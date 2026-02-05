Thảo Cầm Viên vừa bị bắt trộm thiên nga trắng báo lãi đậm

Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025 với doanh thu thuần đạt hơn 148,5 tỷ đồng, tăng 16% so với mức 128 tỷ đồng của năm trước. Con số trên là mức doanh thu kỷ lục của vườn thú 160 năm tuổi, đặc biệt sau “cơn bĩ cực” năm 2021 phải kêu cứu, xin hỗ trợ 30 tỷ đồng để có tiền chăm sóc bầy thú.

Trong cơ cấu nguồn thu năm 2025, mảng bán vé tham quan tiếp tục đóng vai trò chủ đạo với 104,6 tỷ đồng, trong đó riêng vé điện tử chiếm hơn 81,4 tỷ đồng. Các dịch vụ phụ trợ cũng ghi nhận kết quả tích cực khi mảng giải khát - ẩm thực mang về gần 27 tỷ đồng, khu vực trò chơi đóng góp 11,3 tỷ đồng và doanh thu giữ xe đạt trên 10 tỷ đồng.

Dù doanh thu khởi sắc, chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ lại tăng vọt từ 24,7 tỷ đồng lên 38,2 tỷ đồng, chủ yếu do công ty thực hiện nộp và hạch toán một lần khoản tiền thuê đất 20 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí lũy kế của các năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 4 lần lên 5,7 tỷ đồng chủ yếu từ lãi tiền gửi. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế đạt 5,75 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2024.

Cặp thiên nga tại Thảo Cầm Viên (Ảnh: Chụp màn hình từ video).

Gần đây, dân tình tiếp tục dồn sự chú ý về Thảo Cầm Viên khi người đàn ông hơn 50 tuổi vào khu vực nuôi gia cầm ở đây để bắt thiên nga trắng giá 60 triệu đồng và đem bán cho một người ở Cần Thơ.

Cảnh sát sau đó bắt giữ nghi can tại xã Đức Hòa, Tây Ninh, khi người này đã bán thiên nga cho một người ở TP Cần Thơ. Nhân viên vườn thú sau đó đã đưa thiên nga về lại vườn thú và cách ly để phòng dịch. Hiện nơi đây chỉ nuôi một cặp thiên nga trắng được đưa từ châu Âu về nhiều năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản Thảo Cầm Viên đạt 891,4 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 742,7 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ giảm mạnh về 5,6 tỷ đồng so với mức 61 tỷ đồng đầu năm do dòng tiền chi ra cho hoạt động đầu tư và thanh toán công nợ.