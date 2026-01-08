Rủi ro có thể thành thảm kịch trong cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela

Một tòa nhà dân cư bị hư hại trong các cuộc không kích của quân đội Mỹ tại Caracas, Venezuela hôm 3/1 (Ảnh: New York Times).

Tổng thống Donald Trump mô tả chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là một màn phô diễn sức mạnh quân sự Mỹ được “thực hiện hoàn hảo”.

Nhưng mô tả của Tổng thống Trump về cuộc đột kích táo bạo này đã bỏ qua những chi tiết then chốt, cho thấy những rủi ro mà binh sĩ Mỹ đã phải đối mặt khi tiến gần khu nhà ở được phòng thủ kiên cố của ông Maduro, cũng như việc chiến dịch này đã suýt rẽ sang hướng thảm kịch như thế nào.

Vào rạng sáng 3/1, các trực thăng của Lục quân Mỹ đã bay ở độ cao cách mặt biển khoảng 30m rồi tiến vào thủ đô Caracas của Venezuela và lao nhanh về phía mục tiêu.

Lộ trình bí mật của họ được hỗ trợ bằng một cuộc tấn công mạng của Mỹ khiến cả thành phố chìm trong bóng tối, trong khi các tiêm kích Mỹ có khả năng né radar đã tấn công dữ dội hệ thống phòng không của Venezuela, vốn do Nga chế tạo.

Ban đầu, các trực thăng chở hàng chục lính biệt kích Delta Force của Lục quân Mỹ không bị phát hiện trong lúc bay vào lãnh thổ Venezuela.

Nhưng khi tiến gần dinh thự của Tổng thống Maduro, các máy bay đã bị bắn và lập tức đáp trả. Chiếc trực thăng đầu tiên trong đội hình tấn công - một chiếc MH-47 Chinook khổng lồ với hai cánh quạt - bị trúng đạn, nhưng vẫn còn khả năng bay.

Chỉ huy đội bay, cũng là người lập kế hoạch chiến dịch và trực tiếp lái chiếc Chinook, bị trúng 3 lần vào chân, báo New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết.

Khi chiếc trực thăng bị trúng đạn chật vật giữ độ cao và cố gắng đưa các binh sĩ tới mục tiêu, thành công của toàn bộ chiến dịch - mang mật danh Absolute Resolve (Quyết tâm Tuyệt đối), với hơn 150 máy bay xuất phát từ 20 căn cứ trên bộ và trên biển trong khu vực - rơi vào thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi gần Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khi theo dõi chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, Mỹ ngày 3/1 (Ảnh: Reuters).

Quyết định rủi ro của Tổng thống Trump

Trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump tự tin hơn trong việc điều quân đội thực hiện các nhiệm vụ rủi ro cao nhằm đạt được những mục tiêu đối ngoại phức tạp. Khi được hỏi ông sẽ làm gì nếu bà Delcy Rodríguez, Tổng thống lâm thời của Venezuela, không chấp nhận các chỉ thị của chính quyền Mỹ, Tổng thống Trump dọa sẽ tiến hành thêm một cuộc đột kích khác.

“Bà ấy có lẽ sẽ phải đối mặt với một tình huống còn tồi tệ hơn cả ông Maduro”, ông Trump cảnh báo.

Nhưng chuỗi thành công quân sự của Tổng thống Trump tại những nơi như Iran, Syria và giờ là Venezuela, cùng với xu hướng chấp nhận rủi ro lớn đã làm lu mờ những mặt trái của việc sử dụng vũ lực, vốn ngày càng được định hình rõ trong chính sách đối ngoại của ông Trump.

“Ông ấy đang đi trên một sợi dây cực kỳ mong manh, và rủi ro thất bại là rất lớn. Đôi khi có những yếu tố vượt ngoài tầm kiểm soát của ông ấy”, Seth G. Jones, chuyên gia an ninh quốc gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhận định.

Những rủi ro có thể dẫn tới một kết cục thảm họa đặc biệt lộ rõ ở Venezuela, khi các phi công của chiếc Chinook bị trúng đạn - trong đó có một người bị thương nặng - và phải vật lộn để hoàn thành nhiệm vụ.

Liệu các phi công thuộc Trung đoàn Không vận Tác chiến Đặc biệt số 160 tinh nhuệ của Lục quân Mỹ có kịp thích ứng với tình hình và giành thắng lợi, giống như các thành viên của đội đặc nhiệm SEAL Team 6 trong cuộc đột kích bắt trùm khủng bố Osama bin Laden tại Pakistan năm 2011, sau khi một trực thăng của họ va vào tường và rơi xuống không?

Hay chiếc Chinook sẽ rơi xuống một thành phố của Venezuela và trở thành thảm kịch chết chóc tương tự vụ trực thăng Black Hawk bị bắn rơi ở Mogadishu, Somalia vào năm 1993 - sự kiện châm ngòi cho một trận chiến ác liệt khiến 18 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 73 người bị thương.

“Chỉ cần một mắt xích của cỗ máy được vận hành trơn tru này gặp trục trặc, toàn bộ nhiệm vụ có thể bị đe dọa”, tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, phát biểu chỉ vài giờ sau khi chiến dịch kết thúc.

Đám cháy lớn bùng phát sau trận tập kích của Mỹ vào Venezuela (Ảnh: Guardian).

Chiếc Chinook của Mỹ không rơi ở Venezuela. Chỉ huy đội bay, với sự hỗ trợ của cơ phó, đã hạ cánh an toàn, đưa lực lượng biệt kích vào vị trí đổ bộ, rồi điều khiển máy bay quay trở lại tàu chiến Iwo Jima ngoài khơi bờ biển Venezuela, trong khi các đội tìm kiếm cứu nạn và lực lượng phản ứng nhanh ở bên ngoài sẵn sàng can thiệp nếu cần.

Đến 2h01 sáng tại Caracas, hơn 80 lính biệt kích của Lục quân Mỹ đã được đưa xuống từ trực thăng, bao gồm chiếc Chinook bị trúng đạn. Sau một cuộc đấu súng dữ dội với lực lượng cận vệ của Tổng thống Maduro, các binh sĩ Mỹ đã cho nổ tung cánh cửa dẫn vào phòng ngủ của ông Maduro, nơi họ bắt giữ vợ chồng tổng thống khi hai người đang tìm cách trú ẩn trong một căn phòng được gia cố bằng thép.

Một nhóm trực thăng khác nhanh chóng đưa lực lượng biệt kích cùng vợ chồng Tổng thống Maduro rời khỏi dinh thự, vừa rút lui vừa đối phó với hỏa lực của lực lượng Venezuela. Đến 4h29 sáng, các máy bay đã trở lại vùng biển, sau đó bàn giao Tổng thống Maduro cùng vợ cho lực lượng trên tàu chiến Iwo Jima.

Chỉ huy đội bay bị thương nặng nhưng đang hồi phục tại một bệnh viện ở Texas cùng với một binh sĩ khác. 5 quân nhân khác được điều trị thương tích rồi xuất viện.

Theo các quan chức Venezuela và Cuba, chiến dịch cũng khiến khoảng 40 người Venezuela thiệt mạng, cùng với 32 người Cuba bảo vệ ông Maduro.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã đề cập đến những tình huống nguy hiểm mà đặc nhiệm Mỹ đã phải đối mặt trong chiến dịch ở Venezuela.

“Đó là một cuộc đột kích trong môi trường đối đầu, dù mức độ tinh vi rất cao. Chỉ đến khi nhìn thấy các trực thăng đó bay ra ngoài biển, chúng tôi mới thực sự thở phào”, ông Hegseth chia sẻ.

“Không một thiết bị quân sự nào bị mất. Và quan trọng hơn, không một quân nhân nào thiệt mạng”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận.

Tuy nhiên, ngay cả những chiến dịch quân sự được lên kế hoạch và thực hiện hoàn hảo nhất cũng phụ thuộc vào những yếu tố bất định và có thể kết thúc nghiêm trọng, để lại hậu quả lâu dài.

“Chỉ cần một binh sĩ Mỹ bị giết hoặc bị bắt, cục diện chính trị sẽ thay đổi. Vì thế, việc xây dựng chính sách đối ngoại dựa trên những kiểu chiến dịch như vậy cực kỳ rủi ro”, Elliot Ackerman, cựu lính Thủy quân lục chiến từng phục vụ trong bộ phận hoạt động đặc biệt của CIA, nhấn mạnh.