhau” sau trận động đất.

Ông Richard Gordon, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Philippines, cho hay: “Một số nhà thờ bị sập một phần và một số trường học phải sơ tán”.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát của một nhà dân bị sập do sạt lở đất ở Cebu sau động đất (Ảnh: AFP).

Theo Hội Chữ thập đỏ Philippines, đã có báo cáo từ các trường học ở Cebu về hiện tượng gạch, bê tông rơi vỡ, nứt nẻ công trình và mất điện tạm thời.

Tổng cộng có 46 thành phố và đô thị đã thông báo cho học sinh nghỉ học để tập trung cho công tác khắc phục hậu quả, trong khi chính quyền tỉnh Cebu ban bố tình trạng thảm họa.

Một ô tô bị vò nát do sạt lở sau động đất ở Cebu (Ảnh: AFP).

Nhà thờ ở Cebu bị sập một phần (Ảnh: Facebook).

Trận động đất cũng gây ra sạt lở đất ở Tabuelan, Cebu, dọc theo tuyến quốc lộ, và một vụ phun tro bụi từ núi lửa Taal cách trung tâm Manila khoảng 70km về phía nam. Cảnh báo sóng thần được đưa ra nhưng đã được hủy bỏ vào rạng sáng nay.

Vết nứt lớn xuất hiện trên con đường dọc đường cao tốc ở Cebu (Ảnh: AFP).

Một nhà dân bị sập mái (Ảnh: AFP).

Thống đốc Baricuatro kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và xác nhận các đơn vị chức năng sẽ gửi viện trợ khẩn cấp tới Cebu.

Philippines nằm trên Vành đai Lửa, một vòng cung dài 40.000 km bao quanh Thái Bình Dương, nơi tập trung hơn một nửa số núi lửa trên thế giới.

Tỉnh Cebu bị ảnh hưởng nặng nề nhất do động đất ở Philipines hôm 30/9 (Ảnh: PhilStar).