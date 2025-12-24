Lịch thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy 6 trường ĐH "hot" năm 2026

Công bố mới nhất của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐH), lịch đăng ký ca thi đánh giá năng lực (HAS) bắt đầu từ 9h ngày 1/2 đến 16h30 ngày 7/2 tới.

Hệ thống sẽ mở cho thí sinh lựa chọn ca thi thứ 2 (nếu còn chỉ tiêu) từ 9h ngày 8/2 đến 9h ngày 14/2.

Như vậy so với lịch công bố trước đó, thời gian đăng ký ca thi được đẩy lùi hơn 1 tháng (lịch cũ đăng ký từ ngày 28/12 đến 16h30 ngày 7/2).

Lịch thi từng đợt cụ thể của ĐH Quốc gia Hà Nội (Ảnh: M. Hà).

Cụ thể, năm 2026, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức 6 đợt thi đánh giá năng lực (HSA), đợt đầu tiên diễn ra vào ngày 7-8/3 và đợt cuối cùng được bố trí vào hai ngày 23 và 24/5/2026.

Đáng chú ý, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổng số lượt dự thi khoảng 120.000 (mỗi đợt 20.000 lượt thi), tăng hơn 30.000 lượt thi so với năm ngoái.

Trong năm 2026, kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) của Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tổ chức trong 3 đợt thi vào các ngày cuối tuần, mỗi đợt sẽ có từ 3-4 kíp thi tại 30 điểm thi, đáp ứng cho khoảng 60.000 lượt thí sinh dự thi.

Đại học Bách khoa Hà Nội đã mở đăng ký thi đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026 vào ngày 5-15/12 với gần 17.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 2.000 học sinh lớp 10 và 11. Ngày thi chính thức là 24-25/1 tới.

Đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 14-15/3/2026; ngày đăng ký 5-15/2/2026. Đợt 3, ngày thi là 16-17/5/2026; ngày đăng ký 5-15/4/2026.

Lịch thi đánh giá tư duy của ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2026 (Ảnh: M. Hà).

PGS.TS Nguyễn Văn Thụ - Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 - cho biết, trường tiếp tục tổ chức kỳ thi riêng năm 2026, dự kiến vào tuần cuối của tháng 5 tới.

Trong khi đó, kỳ thi đánh giá năng lực (APT) của ĐH Quốc gia TPHCM tiếp tục được tổ chức 2 đợt thi. Thời gian tổ chức thi là ngày 5/4/2026 (đợt 1) và 24/5/2026 (đợt 2).

Với đợt 1, thời gian đăng ký là từ ngày 24/1 đến 23/2, công bố kết quả vào ngày 17/4. Tiếp đó, từ ngày 18/4 đến 25/4, thí sinh được tổ chức đăng ký thi đợt 2 và dự kiến ngày 6/6 sẽ có kết quả thi.

Dự kiến trong năm 2026, ĐH Quốc gia TPHCM vẫn giữ ổn định cấu trúc đề thi, đồng thời tiếp tục cải tiến và hoàn thiện nội dung câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa quốc tế, đảm bảo độ tin cậy và khả năng phân loại cao.

Năm 2026, ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức 3 đợt thi đánh giá năng lực vào tháng 3, 5, tại 4 địa phương, gồm TPHCM, Đà Nẵng, Đăk Lắk và Tây Ninh. Riêng đợt 3 chỉ diễn ra ở TPHCM và Tây Ninh.

Lịch thi đánh giá năng lực cụ thể của ĐH Sư phạm TPHCM như sau:

Có 8 trường sử dụng điểm của trường này xét tuyển, gồm: ĐH Công thương TPHCM, Nguyễn Tất Thành, Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Hà Nội 2, các trường sư phạm trực thuộc Đại học Thái Nguyên, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng và ĐH Vinh.