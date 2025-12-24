Đặc phái viên Mỹ lên tiếng sau tuyên bố khiến Greenland giận dữ

Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry, đặc phái viên mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm phụ trách vấn đề Greenland (Ảnh: Advocate).

Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry, đặc phái viên mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm phụ trách vấn đề Greenland, hôm 23/12 cho biết chính phủ Mỹ đang tìm cách bắt đầu một cuộc đối thoại với người dân vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch này về con đường tốt nhất trong tương lai cho hòn đảo.

Trong những phát biểu dài đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm vào vai trò này trong tuần, Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry nói rằng chính quyền Trump sẽ không “tiến vào đó để chinh phục bất kỳ ai” hay tìm cách “chiếm lấy đất nước của bất kỳ ai”.

“Chúng tôi không tiến vào đó để chinh phục bất kỳ ai hay kiểm soát đất nước của bất kỳ ai. Chúng tôi nói rằng: Hãy lắng nghe, chúng tôi đại diện cho tự do, chúng tôi đại diện cho sức mạnh kinh tế, chúng tôi đại diện cho sự bảo vệ”, ông Landry phát biểu trong chương trình phát sóng trên Fox News.

Ông nói thêm: “Tôi nghĩ rằng các cuộc thảo luận của chúng ta nên là với chính những người đang sinh sống ở Greenland, người Greenland. Họ đang tìm kiếm điều gì? Những cơ hội nào mà họ chưa từng có được? Vì sao họ lại chưa nhận được sự bảo vệ mà họ thực sự xứng đáng được hưởng?”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tuần này đã bổ nhiệm Thống đốc Louisiana, ông Jeff Landry, làm đặc phái viên Mỹ về Greenland.

Ông Trump nói rằng Đặc phái viên Landry hiểu “Greenland quan trọng như thế nào đối với an ninh quốc gia và sẽ thúc đẩy mạnh mẽ lợi ích của đất nước vì sự an toàn, an ninh cũng như sự sống còn của các đồng minh và cả thế giới”.

“Mỹ cần Greenland vì an ninh quốc gia, không phải vì khoáng sản. Chúng tôi có rất nhiều địa điểm có khoáng sản và dầu mỏ... Chúng tôi cần nó vì an ninh quốc gia. Chúng tôi phải có nó”, ông Trump nhấn mạnh.

Về phần mình, ông Landry bình luận trên X: “Thật vinh dự được phục vụ ở vị trí này để đưa Greenland trở thành một phần của Mỹ”.

Những động thái này một lần nữa làm dấy lên sự giận dữ và lo ngại ở Greenland.

Ngoại trưởng Đan Mạch cho biết ông sẽ triệu tập đại sứ Mỹ về vấn đề này.

“Chúng tôi đã nói điều này trước đây. Và giờ, chúng tôi nói lại một lần nữa. Biên giới quốc gia và chủ quyền của các quốc gia được đặt nền tảng trong luật pháp quốc tế” Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tuyên bố trong một thông cáo chung hôm đầu tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi đặt Greenland dưới quyền tài phán của Mỹ trong giai đoạn chuyển giao quyền lực tổng thống và trong những tháng đầu của nhiệm kỳ hai. Hồi tháng 3, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã tới thăm một căn cứ quân sự hẻo lánh của Mỹ ở Greenland và cho rằng Đan Mạch đầu tư không đủ vào khu vực này.

Theo một quan chức chính phủ Đan Mạch, chính quyền Tổng thống Trump đã không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào trước khi công bố việc bổ nhiệm ông Landry và đến nay vẫn chưa cung cấp bất kỳ chi tiết nào về việc bổ nhiệm này cho quốc hội.

Vấn đề Greenland đang gây chia rẽ trên chính trường Mỹ. Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeanne Shaheen thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm qua nêu rõ: “Chủ quyền của Greenland không phải là điều đem ra tranh cãi. Đan Mạch là một đồng minh NATO then chốt, quốc gia đã luôn sát cánh cùng Mỹ”.