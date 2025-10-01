Động đất 6,9 độ rung chuyển Philippines, 13 người chết

Đổ vỡ, hỗn loạn ở Cebu do động đất (Ảnh: Anadolu).

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào khoảng 22h ngày 30/9 theo giờ địa phương, ở độ sâu chỉ khoảng 10km dưới nước, ngay phía tây Palompon và gần thành phố Bogo, tỉnh Cebu, Philippines.

Các mô hình khảo sát ban đầu cho thấy một trận động đất với cường độ này trong khu vực có thể gây thương vong và thiệt hại cho những công trình xây dựng kém kiên cố.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Philippines, Richard Gordon, cho biết ít nhất 13 người, trong đó có 3 thành viên Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines và một lính cứu hỏa, đã thiệt mạng tại thị trấn San Remigio khi một trung tâm thể thao sập trong lúc diễn ra một trận đấu bóng rổ.

Ngoài ra, nhân viên y tế Chữ thập đỏ đã điều trị cho ít nhất 60 người bị thương tại 3 tỉnh.

“Một số nhà thờ đã bị sập một phần, và một số trường học buộc phải sơ tán”, ông nói về trận động đất khó lường lúc nửa đêm.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội từ tỉnh Cebu cho thấy một vụ hỏa hoạn bùng phát tại một trung tâm thương mại do động đất, cũng như một cửa hàng McDonald’s bị hư hại nặng. Trong một video khác, các thí sinh hoa hậu bỏ chạy khỏi sân khấu khi động đất bắt đầu.

Hội Chữ thập đỏ Philippines cho biết đã có báo cáo từ các trường học ở Cebu về gạch vụn, các vết nứt trong tòa nhà và mất điện tạm thời.

Động đất 6,9 độ ở miền Trung Philippines tối 30/9 (Ảnh: Guardian).

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (Phivolcs) ghi nhận nhiều dư chấn gần tâm chấn trong nhiều giờ sau trận động đất ban đầu, song đã hủy bỏ cảnh báo sóng thần đối với các tỉnh Leyte, Biliran và Cebu vào sáng sớm nay 1/10.

Một vụ phun trào nhỏ từ núi lửa Taal của Philippines, cách trung tâm Manila khoảng 70km về phía nam, cũng được Phivolcs ghi nhận. Cơ quan này cho biết vụ phun trào đã tạo ra một cột tro bụi cao 2.500m bay về phía tây bắc, nhưng mức cảnh báo vẫn giữ ở cấp độ 1.

Thống đốc tỉnh Cebu, Pam Baricuatro, đã kêu gọi người dân bình tĩnh trong một video đăng trên mạng xã hội, nói rằng văn phòng tổng thống xác nhận sẽ gửi viện trợ khẩn cấp đến Cebu. “Hãy biết rằng chính quyền tỉnh đang nỗ lực hết sức. Viện trợ đang trên đường đến”, bà nói.

Chính quyền thành phố Medellin, tỉnh Cebu, cũng thông báo trên Facebook rằng các lớp học bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới, và công việc cũng tạm ngưng cho đến khi các cơ sở và tòa nhà được đánh giá.

Theo ước tính từ USGS, hơn nửa triệu người đã cảm nhận rung chấn rất mạnh trên khắp quần đảo Visayas, bao gồm Cebu, Biliran và Leyte ở miền Trung Philippines. USGS cảnh báo rung chấn rất mạnh có thể gây “thiệt hại đáng kể cho các công trình xây dựng kém chất lượng hoặc thiết kế không phù hợp” cũng như “thiệt hại nhẹ đến trung bình cho các công trình kiên cố thông thường”.

Philippines nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương, một vòng cung dài 40.000km của các đứt gãy địa chấn bao quanh Thái Bình Dương, nơi tập trung hơn một nửa số núi lửa trên thế giới.

Năm 2022, một trận động đất 7 độ ở miền bắc đảo Luzon, hòn đảo đông dân nhất cả nước, đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Năm 2019, một trận động đất 6,1 độ cũng ở Luzon đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 11 người.