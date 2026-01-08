Campuchia lệnh thanh lý ngân hàng do ông trùm Chen Zhi lập ra

Một trụ sở ngân hàng Prince Bank (Ảnh: AFP).

Ngân hàng trung ương Campuchia cho biết, một ngân hàng tại Campuchia do ông trùm Chen Zhi lập ra đã bị ra lệnh thanh lý vào ngày 8/1.

Trong một tuyên bố, Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) thông báo Prince Bank “đã bị đặt vào diện thanh lý theo đúng quy định pháp luật của Vương quốc Campuchia”.

Tuyên bố cho biết thêm, Prince Bank đã bị “đình chỉ cung cấp các dịch vụ ngân hàng mới, bao gồm nhận tiền gửi và cấp tín dụng”. NBC nhấn mạnh họ đã chỉ định công ty kiểm toán Morisonkak MKA làm đơn vị thanh lý.

Prince Bank là công ty con của Prince Holding Group do Chen kiểm soát mà Mỹ cáo buộc là vỏ bọc cho một tổ chức lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

NBC cho hay, các khách hàng có tiền gửi tại Prince Bank “có thể rút tiền bình thường sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ”, còn những người vay vốn “phải tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ như bình thường”.

Theo trang web của ngân hàng, Prince Bank hiện quản lý khoảng 1 tỷ USD tài sản.

Chen, người sinh ra tại Trung Quốc, đã bị Washington và Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt vào tháng 10/2025 vì bị cáo buộc chỉ đạo các đường dây lừa đảo trên không gian mạng, sử dụng hàng trăm nạn nhân buôn người bị ép làm việc trong các khu phức hợp tập trung.

Nhà chức trách Campuchia cho biết họ đã bắt giữ Chen và dẫn độ đối tượng này sang Trung Quốc vào ngày 6/1. Bộ Nội vụ Campuchia thông báo quốc tịch Campuchia của Chen đã bị tước bỏ vào tháng 12/2025.

Bộ Nội vụ Campuchia cho hay, chiến dịch này được tiến hành theo yêu cầu của phía Trung Quốc, sau nhiều tháng “hợp tác điều tra”. Cho đến nay, phía Trung Quốc chưa bình luận về vụ bắt giữ Chen kể từ khi thông tin được công bố vào ngày 7/1.

Giới chức Campuchia khẳng định nhà chức trách nước này đang tiến hành chiến dịch trấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Chen có thể đối mặt mức án lên tới 40 năm tù nếu bị kết tội tại Mỹ với các cáo buộc âm mưu gian lận điện tử và rửa tiền, liên quan đến khoảng 127.271 bitcoin bị Mỹ thu giữ, trị giá hơn 11 tỷ USD theo giá hiện tại.

Vào tháng 10, các công tố viên Mỹ đã công bố bản cáo trạng, cáo buộc Chen đứng đầu các khu phức hợp tại Campuchia, nơi những lao động bị buôn người bị ép thực hiện các vụ lừa đảo, thu về hàng tỷ USD.

Các nạn nhân bị nhắm tới thông qua các chiêu trò nhằm xây dựng lòng tin trong thời gian dài trước khi dụ dỗ chiếm đoạt tiền. Những hoạt động này đã gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu.