Tổng thống Donald Trump kiện New York Times, yêu cầu bồi thường 15 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump đệ đơn kiện New York Times (Ảnh: Reuters).

“Hôm nay, tôi có vinh dự lớn lao khi đệ đơn kiện New York Times với khoản bồi thường 15 tỷ USD vì sự phỉ báng và vu khống”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 15/9.

Ông cho biết vụ kiện sẽ được nộp tại bang Florida, song không cung cấp thêm chi tiết.

Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi New York Times đăng tải loạt bài viết về mối quan hệ của ông với nhà tài chính tai tiếng Jeffrey Epstein.

Tuần trước, ông Trump dọa sẽ kiện New York Times vì các bài báo liên quan đến một tờ giấy ghi chú và bức vẽ mang hàm ý tình dục do Epstein gửi.

Ông Trump cáo buộc tờ báo đã đưa tin sai sự thật về ông, gia đình và doanh nghiệp của ông, cũng như các phong trào do đảng Cộng hòa lãnh đạo và những tư tưởng như “Nước Mỹ trên hết” và “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

New York Times chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.