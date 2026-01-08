Tổng thống Ukraine dự đoán thời điểm xung đột chấm dứt

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu tại buổi lễ đánh dấu việc Cộng hòa Síp bắt đầu đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với các đối tác châu Âu, Mỹ, và tất cả các bên tham gia “Liên minh sẵn sàng” đã đạt tới một cột mốc mới.

“Chúng tôi thực sự hy vọng cuộc chiến này có thể kết thúc trong nhiệm kỳ của các bạn”, Tổng thống Zelensky nói.

Ông Zelensky cho biết Ukraine “kỳ vọng rất nhiều” vào nhiệm kỳ chủ tịch của Cộng hòa Síp, đặc biệt là tiến triển trên con đường gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine.

“Một quốc gia có thể nhỏ về quy mô, nhưng lại có tiếng nói ngang bằng trong các thể chế châu Âu, điều đó nói lên rất nhiều về bản chất thực sự của châu Âu”, ông nói.

“Trong nhiệm kỳ chủ tịch của các bạn, chúng tôi hy vọng sẽ chứng kiến việc bắt đầu triển khai gói hỗ trợ cho Ukraine, nguồn tài trợ giúp tăng cường khả năng chống chịu của chúng tôi và cùng với đó là khả năng chống chịu của toàn bộ châu Âu”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Síp tiếp quản chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu từ ngày 1/1. Nhiệm kỳ này sẽ kéo dài đến ngày 30/6.

Ukraine tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình với các đối tác châu Âu và Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua với Nga.

Vào ngày 6/1, một cuộc họp của các nhà lãnh đạo “Liên minh sẵn sàng” đã được tổ chức tại Paris, sau đó Kiev, Paris và London đã ký một tuyên bố ý định liên quan đến việc triển khai một lực lượng phương Tây trên lãnh thổ Ukraine.

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được sự đồng thuận đối với 90% kế hoạch hòa bình của Mỹ. Văn bản này dự kiến sẽ được đưa ra trưng cầu ý dân.

Theo nguồn tin của báo The Times, các nước châu Âu đang rà soát lại các chi tiết liên quan đến khả năng hiện diện quân sự tại Ukraine trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình.

Anh và Pháp đang cân nhắc việc triển khai tối đa 15.000 binh sĩ tới Ukraine nếu Nga và Ukraine ký kết một thỏa thuận hòa bình. Con số này thấp hơn nhiều so với các kế hoạch từng được thảo luận trước đó trong khuôn khổ “Liên minh sẵn sàng”.

Ban đầu, London từng tính đến việc triển khai tới 10.000 binh sĩ như một phần của lực lượng liên kết gồm khoảng 64.000 quân, nhưng năng lực thực tế hiện nay của quân đội đã khiến kịch bản đó trở nên không khả thi.

Theo các nguồn tin quân sự, đóng góp thực tế của Anh có thể dưới 7.500 binh sĩ, và con số này đã được coi là một gánh nặng đáng kể, trong bối cảnh quân đội thường trực của Anh chỉ có khoảng 71.000 quân nhân được huấn luyện.

Pháp hiện vẫn là quốc gia duy nhất, ngoài Anh, công khai bày tỏ sự sẵn sàng triển khai quân đội trực tiếp tới Ukraine.

Các đơn vị của Pháp dự kiến sẽ bổ sung cho lực lượng chung, với việc triển khai được lên kế hoạch tại các khu vực phía tây của Ukraine, cách xa tiền tuyến.

Tùy thuộc vào kết quả của các cuộc đàm phán hòa bình, quy mô và hình thức của sứ mệnh có thể thay đổi.

Theo kế hoạch đang được thảo luận, lực lượng Anh và Pháp sẽ tập trung vào việc huấn luyện quân đội Ukraine và giám sát việc xây dựng các cơ sở an toàn để lưu trữ vũ khí và trang thiết bị quân sự nhằm hỗ trợ năng lực phòng thủ của nước này.

Về phần mình, Đức đang cân nhắc việc triển khai lực lượng ở gần Ukraine, đặc biệt là tại Ba Lan hoặc Romania, qua đó cho phép Berlin đóng góp vào an ninh khu vực mà không cần hiện diện trực tiếp bên trong Ukraine.