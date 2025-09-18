Vua Charles III cùng Hoàng hậu Camilla đón tiếp Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Lâu đài Windsor ngày 17/9 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17/9 đã ca ngợi mối quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Anh khi ông dành những lời tri ân nồng nhiệt tới Vua Charles III trong chuyến thăm cấp nhà nước Anh lần thứ 2. Ông gọi đây là một trong những vinh dự lớn nhất trong cuộc đời.

Bữa tiệc được tổ chức ở lâu đài Lâu đài Windsor (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin Reuters, Anh đã thực hiện những nghi lễ long trọng chưa từng có dành cho một nguyên thủ nước ngoài. Ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania được tiếp đón bằng toàn bộ nghi thức hoàng gia của Anh.

Anh chào đón Tổng thống Mỹ với nghi lễ hoàng gia long trọng chưa từng có (Video: AP)

“Tình thân và bản sắc gắn bó giữa Mỹ và Vương quốc Anh là vô giá và vĩnh cửu. Nó không thể thay thế và không thể phá vỡ”, ông Trump phát biểu trong bữa tiệc chiêu đãi tại Lâu đài Windsor, nơi ở của các vị vua Anh suốt gần 1.000 năm qua.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham quan nhà nguyện St. George (Ảnh: Reuters).

Nhắc đến mối quan hệ đặc biệt giữa 2 nước, ông Trump nói: “Nhìn từ góc độ người Mỹ, từ đặc biệt còn chưa đủ để diễn tả".

Anh đã trải thảm đỏ hoàng gia, dành cho ông Trump nghi thức đón tiếp quân sự lớn nhất cho một chuyến thăm cấp nhà nước của một nguyên thủ quốc gia trong nhiều năm qua.

Tổng thống Donald Trump và Vua Charles III duyệt đội danh dự khi tham dự buổi lễ chào đón (Ảnh: Reuters)

Ông Trump không giấu được sự hài lòng khi trở thành không chỉ vị Tổng thống Mỹ đầu tiên, mà còn là chính trị gia được bầu cử đầu tiên được Anh mời 2 lần thăm cấp nhà nước.

“Đây thực sự là một trong những vinh dự lớn nhất đời tôi”, ông nói.

Thái tử William và Công nương Kate đón chào vợ chồng Tổng thống Trump (Ảnh: Reuters)

Trong chuyến thăm, các công ty Mỹ như Microsoft, Nvidia, Google và OpenAI đã cam kết đầu tư 31 tỷ bảng (42 tỷ USD) vào Anh trong vài năm tới, tập trung vào AI, máy tính lượng tử và năng lượng hạt nhân dân sự.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng muốn đạt tiến triển thêm về thương mại, sau khi Anh ký được thỏa thuận đầu tiên với ông Trump nhằm hạ một số mức thuế quan. Các cuộc đàm phán có thể đề cập đến các loại thuế còn tồn tại đối với thép, rượu whisky và cá hồi.

“Vương quốc Anh là đối tác của ngài trong thỏa thuận thương mại đầu tiên trong nhiệm kỳ, thưa Tổng thống, mang lại công ăn việc làm và tăng trưởng cho cả hai quốc gia chúng ta. Và chắc chắn chúng ta có thể tiến xa hơn nữa khi cùng xây dựng kỷ nguyên mới của quan hệ đối tác này", Nhà vua Anh phát biểu.

Tổng thống Donald Trump quan sát đoàn xe ngựa diễu hành đến Lâu đài Windsor (Ảnh: Reuters).

Trong chuyến thăm, ông Trump, bà Melania cùng Vua Charles III, Hoàng hậu Camilla và các thành viên hoàng gia khác tham gia cuộc diễu hành bằng xe ngựa, với tuyến đường có 1.300 binh sĩ Anh xếp hàng.

Các thành viên của Đội cận vệ nghi lễ Hải quân Hoàng gia xếp hàng trước đoàn xe ngựa diễu hành qua Lâu đài Windsor (Ảnh: Reuters)

Sau đó, vợ chồng Tổng thống Trump tham quan các hiện vật trong Bộ sưu tập Hoàng gia liên quan đến Mỹ, rồi ghé Nhà nguyện St George, nơi an nghỉ cuối cùng của Nữ hoàng Elizabeth, người từng tiếp đón ông Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước năm 2019. Ông và Phu nhân đã đặt vòng hoa lên mộ bà.

Tổng thống Donald Trump và Vua Charles III xem các vật phẩm được trưng bày trong chuyến thăm triển lãm Bộ sưu tập Hoàng gia (Ảnh: Reuters)

Gia đình ông Trump cũng có buổi gặp riêng với Thái tử William và Công nương Kate. Cuộc gặp được phát ngôn viên của Thái tử mô tả là “ấm áp và thân thiện”. Ông Trump sau đó ca ngợi Công nương Kate “xinh đẹp” và nói Thái tử William “sẽ đạt được thành công phi thường trong tương lai”.

Về phần Vua Charles III, vị quân vương 76 tuổi, ông được Tổng thống gọi là “người rất, rất đặc biệt”.

Tổng thống Trump được chào đón với nghi lễ long trọng (Ảnh: Reuters).