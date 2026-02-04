Miễn phí vé tham quan nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa

Thanh Hóa sẽ mở cửa miễn phí vé tham quan Di sản thế giới Thành nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Thông tin này được ông Nguyễn Văn Long, Phó giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết vào ngày 4/2.

Ngoài việc miễn phí vé, ban quản lý còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc nhằm phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ (Ảnh: Thanh Tùng).

Tại Khu Di sản Thành Nhà Hồ, chính sách miễn phí vé tham quan sẽ được áp dụng từ ngày 12/2 đến 17/2 (tức từ ngày 25 tháng Chạp đến hết mùng 1 Tết Bính Ngọ).

Trong khoảng thời gian này, du khách sẽ có cơ hội tham gia vào chuỗi hoạt động phong phú, gồm: trưng bày ảnh với chủ đề “Thành Nhà Hồ - Giá trị nổi bật toàn cầu”, trưng bày hoa xuân và cây cảnh “Hoa xuân cố đô”, tái hiện không gian Tết xưa với chủ đề “Tết xưa thành cổ”. Bên cạnh đó là các chương trình giáo dục di sản và hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Đặc biệt, du khách còn được chứng kiến và tham gia các sự kiện như lễ thượng nêu, thả cá ông Công trong Hoàng cung; lễ hội thư pháp cho chữ đầu xuân và thưởng thức các chương trình nghệ thuật chào xuân do các câu lạc bộ nghệ thuật địa phương biểu diễn.

Ngoài ra, du khách tham quan Di sản Thành nhà Hồ còn được miễn phí 100% dịch vụ thuyết minh, đồng thời khám phá các không gian văn hóa, trưng bày chuyên đề và các tuyến tham quan gắn liền với giá trị nổi bật của di sản và vùng đất Tây Đô.

Tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, hoạt động miễn phí vé tham quan sẽ diễn ra từ ngày 16/2 đến 19/2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết Bính Ngọ).

Dịp này, Khu Di tích Lam Kinh sẽ tổ chức các hoạt động trưng bày triển lãm ảnh giới thiệu giá trị lịch sử - văn hóa Lam Kinh; lễ hội thư pháp cho chữ đầu xuân. Đặc biệt, lễ khai hội tại Đền thờ vua Lê Thái Tổ sẽ diễn ra vào ngày mùng 4 tháng Giêng và lễ hội mùa xuân tại Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai vào ngày mùng 8 tháng Giêng.