Tổng thống Donald Trump: Thượng đỉnh Mỹ - Nga - Ukraine sẽ sớm diễn ra

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc gặp 3 bên có sự tham gia của Mỹ sẽ diễn ra tương đối sớm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khi phát biểu trước nhóm phóng viên Nhà Trắng tại Bedminster, New Jersey.

Khi được hỏi khi nào ông Putin và ông Zelensky có thể gặp nhau, ông Trump trả lời: “Tôi không biết. Chúng ta sẽ sắp xếp được tương đối sớm. Bằng cách này hay cách khác, nhưng sẽ diễn ra tương đối sớm".

Các phóng viên cũng hỏi rằng liệu một hội nghị thượng đỉnh 3 bên với Mỹ có phải là bước tiếp theo hay không. Ông Trump trả lời: “Sẽ có các cuộc đàm phán, bạn gọi đó là hội nghị thượng đỉnh hay chỉ là một cuộc gặp gỡ cũng không quan trọng".

Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng ông có thể sẽ phải trực tiếp xử lý các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine, với lý do theo ông là có sự bất đồng sâu sắc giữa 2 ông Putin và ông Zelensky.

Khi tranh cử tổng thống năm ngoái, ông Trump nhiều lần cam kết sẽ giúp chiến sự Nga - Ukraine nhanh chóng khép lại. Tuy nhiên, bất chấp các nỗ lực làm trung gian của ông Trump, cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các bên không nhượng bộ và còn quá nhiều điểm khác biệt về điều kiện để khép lại xung đột. Ông Trump cũng từng thừa nhận rằng việc xử lý cuộc khủng hoảng này là không dễ dàng.

Mặt khác, Tổng thống Trump nói với các phóng viên Nhà Trắng rằng các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga là chưa đủ mạnh.

“Các lệnh trừng phạt mà họ (châu Âu) đang áp đặt không đủ mạnh. Và tôi sẵn sàng áp đặt trừng phạt, nhưng họ sẽ phải làm cho các biện pháp trừng phạt của mình mạnh lên, tương xứng với những gì tôi đang làm”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Ông Trump bổ sung rằng các bên không nên kỳ vọng Mỹ sẽ áp đặt lệnh trừng phạt lớn nào khi châu Âu vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga.

Trước đó, ông tuyên bố rằng ông đã sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Moscow nếu tất cả các thành viên NATO cùng hành động và ngừng mua dầu của Nga.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh trong bài trả lời phỏng vấn vào ngày 12/9, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sự kiên nhẫn của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin "đang cạn kiệt" và “cạn kiệt rất nhanh”.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo gây sức ép về kinh tế với Nga. "Các biện pháp trừng phạt (đối với) các ngân hàng, cũng như dầu mỏ và thuế quan sẽ rất nặng nề", ông Trump tuyên bố.

Nga và Ukraine đã tiến hành 3 vòng đàm phán trong năm nay tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra vào tháng 7. Tuy nhiên, 2 bên vẫn chưa thể thống nhất về vấn đề lãnh thổ cũng như các đảm bảo an ninh.

Moscow kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho xung đột nhưng cảnh báo sẽ tiếp tục hành động quân sự cho đến khi giải quyết những nguyên nhân gốc rễ. Mặt khác, Moscow phản đối bất cứ đảm bảo an ninh nào cho Ukraine mà không có sự tham gia và nhất trí của Nga.

Trong khi đó, Ukraine tới nay vẫn khẳng định sẽ không nhượng bộ lãnh thổ trong đàm phán.