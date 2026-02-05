Công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thành, Truyền hình Hà Nội

Sáng 5/2, Thành ủy Hà Nội công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội và trao các quyết định về công tác nhân sự.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên cơ sở sáp nhập 6 cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình trực thuộc thành phố.

6 cơ quan báo chí được sáp nhập gồm báo Hà Nội mới, báo Kinh tế và Đô thị, báo Phụ nữ thủ đô, báo Lao động thủ đô, báo Tuổi trẻ thủ đô và Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho các lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội (Ảnh: CTV).

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng đồng thời có các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ông Vũ Minh Tuấn (SN 1975), Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc.

Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có 3 người gồm ông Nguyễn Minh Đức (SN 1970), Tổng Biên tập báo Hà Nội mới; ông Nguyễn Thành Lợi (SN 1974), Tổng Biên tập báo Kinh tế và Đô thị; ông Nguyễn Kim Khiêm (SN 1975), Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo chủ trương chung của Trung ương và thành phố.

Theo ông Ngọc, sự ra đời của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là sự khởi đầu cho một hành trình mới của báo chí thủ đô đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, ông Ngọc yêu cầu cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ghi nhớ và thực hiện tốt 12 chữ hành động: "Tiên phong - Đồng hành; Hiện đại - Hội tụ; Bản lĩnh - Chuyên nghiệp".