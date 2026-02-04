Nghề kiếm chục triệu đồng, làm ngày đêm không hết việc dịp Tết

Khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, nghề đánh bóng lư đồng tại thành phố Đà Nẵng lại trở nên nhộn nhịp, đáp ứng nhu cầu làm mới đồ thờ cúng của người dân trên các tuyến phố như Hoàng Diệu, Nguyễn Văn Linh, Điện Biên Phủ.

Ông Nguyễn Xuân Phước, 60 tuổi, một người thợ với hơn 30 năm kinh nghiệm làm nghề tại phường Hải Châu, cho biết công việc đánh bóng lư đồng của ông chỉ thực sự bận rộn vào dịp cuối năm. Ngày thường, ông chủ yếu sửa xe đạp và chỉ nhận đánh bóng lư đồng khi có khách.

Cận Tết, nhiều lao động đã đổi nghề sang đánh bóng lư đồng (Ảnh: Yến Nhi).

Theo ông Phước, việc làm sạch và đánh bóng lư đồng không chỉ mang ý nghĩa làm đẹp không gian thờ cúng trong mỗi gia đình mà còn thể hiện lòng thành kính, với quan niệm gột rửa những điều cũ để đón chào may mắn trong năm mới.

Mỗi bộ lư đồng cần từ 30 phút đến hơn 1 giờ để hoàn thiện công tác đánh bóng, tùy thuộc vào kích cỡ và mức độ xuống màu. Ông Phước nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng nhất là lư phải đạt độ bóng đều, giữ được màu đồng tự nhiên, tránh làm mòn hoặc biến dạng hoa văn.

Quy trình đánh bóng bao gồm nhiều công đoạn tỉ mỉ như ngâm nước, chùi rửa, phơi nắng, chà thuốc, đánh bóng bằng máy và lau kỹ bằng khăn khô. Công việc này đòi hỏi sự tập trung cao, đặc biệt với lư đồng hình vuông có nhiều cạnh sắc.

Các chi tiết nhỏ được làm sạch và đánh bóng kỹ lưỡng (Ảnh: Yến Nhi).

“Đánh lư đồng không được vội, phải tập trung từng chút. Lư tròn là dễ đánh nhất, còn lư vuông khó hơn do có nhiều cạnh sắc, tiềm ẩn nguy cơ máy bắn ngược vào người nếu thao tác không cẩn thận”, ông Phước chia sẻ.

Giá đánh bóng mỗi bộ lư đồng dao động từ 100.000 đến 400.000 đồng, tùy thuộc vào kích thước và độ phức tạp. Ông Phước cho biết vào dịp cận Tết, ông thường phải làm xuyên đêm để kịp giao hàng, và có thể kiếm được hơn 10 triệu đồng trong một mùa Tết.

Ông Phước cẩn thận kiểm tra lại từng chi tiết sau khi đánh bóng (Ảnh: Yến Nhi).

Tương tự, ông Trần Thọ, 62 tuổi, trú tại phường Hải Châu cũng chuyển từ nghề sửa xe sang đánh bóng lư đồng từ khoảng ngày 20 tháng Chạp.

Ông Thọ cho biết công việc này giúp ông kiếm được vài triệu đồng để trang trải sinh hoạt dịp Tết, dù phải làm việc trong môi trường nhiều bụi và đòi hỏi sức khỏe tốt.

Yến Nhi