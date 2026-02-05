Người Đà Lạt tất bật chăm chút, đưa hoa cao cấp ra thị trường Tết

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhà vườn trồng các loại hoa lan ở vùng đô thị Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hối hả vào vụ chăm sóc, đóng hàng phục vụ thị trường.

Đà Lạt vào vụ hoa Tết: Địa lan giá gần 1 triệu đồng một cành (Video: Minh Hậu).

Ở Đà Lạt, địa lan, lan hồ điệp được mệnh danh là dòng hoa cao cấp, được thị trường ưa chuộng.

Theo người dân, địa lan chia thành nhiều loại nên mức giá vì vậy cũng khác nhau. Trong đó, địa lan "vàng mít" giá dao động 300.000-450.000 đồng/cành hoa, địa lan "cam lửa" 500.000-550.000 đồng/cành hoa, địa lan "nửa vầng trăng" có giá 550.000 - 600.000 đồng/cành hoa; địa lan "socola nhung đen" có giá gần 1 triệu đồng/cành hoa.

Chị Đặng Thị Phương Huyền, chủ vườn lan trên đường Tô Hiến Thành, phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, để đảm bảo nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, gia đình chị bắt đầu công đoạn chăm sóc, đóng cây vào chậu từ đầu tháng Chạp. "Hiện nay, gia đình đang hoàn tất việc sửa soạn để cung cấp hoa cho các đối tác tại Hà Nội, Phan Thiết, TPHCM", chị Huyền chia sẻ.

Theo chị Phương Huyền, địa lan có giá trị kinh tế cao, được nhiều khách hàng ưa chuộng. Tùy vào phong thủy, sở thích của từng khách hàng, chủ cơ sở đóng địa lan vào chậu theo số lượng 3-7 cành hoa nên giá mỗi chậu có thể từ 3 đến hơn 5 triệu đồng.

Một khách hàng tham khảo các loại địa lan được bày bán trên phố Hùng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, người sản xuất hoa lan tại phường Xuân Hương - Đà Lạt sửa soạn, đưa hoa ra phố phục vụ thị trường Tết. Trong ảnh, bà Nga chuẩn bị chậu địa lan "socola nhung đen" có giá khoảng 2 triệu đồng để bán cho khách.

Hiện nay, để đảm bảo nhu cầu thị trường Tết Nguyên đán, đa phần các nhà vườn trồng hoa lan ở Đà Lạt thuê nhân công làm việc từ 6h đến 21h mỗi ngày. Những người ghép hoa lan vào chậu được chủ vườn chi trả khoản tiền công 700.000-1 triệu đồng/người/ngày.

Một chủ vườn đang giới thiệu sản phẩm lan hồ điệp Tết cho khách hàng ở phố Hùng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Cùng với địa lan, dòng lan hồ điệp được các chủ vườn ở Đà Lạt gấp rút tuyển chọn, đóng chậu đáp ứng nhu cầu thị trường Tết.

Đối với lan hồ điệp, chủ vườn thường ghép các cây riêng lẻ từ 2-3 cành hoa thành chậu lớn nhiều cành theo phong thủy hoặc theo sở thích của khách hàng. Trung bình, mỗi cành hoa lan hồ điệp có giá 200.000-300.000 đồng.

Chị Hồ Thị Hoài Linh, chủ vườn lan ở phường Xuân Hương - Đà Lạt chia sẻ, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, gia đình chị bán ra thị trường 2.000 cành hoa lan hồ điệp, gần 3.000 cành hoa địa lan. Chị Linh nói: "Gia đình bắt đầu bán hoa Tết từ ngày 8 tháng Chạp. Năm nay, thị trường hoa lan khởi sắc, khách đặt mua nhiều".

Nghệ nhân ghép lan Nguyễn Thị Xuyến, trú phường Xuân Hương - Đà Lạt hoàn tất chậu hoa để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Một chủ cơ sở tuyển chọn hoa lan đóng hàng, kịp phân phối ra thị trường.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh này gieo trồng khoảng 4.000ha hoa các loại, sản lượng ước khoảng 1,6 tỷ cành. Trong đó, các nhà vườn tập trung sản xuất các dòng như địa lan, lan hồ điệp, hoa ly, đồng tiền, lay ơn, hoa cúc...