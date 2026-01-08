Iran dọa hành động phủ đầu sau cảnh báo của Tổng thống Mỹ

Người đứng đầu quân đội Iran Amir Hatami (Ảnh: Tasnim).

Người đứng đầu quân đội Iran, tướng Amir Hatami ngày 7/1 tuyên bố sẽ hành động phủ đầu trước “những lời lẽ” nhắm vào nước này, trong bối cảnh các cuộc biểu tình trong nước. Ông Hatami dường như đang phản hồi cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Mỹ sẽ hành động nếu Iran dùng vũ lực với người biểu tình.

“Nếu Iran nổ súng vào những người biểu tình ôn hòa, thì Mỹ sẽ đến cứu họ. Chúng tôi đã khóa nòng và sẵn sàng hành động”, ông viết trên Truth Social.

Đáp lại, tướng Hatami nói: “Iran coi việc gia tăng những lời lẽ như vậy chống lại Iran là một mối đe dọa và sẽ không để sự việc diễn ra mà không có phản ứng”.

Ông nhấn mạnh thêm: “Tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng ngày nay mức độ sẵn sàng của lực lượng vũ trang Iran cao hơn rất nhiều so với trước xung đột. Nếu đối phương phạm sai lầm, họ sẽ phải đối mặt với một phản ứng quyết liệt hơn”.

Hội đồng Quốc phòng Iran trước đó cũng cảnh báo Tehran có thể hành động trước khi bị tấn công nếu phát hiện những dấu hiệu rõ ràng về mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Theo tuyên bố của Hội đồng này, an ninh, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Iran là “lằn ranh đỏ” không thể vượt qua, và mọi hành vi gây hấn kéo dài sẽ vấp phải phản ứng tương xứng, có mục tiêu và mang tính quyết đoán.

Hội đồng Quốc phòng Iran nêu rõ, trong khuôn khổ quyền tự vệ hợp pháp, Tehran không bị giới hạn chỉ đáp trả sau khi hành động quân sự đã xảy ra. Thay vào đó, những dấu hiệu cụ thể của một mối đe dọa sẽ được xem là một phần trong đánh giá an ninh, cho phép Iran cân nhắc phòng vệ từ sớm.

Về tình hình trong nước, trong nỗ lực xoa dịu dư luận, chính phủ Iran đã bắt đầu chi trả khoản trợ cấp tương đương 7 USD mỗi tháng để bù đắp chi phí thực phẩm tăng cao đối với các mặt hàng thiết yếu trong bữa ăn như gạo, thịt và mì pasta.

Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết khoản trợ cấp này sẽ được cấp cho hơn 71 triệu người trên toàn quốc. Hãng tin lưu ý rằng khoản trợ cấp mới này cao hơn gấp đôi mức mà người dân trước đây nhận được.