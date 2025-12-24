Cơ hội trúng độc đắc khi mua vé số theo ngày sinh trên điện thoại

Trong bối cảnh các hoạt động giải trí ngày càng gắn liền với công nghệ số, thói quen mua xổ số của người Việt cũng đang dần thay đổi. Thay vì phụ thuộc vào vé giấy truyền thống, nhiều người chơi lựa chọn hình thức mua vé trên điện thoại để tiết kiệm thời gian, chủ động hơn và cá nhân hóa trải nghiệm.

Trong đó, xu hướng chọn những con số mang ý nghĩa riêng như ngày sinh, ngày kỷ niệm đang trở nên phổ biến, vừa tạo cảm giác gần gũi, vừa mang theo hy vọng về vận may. Lotto 5/35 của Vietlott trên kênh Vietlott SMS là một trong những lựa chọn đang thu hút sự quan tâm này.

Kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 6, xổ số tự chọn Lotto 5/35 đã trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường xổ số. Không chỉ mở bán tại các điểm bán Vietlott, sản phẩm còn được triển khai trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS), giúp người chơi chủ động mua vé mọi lúc mọi nơi và tự cá nhân hóa bộ số dự thưởng theo sở thích.

Xổ số tự chọn Lotto 5/35 có tần suất quay số hai lần mỗi ngày (13h và 21h) với cách chơi đơn giản. Người chơi chọn 5 số trong tập hợp từ 1 đến 35 và 1 số đặc biệt từ 1 đến 12 để tạo thành 1 bộ số tham gia dự thưởng. Với những người muốn gia tăng cơ hội trúng thưởng có thể chọn theo hình thức chơi “bao số” gồm bao bộ số chính và bao bộ số đặc biệt.

Giao diện tính năng mua vé Lotto 5/35 trên ứng dụng Vietlott SMS (Ảnh: Vietlott).

Người chơi có thể tự chọn bộ số dựa trên ngày sinh, ngày kỷ niệm hoặc bất kỳ con số mang ý nghĩa cá nhân. Ngoài ra, ứng dụng Vietlott SMS hỗ trợ tính năng tự chọn linh hoạt: người chơi chọn trước một vài số, hệ thống sẽ gợi ý và hoàn thiện những số còn lại để hình thành bộ số dự thưởng. Nhờ đó, mỗi bộ số vừa mang dấu ấn cá nhân vừa đảm bảo yếu tố may mắn.

Chỉ với một chiếc điện thoại, người chơi có thể tham gia dự thưởng bằng cách tải ứng dụng Vietlott SMS. Người dùng là chủ thuê bao của các nhà mạng Viettel, VinaPhone, MobiFone tải ứng dụng Vietlott SMS rồi đăng ký tài khoản bằng số điện thoại và chụp hai mặt căn cước công dân để xác nhận.

Việc đăng ký này giúp người chơi định danh các tấm vé là của mình và nếu trúng thưởng thì chỉ người chơi mới được nhận thưởng. Sau khi chọn bộ số yêu thích, hệ thống sẽ tự động soạn cú pháp cùng bộ số và gửi đến tổng đài 9969 (cước phí nhắn tin hoàn toàn miễn phí).

Xổ số tự chọn Lotto 5/35 được đánh giá là một trong những sản phẩm thu hút người dùng thời điểm hiện tại của Vietlott nhờ cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, giải Độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng.

Khi Độc đắc đạt 12 tỷ đồng nhưng vẫn không có người trúng Độc đắc, giải thưởng này sẽ được chia cho các hạng giải từ giải Nhất đến giải Năm vào kỳ quay lúc 21h ngày hôm sau (với điều kiện không có người trúng giải Độc đắc cho đến thời điểm này).

Giải Nhất sẽ nhận được 2/6 giá trị giải thưởng, các giải còn lại (trừ giải Khuyến khích) sẽ nhận được 1/6 giải thưởng.

Nhờ tính năng chia giải Độc đắc của Lotto 5/35, nhiều người chơi ở các hạng khác có cơ hội nhận thêm tiền thưởng gấp hàng trăm lần (Ảnh: Vietlott).

Là một trong những người chơi đầu tiên của Lotto 5/35, anh Nhật Linh (39 tuổi, kỹ sư xây dựng tại TPHCM) cho biết: “Nhiều hôm bận, tôi mua xổ số ngay trên điện thoại. Nhất là vào kỳ chia giải, tối không tiện ra ngoài thì mua trên Vietlott SMS rất nhanh và tiện”.

Anh Linh chia sẻ, anh chọn số rất đơn giản, luôn ưu tiên bộ số gắn với ngày kỷ niệm đám cưới của anh và vợ. Đôi lúc anh đổi thành ngày sinh nhật của vợ hoặc con. “Lúc nào tôi cũng mua bộ số kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Thấy vậy chứ cũng trúng được mấy lần rồi. Lần được 30.000 đồng thôi mà có lần được hơn cả triệu đồng”, anh Linh cho biết.

Không chỉ riêng anh Linh, nhiều người chơi khác cũng chia sẻ họ thấy hứng thú hơn khi chọn bộ số của chính mình. Việc cá nhân hóa bộ số khiến trải nghiệm trở nên gần gũi và mang tính cảm xúc hơn.

Màn hình hiển thị vé trúng thưởng của người chơi Lotto 5/35(Ảnh: Vietlott).

Nhờ cách chơi linh hoạt, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng trải nghiệm mua vé thuận tiện trên điện thoại, xổ số tự chọn Lotto 5/35 đang trở thành lựa chọn giải trí được nhiều người quan tâm. Đây là cơ hội để mỗi người tạo ra “dấu ấn may mắn” cho riêng mình thông qua những con số ý nghĩa.

Song song với trải nghiệm cá nhân hóa bộ số, việc mua vé trên Vietlott SMS cũng góp phần hoàn thiện hành trình giải trí hiện đại cho người chơi Lotto 5/35.

Với Vietlott SMS, việc tham gia xổ số không chỉ dừng lại ở sự tiện lợi mà còn mang đến trải nghiệm an toàn và minh bạch cho người chơi. Vé dự thưởng được định danh theo số điện thoại và lưu trữ trực tiếp trên hệ thống, giúp người chơi yên tâm không lo thất lạc vé giấy, đồng thời đảm bảo quyền lợi khi trúng thưởng.

Quy trình đăng ký, mua vé và nhận thưởng được tối ưu rõ ràng, dễ thao tác, phù hợp với thói quen sử dụng smartphone hiện nay. Nhờ tích hợp trên nhiều nền tảng và ứng dụng quen thuộc, Vietlott SMS đang từng bước đưa xổ số điện toán đến gần hơn với đời sống số, đáp ứng nhu cầu giải trí hiện đại và mở ra thêm nhiều cơ hội may mắn cho người chơi.

Trải nghiệm xổ số tự chọn Lotto 5/35 trên ứng dụng Vietlott SMS tại https://info.vietlott-sms.vn.