Động đất mạnh kéo theo cảnh báo sóng thần ở bán đảo của Nga

Động đất ở Kamchatka gây sóng thần ở Nga và một số nước ven Thái Bình Dương hôm 30/7 (Ảnh: BT).

Thống đốc Vladimir Solodov cho biết, trận động đất có cường độ 6,3 độ, với rung chấn tại thủ phủ khu vực Petropavlovsk-Kamchatsky đạt cường độ 4-6 theo thang đo địa phương.

Trong khi đó, Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất có cường độ 7,4 độ, ở độ sâu 39,5 độ.

Đây được cho là dư chấn từ trận động đất 8,8 độ hồi cuối tháng 7 ở khu vực này.

“Các chuyên gia đã bắt đầu kiểm tra những công trình xã hội quan trọng và các tòa nhà dân cư sau dư chấn mạnh. Tất cả các đơn vị ứng phó đều đã được đặt trong tình trạng báo động cao”, ông Solodov thông báo trên Telegram.

Dù chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng, giới chức đã kêu gọi người dân thận trọng, đặc biệt tại các khu vực ven biển.

“Nguy cơ sóng thần đã được công bố. Chúng tôi đề nghị mọi người hết sức cẩn trọng khi tới bãi biển Khalaktyrsky và các khu vực dễ xảy ra sóng thần khác”, Thống đốc Solodov cảnh báo.

Trước đó, hôm 30/7, một trận động đất với cường độ 8,8 độ đã làm rung chuyển Kamchatka, mạnh nhất tại khu vực kể từ năm 1952. Trận động đất đó đã làm bán đảo dịch chuyển gần 2m, hạ thấp một số khu vực địa hình và gây ra sóng thần lan xa tới Nhật Bản và bờ biển Thái Bình Dương của Mỹ.

Nó cũng kích hoạt một loạt hoạt động địa chấn và núi lửa. Núi lửa Krasheninnikov đã phun trào lần đầu tiên sau 600 năm, trong khi Klyuchevskaya Sopka, một trong những ngọn núi lửa cao nhất lục địa Á-Âu, chứng kiến vụ phun tro bụi mạnh nhất trong vòng 70 năm.

Các nhà khoa học đã ghi nhận tổng cộng 7 ngọn núi lửa hoạt động sau đó, và gọi đây là hiện tượng hiếm có.

Giới chức trách địa phương vẫn đang theo dõi sát tình hình khi các dư chấn tiếp tục xảy ra. Ông Solodov kêu gọi cư dân “giữ bình tĩnh và chỉ chú ý tới thông tin từ các nguồn chính thức”.