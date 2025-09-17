Tổng thống Trump bắt đầu chuyến thăm lịch sử tới Anh

Nhà vua Charles chào đón Tổng thống Trump và phu nhân đến Anh hôm 17/9 (Ảnh: PA).

Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump và phu nhân Melania đã đến Anh vào tối 16/9 giờ địa phương. Tổng thống Trump được đón tiếp tại London bằng những nghi lễ Hoàng gia trang trọng nhất và an ninh được thắt chặt nghiêm ngặt.

Nước Anh cho biết họ đã chào đón Tổng thống Trump với nghi lễ quân sự lớn nhất trong lịch sử một chuyến thăm cấp nhà nước.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà lãnh đạo nước ngoài hai lần được trao vinh dự này tại Vương quốc Anh, phản ánh kỳ vọng đặc biệt từ hai quốc gia đồng minh lâu năm này.

Lần đầu tiên là vào năm 2019, dưới thời Nữ hoàng Elizabeth II tại Cung điện Buckingham.

Trong sự kiện năm nay, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla chủ trì lễ đón chính thức trong ngày 17/9, cùng sự hiện diện của Thái tử William và Công nương Kate. Buổi tiệc chiêu đãi trọng thể dự kiến diễn ra vào buổi tối cùng ngày tại lâu đài Windsor.

Tổng thống Trump, một nhà lãnh đạo rất yêu thích Hoàng gia Anh, bày tỏ niềm vui khi không chỉ là nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên mà còn là chính trị gia dân cử đầu tiên được một nhà vua Anh mời đến thăm hai lần. Khi đến nơi, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông yêu nước Anh. "Đó là một nơi rất đặc biệt", ông bày tỏ.

Theo các chuyên gia, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và mức độ long trọng vượt trội cho thấy cả hai nước mong muốn phát đi thông điệp mạnh mẽ: quan hệ Mỹ - Anh không chỉ dừng lại ở sự hợp tác truyền thống, mà vẫn là trụ cột quan trọng và vững chắc của trật tự quốc tế trong một thế giới đầy biến động.

Và vì vậy, Thủ tướng Keir Starmer hy vọng sẽ sử dụng tình cảm đó để tạo lợi thế cho Anh khi chính phủ của ông tìm cách củng cố "mối quan hệ đặc biệt" giữa hai quốc gia, làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế, đảm bảo hàng tỷ USD đầu tư, thảo luận về thuế quan và gây sức ép với Tổng thống Mỹ về vấn đề Ukraine và Israel.

Thái tử William và Công nương Kate chào đón Tổng thống Trump và phu nhân tại sân bay (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Trump cho biết sẵn sàng hỗ trợ Thủ tướng Starmer trong việc tìm kiếm một thỏa thuận thương mại có lợi hơn cho London.

Tuyên bố này được cho là nhằm trấn an dư luận Anh trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang chịu nhiều áp lực và chính phủ Thủ tướng Starmer gặp không ít thách thức.

Ngoài ra, hợp tác về công nghệ cũng được dự báo là điểm nhấn trong chuyến thăm. Các nguồn tin cho biết hai bên sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng và đổi mới sáng tạo, những lĩnh vực được coi là quan trọng đối với sự phát triển kinh tế trong thập kỷ tới.