Nga dồn dập lách qua khe hở, Ukraine cấp tập vá lỗ hổng phòng thủ

Binh sĩ Ukraine điều khiển xe tăng (Ảnh: EP).

Ukraine đang rút bớt quân ở miền Đông để tăng cường lực lượng cho khu vực dài 35km giữa Pokrovske và Huliaipole, tại điểm giáp ranh giữa tỉnh Dnipropetrovsk và tỉnh Zaporizhia ở Đông Nam Ukraine.

Khi lực lượng Ukraine bắt đầu rút khỏi khu vực đô thị Pokrovsk – Myrnohrad ở Donetsk, cách phòng thủ của Kiev đã thay đổi ở những khu vực trống trải xung quanh đó. Ở những cánh đồng rộng, UAV hoạt động hiệu quả hơn nhiều so với trong các khu nhà đổ nát, vì đối phương không còn chỗ ẩn nấp.

Nhờ dựa nhiều hơn vào UAV, mìn và pháo binh để giữ tuyến Donbass, Ukraine không cần phải dồn quá nhiều bộ binh xung kích ở khu vực Pokrovsk nữa. Điều đó cho phép họ rút bớt lực lượng và điều động xuống tăng cường cho đoạn mặt trận dài khoảng 35 km theo hướng Pokrovske - Huliaipole, nơi Nga đang lách qua các khe cửa hẹp để xuyên phá phòng tuyến đối phương.

Khi Lữ đoàn Xung kích số 92 đến khu vực quanh Pokrovske vào đầu tuần, một trong những hành động đầu tiên của đơn vị này là dùng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) tập kích nhóm binh sĩ Nga đang tìm cách lách qua tuyến phòng thủ của Ukraine.

Việc tái triển khai lực lượng của Ukraine diễn ra vào thời điểm then chốt. Cụm Tập đoàn quân Trung tâm của Nga đã củng cố vị trí trong các khu vực Pokrovsk và Myrnohrad thuộc tỉnh Donetsk và hiện kiểm soát phần lớn cả hai thị trấn này.

Từ các vị trí mới, họ đang mở rộng tiến công, và bắt đầu cuộc hành quân dài, khó khăn hướng tới 2 thành phố Kramatorsk và Sloviansk, cách đó khoảng 50km về phía bắc.

Để tiến tới các thành phố này, lực lượng Nga sẽ phải vượt qua hàng chục km địa hình trống trải. Họ không thể luôn lặp lại các chiến thuật tiến công đô thị, các nhóm bộ binh nhỏ luân phiên vượt qua các khu vực đổ nát, vốn đã giúp họ giành được Pokrovsk và Myrnohrad.

Bộ binh không chỉ hiệu quả nhất trong tiến công đô thị mà còn trong phòng thủ đô thị. Tuy nhiên, nhiều lữ đoàn Ukraine đang thiếu trầm trọng bộ binh. Thứ mà họ có dồi dào là UAV. Và UAV phát huy hiệu quả nhất trên địa hình trống trải, nơi đối phương không có chỗ ẩn nấp.

Trong khu vực đô thị, bộ binh Nga có thể ẩn náu trong các tòa nhà và tầng hầm, làm giảm hiệu quả của UAV. Trên các cánh đồng trống, không có vật che chắn, mọi phương tiện và nhóm bộ binh đều trở thành mục tiêu dễ thấy cho các đòn tấn công FPV.

Vì vậy, các lữ đoàn Ukraine ở phía bắc Pokrovsk và Myrnohrad đang quay lại mô hình phòng thủ lấy UAV làm trung tâm, được tăng cường bằng việc rải mìn có tính toán và hỏa lực pháo binh hạng nặng để bảo vệ mặt trận.

Sự chuyển dịch đang diễn ra này dường như đã khiến các chỉ huy Ukraine yên tâm rằng họ có thể rút một phần hoặc toàn bộ một số lữ đoàn và trung đoàn khỏi khu vực Pokrovsk - Myrnohrad, và điều động họ xuống phía nam khi Nga đang đe dọa phòng tuyến tại đây.

Nga đe dọa tuyến phòng thủ Đông Nam

Nga dồn dập xuyên qua phòng tuyến của Ukraine ở mặt trận Đông Nam (Ảnh: Deep State).

Các lực lượng tăng viện của Ukraine đang tiến tới khu vực Pokrovske - Huliaipole gồm: Lữ đoàn Xung kích số 92, Trung đoàn Xung kích số 1, Trung đoàn Xung kích số 225.

Những đơn vị này có thể gia cố một tuyến phòng thủ của Ukraine đang rất mong manh. Địa hình đồng bằng ở Đông Nam bằng phẳng, không có chướng ngại vật có thể có lợi cho Ukraine trong việc phòng thủ trước Nga, nhưng cũng là điểm yếu lớn của Kiev. Nga hầu như không gặp các trở ngại lớn trước đối thủ với lực lượng mỏng trong thời gian qua và đạt được đà tiến nhanh chóng trên địa hình thuận lợi theo hướng Pokrovske và Huliaipole.

Cụm Tập đoàn quân Dnipro hùng mạnh của Nga, với nòng cốt là Sư đoàn Xe tăng số 90 và Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 127, đã đẩy các lực lượng cơ giới và phòng thủ lãnh thổ Ukraine mệt mỏi, ít quân, lùi hàng chục km về bờ tây các sông Vovcha và Haichur.

Hiện nay, các con sông này vạch ra tuyến tiếp xúc chính giữa Pokrovske và Huliaipole. Chúng là chướng ngại đáng gờm, nhưng không phải không thể vượt qua đối với các công binh Nga cùng cầu phao.

Để tiến xa như vậy trong những tháng gần đây, lực lượng Nga ở Dnipropetrovsk và Zaporizhia đã khai thác các khoảng trống trong phòng tuyến Ukraine do Kiev thiếu quân. Các đơn vị xung kích mới đến có thể lấp đầy những khoảng trống đó.