Cây mai 70 năm tuổi được giới chơi cây cảnh săn đón

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vườn của ông Trần Tân (66 tuổi, trú tại xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) trở thành điểm đến của nhiều người đam mê cây cảnh. Họ tìm đến để chiêm ngưỡng một cây mai vàng 70 năm tuổi, được đánh giá là "độc nhất vô nhị" trong vùng.

Cây mai vàng cổ thụ này được trồng ngay trước cổng nhà ông Tân, gần đường giao thông, tạo nên một điểm nhấn nổi bật. Cây có chiều cao khoảng 5m, tán rộng 6m và chu vi gốc hơn 1m. Theo ông Tân, cây mai này đã được trồng từ trước khi ông ra đời.

Cây mai 70 tuổi của ông Tân (Ảnh: Quốc Triều).

“Cây này có từ thời ông nội tôi, đến nay cũng được 70 năm rồi. Đây là loại mai vàng 5 cánh, đọt xanh, hoa nở rất đúng thời điểm Tết”, ông Tân chia sẻ về nguồn gốc và đặc điểm của cây mai quý.

Điều đặc biệt là cây mai này phát triển hoàn toàn tự nhiên, không qua bất kỳ sự uốn nắn nào nhưng vẫn giữ được tán đều và đẹp mắt. Phần gốc cây to lớn, vỏ xù xì, mang vẻ đẹp cổ kính. Giới chơi cây cảnh đánh giá đây là loại mai đài sen quý hiếm.

Phần gốc "khủng" của cây mai (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Tân cho biết nhiều người trong giới chơi cây cảnh đã liên tục tìm đến nhà ông để chiêm ngưỡng "cụ mai" này. Thậm chí, có không ít người muốn mua, tuy nhiên ông Tân vẫn chưa đồng ý bán.

“Đây là cây mai gắn bó với gia đình tôi. Mặt khác, dáng thế của cây mai khá độc đáo, tỉnh Quảng Ngãi cũng như một số tỉnh lân cận cũng không có cây như thế này. Do đó tôi thấy mức giá một số người đưa ra chưa phù hợp nên chưa bán”, ông Tân giải thích về quyết định của mình.

Đây là cây mai vàng 5 cánh, đọt xanh (Ảnh: Quốc Triều).

Ngoài cây mai cổ thụ này, khu vườn của ông Tân còn sở hữu nhiều cây mai khác với độ tuổi và kích thước đa dạng. Tất cả đều được trồng theo phương thức truyền thống, phát triển tự nhiên và ít khi được can thiệp tạo dáng, giữ nguyên vẻ đẹp mộc mạc, nguyên bản.