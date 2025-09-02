1.100 người thiệt mạng do thảm họa động đất ở Afghanistan

Một người Afghanistan tìm kiếm đồ đạc giữa đống đổ nát của một ngôi nhà bị sập sau trận động đất tại Dara Noor, Jalalabad hôm 1/9 (Ảnh: Reuters).

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 23h47 ngày 31/8 tại khu vực Hindu Kush của Afghanistan, gần biên giới với Pakistan. Tâm chấn cách thành phố Jalalabad khoảng 42km ở độ sâu khoảng 10km.

Trận động đất ban đầu đã nhanh chóng tiếp nối bằng dư chấn 4,5 độ richter và một trận động đất 5,2 độ richter khác.

Ông Abdul Jabbar Behir, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu và Truyền thông Afghanistan, nói với hãng tin Al Arabiya hôm 1/9 rằng số người thiệt mạng trong trận động đất ở Afghanistan đã lên tới ít nhất 1.100 người và 3.500 người bị thương.

Bộ Thông tin Afghanistan cho biết số người chết do động đất có thể sẽ tiếp tục tăng lên.

Bộ Thông tin Afghanistan lưu ý rằng đã có báo cáo về thương vong trên khắp các khu vực Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi và Chapa Dara, đồng thời cho biết số liệu này vẫn chỉ là ước tính sơ bộ do khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực xa xôi ở vùng núi.

Các tỉnh Kunar, Nangarhar, Laghman và Nuristan nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Truyền thông địa phương đưa tin hàng loạt ngôi làng đã bị phá hủy do động đất.

Tại Kunar, nhà cửa đổ sập và toàn bộ ngôi làng được cho là đã bị san phẳng.

"Trẻ em nằm dưới đống đổ nát. Người già nằm dưới đống đổ nát. Thanh niên nằm dưới đống đổ nát", một người dân trong vùng nói với các kênh truyền thông, kêu gọi giúp giải cứu những người bị mắc kẹt.

Trực thăng quân sự và các đội cứu hộ đang tăng cường nỗ lực sơ tán người bị thương và cung cấp viện trợ. Do địa hình đồi núi phức tạp và thông tin liên lạc bị gián đoạn, các quan chức cảnh báo có thể mất nhiều ngày để đánh giá toàn bộ mức độ tàn phá của trận động đất.

Các quan chức Taliban đã kêu gọi các tổ chức viện trợ quốc tế khẩn trương hỗ trợ vật tư y tế, lều bạt và thiết bị cứu hộ. Iran đã đề nghị gửi viện trợ nhân đạo.

“Chúng tôi đã huy động toàn bộ nguồn lực để đẩy nhanh việc cứu trợ, nhằm bảo đảm sự hỗ trợ toàn diện và đầy đủ”, người phát ngôn Bộ Nội vụ Abdul Maten Qanee cho biết, nhấn mạnh những nỗ lực từ an ninh, lương thực đến y tế để khắc phục hậu quả từ trận động đất.

Thảm họa này giáng thêm đòn nặng nề vào một quốc gia Nam Á vốn đã kiệt quệ bởi nhiều cuộc khủng hoảng nhân đạo, từ việc viện trợ quốc tế sụt giảm mạnh đến làn sóng hồi hương công dân từ các nước láng giềng.

Thảm họa động đất mới nhất xảy ra chưa đầy hai năm sau một loạt trận động đất mạnh ở tỉnh Herat khiến hơn 2.400 người thiệt mạng vào tháng 10/2023, một trong những trận động đất chết chóc nhất trong lịch sử gần đây của Afghanistan.