Mỹ, Nga, Trung Quốc tranh cãi gay gắt về Venezuela

Đại diện của Mỹ và các nước dự phiên họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về tình hình Venezuela tại New York, Mỹ ngày 5/1 (Ảnh: Reuters).

Venezuela đã yêu cầu cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 5/1, với sự ủng hộ từ hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an là Nga và Trung Quốc.

Trong thư yêu cầu tổ chức cuộc họp, Venezuela cáo buộc Mỹ thực hiện một loạt “cuộc tấn công vũ trang bạo lực, phi lý và đơn phương” nhằm vào các địa điểm dân sự và quân sự tại Venezuela. Venezuela cũng cáo buộc Mỹ vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc.

Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc đã lên án hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela.

“Là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, Mỹ đã phớt lờ mối quan ngại nghiêm trọng của cộng đồng quốc tế, phớt lờ chủ quyền, an ninh và các quyền lợi hợp pháp của Venezuela, và vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bình đẳng chủ quyền”, Đại diện của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Fu Cong phát biểu.

“Không quốc gia nào có thể đóng vai trò là cảnh sát của thế giới, cũng không quốc gia nào có thể tự cho mình là thẩm phán quốc tế”, nhà ngoại giao Trung Quốc nói thêm.

Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ trả tự do cho vợ chồng Tổng thống Maduro.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya đã lên án “hành động xâm phạm vũ trang của Mỹ tại Venezuela”, kêu gọi Washington “ngay lập tức thả tổng thống được bầu cử hợp pháp của một quốc gia độc lập và phu nhân của ông”.

Theo ông Nebenzya, “cuộc tấn công nhằm vào nhà lãnh đạo Venezuela đã trở thành điềm báo cho sự quay trở lại của thời kỳ vô pháp luật và sự thống trị bằng vũ lực của Mỹ”. Nhà ngoại giao Nga cảnh báo hành động của Mỹ có thể mở ra kỷ nguyên mới của "chủ nghĩa thực dân và đế quốc".

“Chuông báo động giờ đây vang lên khắp khu vực, vang tới mọi quốc gia ở Tây bán cầu”, Đại sứ Nebenzya nói.

Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz phát biểu tại phiên họp rằng, hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela là một “chiến dịch thực thi pháp luật, được quân đội Mỹ hỗ trợ”, nhằm vào hai người đang bị Mỹ truy tố là Tổng thống Maduro và vợ ông.

Đặc phái viên Mỹ cáo buộc Tổng thống Maduro phải “chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công nhằm vào người dân Mỹ, gây bất ổn cho Tây Bán Cầu và trấn áp người dân Venezuela”.

Ông Waltz khẳng định Mỹ không tìm cách “chiếm đóng” Venezuela.

“Không có cuộc chiến nào chống lại Venezuela hay người dân nước này. Chúng tôi không chiếm đóng một quốc gia”, ông Waltz nêu rõ.

Đặc phái viên Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump từng “trao một cơ hội ngoại giao”, nhưng Tổng thống Maduro đã không nắm lấy.

“Mỹ muốn một tương lai tốt đẹp hơn cho Venezuela. Chúng tôi tin rằng một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Venezuela, cũng như cho người dân trong khu vực và trên thế giới, chính là việc ổn định khu vực này và biến nơi mà chúng ta đang cùng chung sống trở thành một nơi tốt đẹp và an toàn hơn”, nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Trong lúc phiên họp của Hội đồng Bảo an diễn ra, Tổng thống Maduro và vợ đã bị đưa tới trụ sở tòa án liên bang ở Manhattan, cũng tại New York, để tham gia phiên điều trần đầu tiên.

Tại phiên điều trần, cả ông Maduro và vợ đều bác bỏ cáo trạng do Mỹ đưa ra, khẳng định họ “hoàn toàn vô tội”. Tổng thống Maduro cho biết ông đã bị “bắt cóc” và hiện vẫn là “tổng thống” của Venezuela.

Ngay trước khi phiên điều trần của ông Maduro diễn ra, bà Delcy Rodriguez, Phó Tổng thống Venezuela, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời tại Caracas.

Bà Rodriguez ban đầu lên án chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela, nhưng sau đó đã chuyển sang lập trường hòa dịu hơn, tuyên bố muốn hợp tác cùng phát triển với Mỹ.