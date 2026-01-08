Chủ tịch Trung Quốc tặng Tổng thống Hàn Quốc xe đạp điện

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chụp selfie với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Yonhap).

Theo nguồn tin của Yonhap ngày 8/1, sau cuộc hội đàm thượng đỉnh tại Bắc Kinh đầu tuần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tặng nhà lãnh đạo Hàn Quốc Lee Jae Myung một chiếc xe đạp điện, đồ gốm Trung Quốc, một bộ cốc cà phê và một bức tranh.

Thương hiệu của chiếc xe đạp không được công bố ngay lập tức, do phía Trung Quốc không công khai danh sách chi tiết các món quà. Phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng từ chối tiết lộ danh sách đầy đủ, với lý do quy định ngoại giao của Trung Quốc không cho phép công bố chi tiết quà tặng.

Các nguồn tin cho biết thêm, ông Tập cũng tặng ông Lee táo và hồng sấy khô.

Ở chiều ngược lại, theo thông tin từ văn phòng tổng thống Hàn Quốc, ông Lee đã tặng ông Tập một bức tranh truyền thống của Hàn Quốc tượng trưng cho hòa bình và thịnh vượng, cùng một tác phẩm nghệ thuật truyền thống khắc họa hình ảnh rồng vàng. Ông cũng tặng phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện một mặt dây trang trí truyền thống và một phụ kiện làm đẹp.

Nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Lee, Hàn Quốc đã ký một thỏa thuận trao trả một cặp tượng sư tử đá thời nhà Thanh, hiện do Quỹ Nghệ thuật và Văn hóa Kansong lưu giữ kể từ khi mua lại tại Nhật Bản vào những năm 1930.

Sau khi nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái, ông Lee tìm cách cải thiện quan hệ của Hàn Quốc với Trung Quốc sau nhiều năm quan hệ ngoại giao rơi vào tình trạng đóng băng.

Trong cuộc hội đàm kéo dài 90 phút vào hôm 5/1, ông Tập kêu gọi ông Lee cùng Bắc Kinh đưa ra “những lựa chọn chiến lược đúng đắn” trong một thế giới “đang trở nên ngày càng phức tạp và biến động”.